"정부 신뢰한다" 54%, 윤석열 때보다 23%p↑

정부에 대한 국민 신뢰도가 지난 1년 사이 23%p 상승해 54%로 나타났다는 조사결과가 나왔다. 25일 발표된 전국지표조사(NBS) 12월 4주 차 조사 결과다. 12·3 비상계엄 이후 추락했던 정부 신뢰도가 이재명 정부 출범 이래 크게 회복됐음을 보여주는 지표다. 특히 이번 조사에서 정부에 대한 국민 신뢰도는 7개 국가기관 중 가장 높게 조사됐다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 22~24일 전국 만 18세 이상 1003명(총통화 6612명, 응답률 15.2%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 ▲ 정부 ▲ 헌법재판소 ▲ 경찰 ▲ 지방자치단체 ▲ 법원 ▲ 국회 ▲ 검찰 7개 국가기관에 대한 신뢰도를 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).그 결과, 국가기관별 '신뢰한다'는 인식은 정부(54%) ＞ 헌법재판소(52%) ＞ 경찰(48%) ＞ 지자체(42%) ＞ 법원(40%) ＞ 국회(31%) ＞ 검찰(29%) 순으로 나타났다.내란 우두머리 혐의로 재판 중인 윤석열씨에 대한 탄핵소추안이 국회에서 처리된 후 조사했던 NBS의 2024년 12월 3주 차 조사와 비교하면, 정부에 대한 신뢰도는 지난 1년 사이 23%p 오른 반면, 헌재·국회·법원에 대한 신뢰도는 같은 기간 대비 각각 15%p, 10%p, 8%p 하락했다. 즉, 윤석열 탄핵 이후 지금까지 각 국기기관이 보여온 행보에 대한 국민적 평가가 반영된 셈이다. 작년 조사 때는 국가기관별 '신뢰한다'는 인식은 헌재(67%) ＞ 법원(48%) ＞ 지자체(46%) ＞ 경찰(45%) ＞ 국회(41%) ＞ 정부(31%) ＞ 검찰(28%) 순으로 나타났다.무엇보다 이는 NBS 조사기준 2022년부터 지속적으로 하락했던 정부에 대한 신뢰도(2022년 12월 3주 차 43%→2023년 12월 1주 차 37%→2024년 12월 3주 차 31%)가 크게 반전된 결과로, 이재명 대통령의 국정운영에 대한 평가와도 맞닿아 있다고 볼 수 있다.연령·지역별 응답을 살펴보면, 40대(신뢰 68%-불신 32%)·50대(66%-32%)·60대(55%-43%), 인천/경기(55%-42%)·광주/전라(76%-22%)에서 정부를 신뢰한다는 응답이 높았다. 이들은 대개 이 대통령의 국정운영에 대해 다른 응답층에 비해 긍정적 평가를 하는 응답층이다.지지 정당별로도 더불어민주당 지지층(n=414)의 85%가 정부를 신뢰한다고 했다. 국민의힘 지지층(n=198)의 경우 정부를 신뢰한다는 응답은 20%에 불과했다. 이념성향별로는 진보층(n=281)의 80%, 중도층(n=340)의 57%가 정부를 신뢰한다고 답했다. 보수층(n=279)의 70%가 정부를 신뢰하지 않는다고 답한 것과 대비되는 결과다.한편 이재명 대통령의 국정운영 긍정평가는 같은 조사에서 59%로 조사됐다. 직전 조사(12.8~10) 대비 3%p 하락한 결과다. 국정운영을 잘못하고 있다는 부정평가는 2%p 오른 32%로 나타났다. 모름/무응답은 8%였다.대다수 연령·지역별 응답층의 과반이 국정운영을 긍정평가했다. 18·19세 포함 20대(긍정 32%-부정 48%)에서만 부정평가가 앞섰다. 이념성향별로는 진보층의 88%, 중도층의 61%가 이 대통령의 국정운영을 긍정평가했다. 보수층에서는 긍정평가가 32%, 부정평가가 60%로 나타났다.자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.