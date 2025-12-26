"합창으로 하나 되는 사천"... 27일 첫 합창 페스티벌

큰사진보기 ▲제1회 사천시 합창 페스티벌이 오는 12월 27일 오후 5시 사천시문화예술회관 대공연장에서 열린다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲제1회 사천시 합창 페스티벌이 오는 12월 27일 오후 5시 사천시문화예술회관 대공연장에서 열린다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자] 제1회 사천시 합창 페스티벌이 오는 12월 27일 오후 5시 사천시문화예술회관 대공연장에서 열린다. 이날 사천시여성합창단, 아우름합창단, 우아한여성합창단, 사천시실버합창단이 각기 다른 색깔의 하모니로 한 해를 마무리한다. 이날 행사는 사천시여성합창단이 주관한다.이날 무대 위에 가장 먼저 오르는 건 사천시실버합창단(지휘자 박여명, 반주자 최애란, 단장 김은숙)이다. 사천 거주 55세 이상 시민들로 구성된 이 합창단은 지난해 창단했다. 이번 무대는 <어느 60대 노부부 이야기>, <별빛 같은 나의 사랑아>, <사랑은> 등 귀에 익은 노래로 객석을 채운다. 단순한 취미 활동을 넘어 음악을 통해 건강한 노년 문화와 공동체 가치를 실천하는 이들의 목소리는 따뜻하다.아우름합창단(지휘자 최영준, 반주자 김선영, 단장 허옥남)은 가곡으로 승부한다. <선구자>, <바람의 노래>, <뭉게구름> 등을 통해 정갈한 하모니를 선보인다. 사천시청 공무원불자회 합창단으로 시작해 올해 사천시 통합 30주년을 맞아 모든 계층과 종교를 아우르는 일반합창단으로 거듭났다. 최근 사천시립도서관 대강당에서 창단 연주회를 열며 새 출발을 알렸다.우아한여성합창단(지휘자 신은희, 반주자 최애란, 단장 고혜진)은 서정시에 곡을 입힌다. 김소월의 <꿈길>, 이해인의 <달팽이노래>, 도종환의 <담쟁이> 등 우리나라 서정시를 합창곡으로 풀어낸다. 지난해 사천시 지역문화예술지원사업 '담쟁이 프로젝트'를 기반으로 올해 1월 창단한 이 합창단은 2025년 박재삼문학제 창작음악경연대회에서 대상을 받았다. 지난달 15일 창단연주회를 가진 신생 합창단이지만, 이미 실력을 인정받았다.사천시여성합창단(지휘자 임성길, 반주자 남예솔, 단장 유진종)은 페스티벌의 대미를 장식한다. 2009년 창단 이래 매년 정기연주회와 찾아가는 음악회를 열며 시민과 호흡해온 이 합창단은 30여 명의 여성단원으로 구성돼 있다. < Happy Things >, <나하나 꽃 피어>, <오늘밤 사랑할래> 등 다채로운 레퍼토리로 시민들 마음에 울림을 선사한다.이날 바리톤 이예준씨가 특별 협연자로 무대에 오른다. 페스티벌의 마지막은 네 개 합창단과 관객이 함께 부르는 <사천시민의 노래>로 장식된다. 통합 30주년을 맞은 사천시의 공동체 화합과 발전을 기원하는 합창으로 첫 페스티벌을 마무리하는 것이다.사천시는 "한 해를 되돌아보며 새로운 시작을 준비하는 시기에 첫 합창 페스티벌을 열게 됐다"며 "각자 개성과 음색을 지닌 네 개 합창단이 하나로 어우러져 들려주는 하모니는 우리 지역 공동체의 화합과 연대를 보여주는 특별한 무대가 될 것"이라고 밝혔다.