"연말연시, 이 그림들 보면서 지난 반성과 새 다짐해요"

큰사진보기 ▲이호신 화가의 책 <화가의 시절인연> 표지. ⓒ 이호신 관련사진보기

연말연시에 이 그림들을 보면서 지난 시간을 뒤돌아보고 새로 오는 시간을 맞이하며 반성과 함께 새 다짐을 하기에 좋을 것 같다. 이형권 시인은 "그의 실경이 오늘에 살아 숨 쉬는 것은 '과거의 잔영'이 아니라 오늘날의 자연과 인간, 천연과 인공이 조화롭게 융합된 '현대의 형상'이기 때문"이라고 평했다.이 시인이 '감탄'한 그림은 검돌(현석) 이현석 화백의 작품을 말한다. 10여 년 전 서울 생활을 접고 지리산 자락 경남 산청에 귀촌해 살며 창작 열정을 이어가는 검돌(현석) 이현석 화백이 이번에 신작 화문집 <화가의 시절인연-자연과 문화의 상생을 위한 그림순례>(뜨란 간)를 펴낸 것이다.이형권 시인은 "이호신이란 이름은 자연에 대한 끝없는 외경심과 그 대지에 뿌리내리고 살아가는 인간과 그 문화에 대한 사랑이다. 수묵채색화로 풍경을 묘사하는 작가 이호신은 수정 불가능한 단 한 번의 일필(逸筆)을 휘두르는 실경화가(實景畫家). 이호신은 현장에 발 딛지 않고서는 풀 한 포기도 그리지 않는다. 그런 까닭에 인간의 세속과 자연의 신성을 본질로 삼는 그의 예술은 오랜 조선, 동양의 사상과 미학을 계승하고 있다"라고 소개했다.이번 화문집에는 이현석 화백이 그려 심심찮게 사람들의 시선을 끌었던 작품을 비롯해 그림 156점이 천연색으로 담겨 있다.이 화백은 수묵화의 현대적 지평을 넓혀온 '길 위의 화가'라는 평가를 받는다. 이 책은 이 화백이 칠십 평생 붓 한 자루를 들고 전국의 산하와 세계 각지의 현장을 누비며 만난 자연과 사람, 문화유산의 기록이자 인문적 사유를 결집한 정수이다.어린 시절부터 화가의 꿈을 꾸었던 이 화백은 평생의 길 위에서 마주한 모든 시절인연과 맞닿아 있고, 특히 지리산 귀촌 이후 한층 깊어진 시선과 만나 따뜻하고 유려한 작품으로 완성했던 것이다.최열 미술평론가는 그를 "현장에 발 딛지 않고서는 풀 한 포기도 그리지 않는 실경화가"로 정의하며, 단 한 번의 일필(逸筆)로 빚어낸 화폭에 살아 숨 쉬는 '야생의 힘'을 격찬하기도 했다.최 미술평론가는 "인간의 세속과 자연의 신성을 본질로 삼는 그의 예술은 오랜 조선, 동양의 사상과 미학을 계승하고 있다. 하지만 어제의 반복이 아니다. 그의 실경이 오늘에 살아 숨 쉬는 것은 '과거의 잔영'이 아니라 오늘날의 자연과 인간, 천연과 인공이 조화롭게 융합된 '현대의 형상'이기 때문이다"라고 했던 것이다.문태준 시인은 이번 화문집에 담긴 예술적 성취를 두고 "예술 가치의 무게가 묵중하면서도 마음을 행복하게 들어 올린다"라며 "글은 사려가 깊고, 먹빛의 그림은 부드럽게 마음에 번지고, 글씨의 서체는 물처럼 자연스럽게 흐르되 흥이 있다. 특히 그림에는 실경의 아름다움이 고스란히 드러나 마치 깊은 산중의 샘에 산수(山水)가 비친 듯하다. 나는 지리산 천왕봉의 겨울밤, 그리고 눈 속에 핀 매화에 매료되어 가만히 묵상에 젖는다. 그림에서 적막과 활력이 동시에 느껴진다"라고 평했다.이 화백은 조선 진경산수의 전통을 현대적 감각으로 재해석하여, 이 시대의 생태와 풍속을 화폭에 담아내는 '생활산수'의 독자적인 지평을 열었다. 그에게 산수화는 박제된 관념이 아니라 우리가 발을 딛고 살아가는 뜨거운 삶의 터전이며, 자연과 인간이 어우러지는 인문적 성찰의 대상이다.제1부 "산다는 건 꽃소식을 듣는 일"은 자연생태를 향한 화백 특유의 깊고 따스한 시선이 담겨 있다. 특히 지리산 산청 남사예담촌에 귀촌한 뒤에는 일상의 풍경을 예술로 승화시키는 작업을 이어간다. 집 뒤편의 대숲을 흔드는 바람소리를 화폭에 담고, 아내와 함께 텃밭을 일구며 흙의 정직함을 배우는 소박한 일상이 글과 그림으로 펼쳐진다.제2부 "아름다운 시절인연"에서 이 화백은 역사와 문화의 현장에서 마주한 유무형의 가치들을 화폭에 담으며, 과거와 현재가 어떻게 연결되는지를 인문학적 시선으로 조명한다. 이 화백은 전국 83곳의 명산대찰을 130여 점의 작품으로 그려 <가람진경>을 펴냈다.또 그는 한국의 서원 9곳이 세계문화유산으로 등재된 이듬해에는 1년간 서원을 답사하며 그 정신을 화폭에 담았다.이 화백은 양평 명달리 마을부터 남해 다랭이 논 마을까지 전국을 누비며 마을에서 숙식하고, 주민들의 얼굴과 풍속, 마을의 자연유산, 나무 한 그루에서 풀 한포기까지 화첩에 생생하게 옮겼다.그의 화실에는 셀 수 없이 많은 사생 화첩이 쌓여 있는데, 그중 박물관에서 접한 유물을 그린 화첩도 무수히 많다. 박물관을 좋아하는 그는 이름 모를 도공의 손에서 탄생한 달항아리와 고구려 벽화의 화공 등 역사의 뒤안길로 사라진 '무명의 예술혼'을 기리며 유물들을 그린다.특히 박물관을 '역사와 미래가 만나는 대화의 장'으로 생각하고, 유물을 화첩에 사생하며 얻은 조형적 미학을 자신의 예술적 토양으로 삼았던 그는 여러 경험이 시절인연으로 이어져 2015년 이화여자대학교 박물관에 화첩을 포함한 작품 269점을 기증했다.이 화백이 그림에 버금갈 만큼 오랜 시간 공들여온 작업이 있는데, 바로 '한글 뜻그림'이다. '한글 뜻그림'은 표음문자인 한글에 회화적 생명력을 불어넣어 글자와 그림의 경계를 허문 독창적 작업라 할 수 있다.또 그는 탄자니아, 인도, 몽골의 풍경과 인물도 화폭에 담았다. 그는 2000년 탄자니아, 2003년 인도에서 초대전을 열기도 했다.이형권 시인은 "이호신은 대상을 그리기 위해 수도 없는 답사와 더불어 그 자연의 역사 그리고 그 대지를 살아간 인간의 삶을 탐구하고 학습한 끝에 비로소 붓을 든다"라며 "오래 쌓인 세월과 싹처럼 태어나는 시간이 어울려 있다. 조응과 순환의 세계이다. 화첩에는 인물의 초상과 의례와 풍속도 담겨 있다. 아, 옛 시간으로부터 이어져 온 삶과 자연의 풍성한 면면(面面)이 여기에 있다"라고 소개했다.울진 평해에서 나고 영덕 영해에서 자란 이호신 화가는 서울에서 작가생활을 이어가다 2010년 지리산 자락으로 귀촌했다. 그는 30회의 개인전을 열었고 <화가의 한글사랑>, <화가의 시골편지>, <남사예담촌>, <지리산진경>, <가람진경>, <산청에서 띄우는 그림편지>, <우리 마을 그림 순례>, <그리운 이웃은 마을에 산다>, <풍경소리에 귀를 씻고>, <숲을 그리는 마음>, <길에서 쓴 그림일기> 등 여러 화문집을 펴냈다.그는 2017년 정부로부터 문화포장(대통령상)을 수훈했고 국립현대미술관, 대영박물관(한국관), 이화여자대학교박물관, 경기도미술관, 경남도립미술관, 주 핀란드 한국대사관 등에 작품이 소장되어 있다.