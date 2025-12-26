울산시, 결국 '분산에너지 특구' 지정 "전력 다소비 기업들 몰려들 것"

울산광역시가 결국 '분산에너지 특구'로 지정됐다.
분산에너지 특구로 지정되면 전기요금 인하 효과가 있어 AI 데이터센터, 반도체, 이차전지 등 전기를 많이 쓰는 울산시로서는 절실했지만 지난달 기후에너지환경부 선정에서 울산은 보류 판정을 받았다. 이에 그동안 지역에서 항의가 이어졌다.
특히 김두겸 시장이 최근 열린 중앙지방협력회의에서 이재명 대통령에게 직접 건의했고 정치권과 울산시 실무진은 정부를 상대로 울산 지정을 위해 총력전을 펼쳤다(관련기사: 김두겸 울산시장, 대통령실 회의서 "올해 안에 '울산 분산에너지 특화지역' 지정" 건의
https://omn.kr/2g0yp).
'분산에너지 특구' 지정에 따라 울산시는 특구 지정과 연계해서 지역별 차등 전기요금제를 빠르게 도입하고 국내 첫 수중데이터센터 구축 등 분산특구 활성화를 위한 후속 행정 지원에 나선다는 방침이다.
"지정 보류 후 정부 정책 기조에 맞춰 단계적인 재생에너지 보완계획 제출"
25일 울산시 분산에너지 특구 지정이 확정되자 임현철 울산시 대변인은 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "지정 보류 이후 울산시는 정부의 정책 기조에 맞춰 단계적인 재생에너지 보완계획을 제출하는 등 지정의 당위성을 높였다"며 "그 결과, 25일 기후부 에너지위원회가 울산 미포산단을 '수요 유치형' 분산 특구로 최종 선정했다"고 밝혔다.
'수요 유치형'은 전력 자립률(울산 전력 자립도 2024년 103%)이 높은 지역에서 지역에 맞는 전력 수요처를 유치하여 '지역에서 생산한 전기를 지역에서 소비'하는 지산지소형 분산 에너지 시스템을 실증하는 것을 말한다.
임 대변인은 "울산은 미포산단 안에 건설 중인 300메가와트급 친환경 열병합발전소에서 생산된 전기를 미포산단 입주 기업에 직접 공급할 계획"이라며 "태양광, 풍력 등 재생에너지와 그린수소로 생산한 전기 공급을 단계적으로 확대할 계획"이라고 밝혔다.
이어 "분산 특구 내에서는, 전력 생산자와 소비자가 한전을 거치지 않고 직거래를 할 수 있어서 싼값에 전기가 공급된다"며 "따라서, 반도체, 이차전지, 데이터센터 등 전력 다소비 기업들이 울산으로 몰려들 것"이라고 전망했다.
이와 관련 임 대변인은 "세계 1위의 클라우드 기업인 아마존과 SK는 이미 울산 투자를 확정해 지난 6월부터 국내 최대 규모인 100메가와트급 AI 데이터센터를 울산에 짓고 있다"고 덧붙였다.
임 대변인은 "울산은 석유와 천연가스 575만 배럴을 저장할 수 있는 '동북아 에너지 허브'이자 세계 최대 규모 부유식 해상풍력 단지 조성지로서 충분한 연료 공급과 전력 생산이 가능하고 '분산에너지 특구' 지정으로 안정적이고 저렴한 전력공급 체계가 확정된 만큼 향후 사업 규모를 1기가와트까지 확장한다는 계획"이라고 강조했다.
이어 "이처럼 미래 신산업의 울산 투자는 앞으로 더욱 확대될 것"이라며 "높은 전력 자급률과 가격 경쟁력을 바탕으로 울산의 새로운 주력산업인 AI, 반도체, 이차전지 기업들의 신규 투자가 확대될 것"이라고 전망했다.