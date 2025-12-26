성탄절에 천사처럼 웃는 아내, 눈물이 났습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲별빛내린천의 안내표지 조형물 ⓒ 이혁진 관련사진보기

"성탄절인데 우리 바람 쐬러 나가자."

큰사진보기 ▲별빛내린천의 아름다운 윤슬이 빛나고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

지난 25일 성탄절, 우리 집 세 식구 일상은 평소와 다름이 없다. 아내와 나는 오전 7시 아버지의 아침 식사를 준비하기 시작했다. 그제 성탄절 이브도 늘 그랬던 것처럼 조용히 지냈다. 설거지를 마치고 조금 숨 돌리는데 아내가 말했다.오랜만에 집에서 30분 거리의 보라매공원을 걷고 싶다는 것이다. 나는 속으로 '왠 갑자기 보라매공원. 눈 구경할 것도 없는데. 날씨는 추워졌는데' 구시렁구시렁했다. 성탄절의 아내 외출 제안이 생뚱맞아 보였다. 사실 약간의 몸살로 몸이 무거워 부담스럽기도 했다.하지만 나는 아내에게 점심을 먹고 나가자고 마지못해 답했다. 아내는 벌써 들뜬 표정이다. 점심을 먹고 오후 2시 쯤 아버지께 잠깐 시장을 다녀오겠다고 말한 뒤 우리 부부는 집을 나섰다. 성탄절 산책이라니 일탈치고는 싱거운듯 보였다.보라매공원 가는 길은 2호선 지하철 따라 조성된 '도림천'을 걷는 것이다. 우리는 보라매공원 입구까지 이어지는 도림천 주변을 한 바퀴 돌기로 했다. 아내는 몇 년 전 혼자 보라매공원 산책로를 자주 다녔다. 가끔 내가 동행하기도 했다. 그러나 코로나 팬데믹 때 그만둔 후 이날 산보가 처음이다.그새 도림천은 '별빛내린천'으로 이름이 바뀌었다. 자전거도로와 산책길을 새롭게 단장했다. 눈요기할 조형물도 곳곳에 세워져 있었다. 이날 따라 별빛내린천의 윤슬이 유독 아름다웠다. 이곳의 명물은 역시 청둥오리다. 수컷 두 마리와 암컷 한 마리가 술래잡기 한창이다. 수컷들은 자맥질을 하거나 암컷을 졸졸 따라다녔다. 우리는 청둥오리 행동을 오래 지켜보며 웃었다.날씨는 영하로 뚝 떨어졌다. 바람까지 불어 체감온도는 5도 정도 더 낮았다. 그런데도 추위를 쉽게 타는 아내는 괜찮다고 한다. 두꺼운 옷으로 무장한 탓인지 몸은 따뜻하고 후끈했다. 아내는 즐거운지 내가 따라가기 힘들 정도로 사뿐사뿐 걸었다.아내가 산책로 중간에 있는 시소를 타자고 했다. 애들이 어릴 때 태워주고는 처음이다. 아내를 높이 띄우려고 나는 발을 힘차게 굴렀다. 동심에 빠진 아내가 행복해 보인다. 심심풀이로 아내의 모습을 사진으로 남겼다. 오랜만에 웃었다. 나는 아내에게 웃어 보인 적이 그리 많지 않다.천사같이 웃는 아내를 보니 기분이 절로 났다. 눈물이 났다. 찬 공기에 나는 '반사 눈물'과 다른 것이다. 행복한 아내를 보니 흐르는 감동의 눈물이다. 진작 아내에게 밖에 나가자고 빨리 대답할 걸 그랬다. 이런저런 이야기들도 줄줄이 나왔다. 아내는 나와 달리 매사 근심이 많은 편이다. 오랜만에 귀국한 큰아들의 식성 등등 시시콜콜한 문제를 걱정하고 있었다.나로선 아내의 푸념을 그저 듣기만 할 뿐이다. 가만히 들어주는 것 만으로도 아내는 스트레스가 풀리고 기분이 가벼워지는 것 같았다. 아마 이 때문에 추운데도 산책을 제안한 것일지 모른다. 아내는 잠깐 쉬면서 손가방에서 뜨거운 커피와 과자를 꺼냈다. 오전에 마신 커피와는 맛과 향이 전혀 다르다. 맹추위 느낌은 온데간데 없이 사라졌다. 성탄절 걷기의 포근한 즐거움이다.한바탕 걸었더니 두 시간이 금방 흘렀다. 아내 말대로 밖에 나오길 정말 잘했다. 아내를 위로 한답시고 나왔지만 내가 도리어 위안 받았다. 다음에는 내가 먼저 공원 산책을 신청해볼까 한다. 아내는 무척 기뻐할 것이다.