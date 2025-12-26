천근만근 물류 알바하다 잠깐 웃게 한 물건의 정체

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
식사를 마치고 돌아온 작업장에서 하던 일을 계속 이어 나갔다. 상품이 실린 카트가 나오는 곳에서, 진열 작업자가 있는 곳까지의 거리는 20~30m 정도 될 듯싶었다. 한 번에 하나의 카트만 옮기기에는 물량이 버거운 수준으로 나왔다. 결국 팔을 넓게 펴거나, 카트를 앞뒤로 연결하여 두 대씩 밀고 나갔다.
그래도 물건이 실린 카트를 미는 것은 괜찮았다. 그저 카트를 받아서 전달하기면 하면 되니까. 번거로운 쪽은 진열을 마친 카트를 되돌려 놓는 일이었다. 한 번에 여러 개의 카트가 나올 뿐만 아니라, 빈 카트 위에 올려진 토트도 따로 정리를 해야 했기 때문이다. 몸은 힘들지만 나름으로 속도 조절을 해가며 일을 하고 있다고 생각하고 있었는데, 관리자가 나와 진열 파트의 사람들을 불러 모았다.
"이제 진열 작업 위에서 할 거예요. 워터 분은 엘리베이터에 카트 실어서 올려주시고요."
오, 이런. 입고 파트에서 바코드를 찍어 상품을 카트에 올리는 일은 같은 층에서 그대로 진행하지만, 선반 위에 상품들을 진열하는 업무는 층을 달리해서 작업을 하는 듯했다. 진열 작업을 하던 여러 명의 작업자가 철제 계단을 통해 위층으로 올라갔다. 나에게 워터 업무를 알려준 사람에게 엘리베이터 사용법을 들었다.
좀처럼 끝날 기미가 보이지 않는 일
모든 화물 엘리베이터가 그런 것인지는 모르겠지만, 대개 일상적으로 사람이 타는 엘리베이터와는 다른 점이 하나 있다. 사람이 타는 엘리베이터는 '열림'이나 '닫힘' 버튼을 한 번만 누르면 문이 열리고 닫히지만, 화물용 엘리베이터는 문이 완전히 열리거나 닫힐 때까지 버튼을 누르고 있어야만 한다. 문이 열리거나 닫히기 전에 버튼에서 손을 떼버리면 그와 동시에 문도 더 이상 움직이지 않는다.
한마디로 완벽한 개폐와 엘리베이터의 이동을 위해서는 한동안 엘리베이터 버튼을 누르고 있어야 하고 이것은 곧 엘리베이터에 내 몸이 묶여 있어야 한다는 이야기다. 카트를 옮기는 시간은 이전보다 지체될 수밖에 없었다. 총 두 대의 엘리베이터에 카트를 실어 위층으로 올린다. 때로는 세 카트를, 때로는 다섯 카트를, 때로는 여섯 카트를. 그러면 위층에서 카트를 빼낸 후 빈 카트를 실어 내려 보내준다. 내가 올려야 할 카트를 거의 다 올려놓고 조금 쉬어도 되겠다 싶을 때 빈 카트는 내려온다. 때로는 네 카트가, 때로는 여섯 카트가, 때로는 열 카트가.
업무에 숙련된 사람이라면 모르겠지만, 빈 카트는 한 번에 서너 개 정도 끄는 게 내가 할 수 있는 최대였다. 한 번에 카트 열 개 정도가 내려오면 한두 번 왔다 갔다 하는 것만으로는 정리가 되지 않았다. 카트를 올리고, 빈 카트를 되돌리는 일. 단순히 반복되는 이 일은 끝날 듯 끝날 듯하면서도 좀처럼 끝날 기미가 보이지 않았다. 끝없이 언덕 위로 바위를 밀어 올려야만 했던 시지프스의 형벌을 산다면, 이런 기분일까.
반복되고 지체되는 일에 어느새 한쪽 어깨와 손목이 아파온다. 카트를 당기면서 카트 바퀴에 발뒤꿈치가 차이는 시간이 늘어난다. 안전화를 신어야 한다고 했을 때는 귀찮음이 앞섰지만, 이렇게 몇 번 발을 차이고 나면 안전화에 고마움을 느끼게 된다. 장시간 걸음으로써 발바닥이 뜨끈해진다. 어디서 잘못된 걸까. 오른쪽 새끼발톱 한쪽이 들린 기분이 들었다. 알바 첫날 비교적 수월하게 일을 시작했다고 생각했지만, 일을 마무리 짓지 못할 수도 있겠다는 생각이 들었다.
'힘빼지 말라'는 말이 이해된 순간
초반에 힘을 너무 빼지 말라던 한 작업자의 말이 이해되는 순간이었다. 추운 날씨에도 땀이 쏟아졌다. 정수기에서 물을 찾아 마시는 시간이 늘어난다. 일이 힘든 건 비단 나뿐만이 아니었을 거다. 한 작업자가 힘 조절을 못 했는지 보낸 카트가 빠른 속도로 나에게 돌진했다. 하마터면 카트에 몸을 부딪칠 뻔했지만, 용케 다가오는 카트를 잘 붙잡을 수 있었다. 그 작업자는 나에게 합장을 하며 미안하다는 표시를 했고, 나는 손바닥을 펴 보이며 괜찮다고 말해주었다.
새벽이 오고 작업자들의 피로가 누적되면서 집중력이 흐트러지는 듯했다. 몸이 힘든 시간에도 나름 웃음이 나는 순간을 찾기도 했다. 카트에 실려 움직이는 물건들을 구경하는 순간이 그랬다. 내가 일하는 곳이 '중량물' 센터여서 그랬는지 카트에 실린 물건들은 박스 포장된 물건들이 많았다.
가습기나 전기밥솥 같은 가전 물품이나 세탁 세제 같은 생활용품, 쌀이나 곡물류, 음료수 같은 식료품도 있었지만, 속이 훤히 드러나 보이는 상품도 있었다. 어린아이들이 가지고 놀만한 커다란 인형이 그랬다. 마치 인형 뽑기 오락실에 있을 법한 커다란 인형들이 비닐 포장되어 여러 개가 카트에 실려 있는 모습을 보면 괜히 기분이 좋아지기도 했다. 다른 상품에 비해 무게가 가벼워서 그랬던 걸까?
그렇게 가끔 웃으면서도 몸은 점차 천근만근이 되어갔다. 아, 이제 더는 못하겠다. 발도 너무 아프고. 발톱이 빠져버리는 건 아닐까. 이제는 정말 쓰러질 수 있겠다는 생각이 들 때쯤 관리자의 "정리합시다!" 하는 말이 들려왔다.
오후 조 업무를 정리하고 오전 조가 일을 이어받을 수 있도록 정리를 하는 시간이다. 바코드를 찍던 작업자들은 PDA(개인용 단말기)를 놓고 주변 토트와 박스 등을 정리하기 시작했다. 위층에서 진열 업무를 보던 사람들도 내려와서 주변을 함께 정리하기 시작했다.
위층에서 내려온 몇몇 남자 작업자들이 와서 내가 하던 업무를 함께 도와주었다. 공정 사이를 잇는 워터 업무는 늘 마지막까지 정리 작업을 해야 해서 일을 마칠 때쯤이면 이렇게 함께 정리한다고 한다. 오늘 처음 본 사람들에게서 '전우애' 비슷한 감정들이 느껴진다.
발바닥이 뜨거워졌다
오후 4시쯤 셔틀버스를 타고, 오후 6시부터 다음 날 새벽 4시까지 안전 교육을 포함하여 물류센터에서의 일이 이렇게 끝났다. 작업장에 휴대폰을 가져갈 수 없어서 몇 걸음이나 걸었는지 알 수 없지만, 체감상 2만 보는 넘게 걸은 듯하다.
인도인접장이 있는 7층으로 올라가 출입증 카드를 반납하고는 '쿠펀치' 어플에서 업무 체크아웃 버튼을 눌렀다. 오후 6시부터 새벽 4시까지. 10시간의 업무가 끝났다. 이제는 다시 셔틀버스를 타고 집으로 돌아가야 할 시간이다. 집에 가서는 발톱이 제대로 붙어있는지 확인을 먼저 해야지.
셔틀버스를 타기 전 화장실에 들러 손을 씻고, 자판기에서 과일 음료를 하나 뽑았다. 셔틀버스에 몸을 실으니 이미 버스 안의 사람들로 가득 차 있었다. 제일 뒷줄 비어 있는 의자에 몸을 실었다. 새벽이라 버스는 빠르게 움직였다. 처음 셔틀버스를 탔던 정류장 반대 지점에서 내렸다.
시간은 새벽 5시. 밤까지 내리던 비는 더 이상 내리지 않았다. 아차, 그러고 보니 물류센터에 우산을 놓고 왔다. 다음에 물류센터에 가면 우산을 찾을 수 있을까. 장담할 수 없다. 어지간하면 집까지 걸어가 볼까도 했지만, 여전히 뜨거운 발바닥은 내 마음대로 움직이질 않았다.
발바닥의 고통은 어느새 종아리까지 올라왔다. 결국 버스 정류장에서 버스를 타기로 했다. 이제 막 첫차가 다니기 시작하는 시간. 버스를 타고 집 앞에 내려서는 편의점에 들러 삼각김밥과 카스텔라 빵을 하나 집어 들었다. 느린 걸음으로 집으로 들어와 샤워를 하면서 발톱을 보는데 다행히 빠지진 않았다. 다음에는 좀 더 두꺼운 양말을 신어야지.
주말이 지나 월요일 오후 5시쯤 일급이 들어왔다. 급여 총액은 12만 360원. 기본금 8만 240원에 야간근로 가산 수당이 2만 5075원. 연장 근로 수당이 1만 5045원. 여기에 고용보험 1080원이 공제되어 실지급액 11만 9280원이 통장에 찍혔다.40대 중반, 평범한 한 아저씨의 쿠팡 알바 첫날이 이렇게 마무리 되었다.
