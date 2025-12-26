"교사 정치기본권 입법 협의체 구성 합의... 역사적 진전"

큰사진보기 ▲전교조와 전구공무원 노조의 국회앞 농성 현장 모습 ⓒ 이재환 -전교조충남지부 제공 관련사진보기

전국교직원노동조합과 전국공무원노동조합의 '정치기본권 보장' 요구에 대해 더불어민주당이 입법추진 협의제 구성을 약속한 가운데, 전교조 충남지부가 "역사적 진전"이라며 환영의 입장을 밝혔다.앞서 지난 18일 전교조와 전공노는 정치기본권 보장을 촉구하며 국회 앞에서 단식과 철야 농성을 벌였다. 이들은 지난 24일 더불어민주당이 공무원·교사 정치기본권 보장 입법 추진을 위한 협의체 구성을 수용하면서 농성을 풀었다.관련해 전교조 충남지부는 24일 성명을 통해 "전교조는 더불어민주당을 비롯한 야3당과 함께 '공무원·교사 정치기본권 보장 입법 추진 협의체' 구성에 합의했다"며 "전국교직원노동조합 위원장과 지부장들의 철야 단식농성이 마침내 정치권의 응답을 이끌어 냈다"고 밝혔다.그러면서 "이번 합의는 단순히 대화의 장을 마련한 것이 아니다. 문진석 민주당 원내수석부대표를 필두로 실질적인 입법 권한을 가진 상임위 간사들이 대거 참여하고, 2026년 1월이라는 구체적인 시한을 확정했다는 점에서 역사적 진전"이라며 "혹한의 추위 속에서도 '교사도 시민이다'라는 당연한 권리를 찾기 위해 온몸으로 저항한 우리 모두의 승리"라고 자평했다.전교조충남지부는 "교실 안에서의 민주주의가 교문 밖에서도 이어질 수 있도록, 교사의 입을 막아온 악법의 쇠사슬을 완전히 끊어낼 때까지 멈추지 않을 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "교사와 공무원의 정치적 표현의 자유와 기본권을 전면 보장하라"고 촉구했다.