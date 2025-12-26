5년 전 중단된 사천 '금광 개발' 재추진에 주민 반발

큰사진보기 ▲사천시 정동면 소곡마을 인근 광산 채굴 재개를 둘러싸고 주민과 업체 간 갈등이 다시 불거졌다. 5년 전 주민 반발로 사실상 중단됐던 사업이 재추진 조짐을 보이자, 주민들은 환경오염과 주민생활권 침해 등을 우려하며 반대 입장을 분명히 했다. 12월 24일 오전 11시 정동면 소곡마을회관에서 주민설명회가 열렸다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲5년 전 내걸렸던 광산개발 반대 현수막. (사진=뉴스사천 자료사진) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲사천시 정동면 소곡리 광산 위치도. (사진=뉴스사천 자료사진) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲과거 소곡리 주민들이 촬영한 폐광 내부 모습. (사진=뉴스사천 자료사진) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자] 사천시 정동면 소곡마을 인근 광산 채굴 재개를 둘러싸고 주민과 업체 간 갈등이 다시 불거졌다. 5년 전 주민 반발로 사실상 중단됐던 사업이 재추진 조짐을 보이자, 주민들은 환경오염과 주민생활권 침해 등을 우려하며 반대 입장을 분명히 했다.지난 24일 오전 11시 정동면 소곡마을회관에서 열린 주민설명회에는 마을 주민 수십 명과 사천시 녹지공원과, 업체 관계자, 사천환경운동연합 등이 참석했다. 약 1시간에 걸친 설명회에서 양측은 좁히기 어려운 시각차를 확인했다.해당 광산은 정동면 소곡리 산105-1번지 일원에 위치한 금·은·동 광산이다. 1990년대 후반 경제성 문제로 폐광됐다가, 성보광업이 2009년 광업권을 취득하고 2020년 7월 경남도로부터 채굴계획 인가를 받았다. 당시 주민들이 반대대책위원회를 구성해 반발했고, 업체 대표의 개인사정 등이 겹치면서 실제 채굴은 이뤄지지 않았다.사천시에 따르면 올해 9월부터 업체 측이 갱도 주변 정비 작업 등을 재개했다. 이에 소곡마을 권혁용 이장이 시에 주민설명회 개최를 요청했고, 시가 업체와 협의해 이날 설명회를 마련했다.이날 설명회에는 성보광업 관계자가 나와 사업 계획을 설명했다. 그는 "선광 공장을 설치하지 않고 원석 그대로 외부에 납품할 계획"이라며 "수질오염에 미치는 영향을 크게 줄일 수 있다"고 말했다.선광은 채굴한 암석을 분쇄해 광물을 분리하는 공정으로, 이 과정에서 오염수가 발생할 수 있다. 업체 측은 이 공정을 생략함으로써 환경 영향을 최소화하겠다는 입장이다.업체 관계자는 또 "한국광해광업공단이 휴광 기간 동안 연례 수질검사를 실시했는데, 기준치 이하로 나와 정화시설 설치 대상에서 제외됐다"고 설명했다. 발파는 갱도 내부에서만 진행해 소음이 적고, 차량은 1톤 트럭만 운행할 예정이라고도 했다.업체 측은 "사업 착수 전 주민대표 입회하에 수질검사를 실시하고, 이후에도 연 1회 검사 결과를 마을에 통보하겠다"며 "오염수가 기준치를 초과하면 즉시 작업을 중단하고 정화시설을 설치하겠다"고 약속했다.그러나 주민들의 반응은 냉담했다. 주민들은 과거 작업 이후 발생한 피해가 해결되지 않았다는 점을 집중적으로 거론했다.한 주민은 "몇 년 전 작업하고 방치한 폐석이 비가 올 때마다 떠내려와 마을 저수지를 메웠다"고 말했다. 또 다른 주민은 "갱도에서 지금도 녹물이 흘러나오고 있다"며 "과거에 폐갱 입구를 막겠다고 해놓고 안 막아놨다. 약속이 지켜진 적이 없다"고 지적했다.수질검사의 신뢰성에 관한 의문도 제기됐다. 주민들은 "그동안 수질검사를 했다고 하는데 주민이 참여한 적이 한 번도 없다"며 "어디서 시료를 채취했는지도 모른다"고 성토했다. 일부 주민은 인근 고성군 폐광산 오염 사례를 언급하며 "우리 마을 농산물도 피해를 볼 수 있다"고 우려했다.이날 설명회에서는 천연기념물 황금박쥐 서식 여부도 쟁점이 됐다. 주민들은 갱도 내에 멸종위기 야생생물 1급이자 천연기념물 제452호 황금박쥐(붉은박쥐)가 서식하고 있다고 주장했다. 황금박쥐(붉은박쥐) 목격담은 여러 주민들이 이야기를 하고 있는 상태다.이날 설명회에 참석한 강춘석 사천환경운동연합 전 의장은 "멸종위기 1급 생물이 실제로 서식한다면 허가 자체에 문제가 있을 수 있다"며 "국립생태원이나 기후에너지환경부 등재 여부를 확인할 필요가 있다"고 말했다. 그는 "법적·제도적 방법을 활용한 대응이 필요하다"고 조언했다.앞서 2020년 당시에도 사천환경운동연합, 사천강보존회 등 환경단체가 주민들과 연대해 반대 활동을 벌인 바 있다.박은형 사천시 녹지공원과장은 "업체가 공인기관 수질검사 비용을 부담할 의사를 밝혔다"며 "주민대표 입회하에 시료를 채취해 보건환경연구원 등에 의뢰하는 방안을 협의하겠다"고 말했다. 그는 "주민 생활권과 사업자 재산권 모두 존중받아야 한다"며 "원만한 해결을 위해 노력하겠다"고 덧붙였다.주민들은 광해공단의 과거 수질검사 이력 공개와 공인기관 재검사를 요구하며, 검증이 완료되기 전까지는 어떤 작업도 받아들일 수 없다는 입장을 재확인했다. 성보광업의 광업권은 2029년 11월까지, 산지일시사용허가는 2030년 3월까지 유효하다.