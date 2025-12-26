큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 당대표 대표 취임 이후 공식 첫 기자회견을 열어 2차 종합 특검과 통일교 특검, 내년 실시되는 6.3 지방선거 등에 대해 이야기 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲정청래 "정교유착은 위헌... 국힘-통일교 유착 유죄시 위헌정당 해산" 유성호 관련영상보기

정청래 더불어민주당 대표는 26일 "정교유착은 위헌 그 자체로서, 민주적 기본질서를 정면 위배하는 행위"라며 "추경호 전 국민의힘 원내대표의 계엄 해제표결 방해 의혹이 사실로 밝혀진다면, 국민의힘과 통일교의 유착이 유죄로 확정된다면, 국민의힘은 위헌 정당으로서 해산되어야 함을 다시 한 번 강조한다"고 말했다.정 대표는 이날 오전 국회 당대표실에서 지난 8월 2일 취임 뒤 147일 만에 처음 기자간담회를 열고 이같이 말했다. 그는 미리 준비한 회견문을 통해 "강력한 개혁 당대표의 깃발을 내리지 않겠다. 통일교 특검으로, 2022년 대선 당시 국민의힘의 쪼개기 정치 후원금 수수 의혹을 낱낱이 밝혀야 한다. 정교유착은 우리 헌법에서 엄중히 금지하고 있는 사안"이라며 국민의힘을 직접 겨냥했다.여야는 '통일교 특검' 자체에는 합의했으나, 특검 후보 추천권 등 세부 내용을 두고 이견을 좁히지 못한 상태다.그는 "개혁은 자전거 페달과 같다. 자전거 페달을 계속 밟지 않으면 자전거가 쓰러지듯 개혁도 마찬가지이다. 개혁의 페달을 멈추지 않고 계속 밟겠다"라며 "내란 진압은 한시도 멈출 수 없다"고 말했다.정 대표는 이날 내란전담재판부 입법, 정보통신망법 개정 등 민주당 주도로 본회의를 통과시킨 입법 성과도 짚었다.그는 "오랫동안 수사와 기소를 독점하며 불법행위를 서슴지 않았던 검찰권력, 정의로운 판사들 뒤에서 자기들만의 특권을 영역화해 온 사법권력, 허위조작 정보와 불법 정보를 의도적으로 생산하고 전파시키는 악질적 행태까지 모두 새로운 시대의 걸림돌이다. 3대 개혁을 완수하겠다"라며 "중단 없는 개혁, 흔들림 개혁을 추진하겠다"고 강조했다.