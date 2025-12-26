청와대 담은 이 대통령의 첫 신년 연하장, 새로 포함된 대상자는...

큰사진보기 ▲대통령실이 26일 이재명 대통령 내외의 취임 후 첫 신년 연하장을 공개했다. 2025.12.26 ⓒ 대통령실 제공 관련사진보기

"이 뜻 깊은 여정에 위대한 '대한국민' 여러분과 동행할 수 있어 큰 자부심을 느낍니다."

AD

이재명 대통령이 취임 후 처음 발송한 신년 연하장의 내용 중 일부다. 국정 2년 차를 맞아 대한민국이 걸어온 여정을 성찰하는 한편 앞으로의 도전과 변화를 국민과 함께 헤쳐 나가겠다는 대통령의 의지를 담았다.대통령실은 26일 "이 대통령이 2026년 새해를 맞아 국가 발전과 국민 생활 안정을 위해 헌신한 각계 주요 인사, 국가유공자, 사회적 배려 계층 및 해외 정상, 재외 동포 등에게 신년 연하장을 보내 새해 인사를 전했다"며 이를 공개했다.특히 올해 발송 대상에는 "세대를 아우르는 포용과 연대의 의미를 한층 강화한다는 의미"로 올해 발송 대상에는 100세 이상 어르신과 2026년 출산 예정인 아이를 품고 있는 예비 부모들이 새롭게 포함된 것으로 전해졌다.이 대통령은 연하장에 "수많은 도전과 역경 속에서도 우리는 서로를 믿고 의지하며 지금의 대한민국을 만들어 왔다"라며 앞으로 다가올 어떠한 어려움도 함께라면 반드시 이겨낼 수 있으리라 확신한다"고 적었다. 이어 "소망하시는 모든 일이 이뤄지고 행복과 건강이 함께하는 2026년이 되길 온 마음으로 기원한다"며 '대한민국 대통령 내외 이재명 김혜경'이라는 서명으로 마무리 했다.이 대통령의 새해 인사 뒷면에는 전통 산수화처럼 표현된 청와대와 그 주변 풍경이 그려져 있다. 대한민국의 역사와 품격, 그리고 국민 앞으로 다시 돌아온 국정운영의 중심이라는 상징적 의미를 담고 점과 선을 활용한 그래픽 기법을 통해 인공지능(AI)와 디지털 혁신을 기반으로 도약하는 대한민국의 미래상을 시각화 했다는 것이 대통령실의 설명이다.한편 대통령실 관계자는 이날 보도자료를 통해 "이번 신년 연하장은 국민 한 분 한 분이 대한민국의 주인임을 다시 한 번 되새기고 도전의 시대를 국민과 함께 헤쳐 나가겠다는 대통령의 국정철학을 담았다"며 "과거와 미래를 잇는 상징적 공간인 청와대에서 대한민국의 새로운 도약을 국민과 함께 열어가겠다는 메시지를 전하고자 했다"고 밝혔다.