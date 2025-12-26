추락 사망 이틀 만에 삼성중공업에서 노동자 추락 병원 후송

큰사진보기 ▲삼성중공업 거제조선소에서 24일 추락 사고가 일어났다. ⓒ 민주노총 경남본부 관련사진보기

삼성중공업 거제조선소에서 추락 사망사고가 난지 이틀 만에 노동자가 이동하다 추락해 병원에 이송되는 사고가 난 것으로 알려졌다. 이에 노동계는 '작업 중지 범위 확대'를 요구하고 있다.민주노총 경남본부는 지난 24일 낮 12시 41분 삼성중공업 JB 안벽 SN2672 컨테이너선 케싱A데크에서 이동하던 노동자가 3.5m 아래로 추락해 병원에 이송되어 치료 중이라고 26일 밝혔다.삼성중공업에서는 지난 22일 협력업체 관리자가 건조 중인 유조선에서 21m 아래로 추락해 사망했다.민주노총 경남본부는 "삼성중공업은 중대재해 발생 다음 날 23일 오전 4시간 동안 특별안전교육을 실시하였으나 이번 추락 사고를 막지는 못했다"라며 "사고가 발생한 개구부 주위에는 노동자의 추락을 막는 조치로 줄 하나 달랑 설치되어 있을 뿐이었다. 점심 시간에도 개구부 덮개는 열려 있었고, 최소한의 안전 난간은 존재하지 않았다"라고 지적했다.이들은 "삼성중공업은 중대재해 발생 후'개구부 덮개를 항상 닫음' 상태로 유지하라는 추락 위험 방지 가이드를 배포하였지만, 삼성중공업의 직접 점검은 이루어지지 않은 것으로 보인다"라며 "특히 24일 추락으로 사고를 당한 재해자는 22일 사고가 발생한 동일한 (협력)업체 소속인 것으로 확인되어, 삼성중공업이 안전보건관리체계 구축 및 이행 의무를 실질적으로 수행하지 않고, 형식적인 수준의 위험 관리에 머물러 있음을 보여준다"라고 주장했다.민주노총 경남본부는 "삼성중공업의 주먹구구식 위험 관리 행태와 고용노동부 통영지청의 무책임한 행태를 규탄한다"라며 "고용노동부 통영지청은 지금이라도 삼성중공업 내 모두에 대해 점검하고 작업 중지 명령을 내려라"고 촉구했다.통영고용노동지청 관계자는 전화 통화에서 "24일 삼성중공업에서 노동자가 난간을 넘어 이동하다가 추락하는 사고가 발생했다, 생명에는 지장이 없으며 허리 골절을 입어 병원에서 치료를 받고 있는 것으로 안다"라고 말했다.삼성중공업 관계자는 24일 추락 사고에 대해 "확인 중에 있다"라고 말했다.