천근만근 물류 알바하다 잠깐 웃게 한 물건의 정체

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

"이제 진열 작업 위에서 할 거예요. 워터 분은 엘리베이터에 카트 실어서 올려주시고요."

큰사진보기 ▲버스를 타고 집으로 돌아왔다. Unsplash Image ⓒ rpianarosa on Unsplash 관련사진보기

큰사진보기 ▲새벽 5시에 돌아온 집. ⓒ hunterrtomi on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.