김해 박승근씨, 쌀 240Kg 나눔으로 이웃사랑 실천

김해시 활천동행정복지센터는 주민 박승근 씨가 12월 24일 관내 어려운 이웃들을 위해 쌀 240kg을 기부했다고 밝혔다.

박승근 씨는 1992년부터 활천동에 거주해 온 지역주민으로, "30년 넘는 세월 동안 활천동에 살면서 삶의 여정을 함께 해온 주민들에게 조금이나마 힘이 되고자 쌀을 기부하게 되었다."라며, "올해를 마무리하며, 또 다가올 새해를 위해 우리 이웃들이 다시 마음을 다잡고 삶을 꾸려나가길 바란다."라고 전했다.