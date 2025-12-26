병원프리패스 의혹까지, 김병기- 전 보좌진 '폭로전'... 국민은 허탈

큰사진보기 ▲김병기 의원 부인의 병원 진료에 관한 보좌진과 병원 측 관계자와의 문자 메시지. ⓒ MBC뉴스 유튜브 갈무리 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김병기 더불어민주당 원내대표가 지난 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 정청래 대표의 모두발언을 듣고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲김병기 의원 아들의 당일 MRI 검사에 대한 보좌진과 병원 측 관계자와의 문자 메시지. ⓒ MBC뉴스 유튜브 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

김병기 더불어민주당 원내대표를 둘러싼 잡음이 끊이지 않고 있습니다. 대한항공으로부터 160만 원 상당의 호텔 숙박권을 받았다는 의혹으로 곤욕을 치르더니, 이번에는 지역구 종합병원에서 가족들이 '황제 진료'를 받았다는 의혹이 터져 나왔습니다.여기에 자신을 저격한 전직 보좌진들의 사적 대화방을 공개하며 '진흙탕 싸움'까지 벌이고 있습니다. 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는지 정리해 봤습니다.MBC가 25일 보도한 김병기 의원실 비서관과 보라매병원 부원장 사이의 문자 메시지는 충격적입니다. 재작년 4월, 비서관은 부원장에게 "사흘 뒤 의원님 사모님께서 안과 진료를 받을 예정"이라며 "의원님께서 신경을 많이 쓰고 계셔서 잘 부탁드린다"고 문자를 보냈습니다.부원장은 "안과 교수님에게 다시 한번 부탁드려 불편함이 없도록 하겠다"란 답변을 보내왔고, 문자 속 '다시 한 번'이란 단어로 미뤄볼 때, 당시가 첫 연락이 아니었음을 유추할 수 있습니다. 문자에 언급된 김병기 의원의 아내 이아무개씨는 실제로 재작년 4월 28일 병원 진료행정실장 등의 수행을 받아 백내장과 녹내장 등 검사를 받은 것으로 확인됐습니다.이게 끝이 아닙니다. 작년 11월에는 아들의 MRI 촬영 청탁 정황도 드러났습니다. 비서관이 아들의 주민번호를 병원 행정실장에게 보내며 "최대한 빨리 진료를 받았으면 한다"고 하자, 행정실장은 "진료 의뢰서 없어도 된다", "대기 없이 보시도록 해드리겠다"고 답했습니다.당시는 윤석열 정부의 의대 증원 발표에 반발한 전공의 이탈로 '의료 대란'이 한창이던 때입니다. 당일 예약은 불가능에 가까운 MRI 검사를 국회의원 아들은 '진료 의뢰서'와 '대기'도 없이 프리패스로 받은 셈입니다.논란이 커지자 김 원내대표 측은 "병원과 친분이 있는 보좌진에게 예약을 부탁했을 뿐, 특별한 의전을 직접 요구하지 않았다"면서 전형적인 '꼬리 자르기' 식 해명을 내놨습니다. 심지어 "보좌진이 의전이라는 용어를 썼다면 부적절하다"며 책임을 아랫사람에게 돌리는 모습까지 보였습니다.하지만 당시 심부름을 했던 전직 비서관은 "김 의원과 사모님이 시켜서 한 일이며 사모님이 직접 아들 개인정보를 보내줬다"고 증언했습니다. 김 원내대표 측 해명의 신빙성이 떨어지는 대목입니다. 특히 보라매병원은 김 원내대표의 지역구인 동작갑(신대방동)에 위치해 있고, 김 원내대표는 선거 때마다 병원 시설 확충을 공약으로 내걸었습니다. 명백한 이해충돌입니다.이후 김 원내대표는 제보자들을 '배신자'로 규정하며 전직 보좌진들의 텔레그램 대화방, 일명 '여의도 맛도리' 내용을 캡처해 SNS에 공개했습니다.김 원내대표는 "이들이 나를 향해 입에 담지 못할 욕설을 하고 아내를 협박했다"며 자신은 피해자라고 주장했습니다. 공개된 내용에는 보좌진들이 김 원내대표를 비난하거나 비속어를 쓴 내용이 담겨 있었습니다.이에 질세라 해당 보좌진들은 "김 원내대표가 불법적으로 대화를 입수해 사실을 왜곡하고 있다"며 강력히 반발했습니다. 이들은 "지난 1년간 지속된 김 의원의 갑질과 범죄 행위를 밝히겠다"며 맞고소를 예고했습니다.하지만 집권 여당 원내대표가 전직 보좌진들과 서로의 치부를 드러내며 싸우는 모습, 국민들이 보기엔 그저 볼썽사나운 '막장 드라마'일 뿐입니다.김병기 원내대표는 대한항공 숙박권 의혹에 대해 "이유 불문하고 부적절했다"며 고개를 숙였습니다. 하지만 뒤로는 병원 특혜를 누리고, 자신을 비판하는 내부 고발자들의 대화록을 공개하며 입을 막으려 한다는 비판을 피하기 어려워 보입니다.국회의원 배지가 가족들의 병원 예약 프리패스권이 되고 기업의 호텔 숙박권이 되는 세상, 그리고 그 특권을 감추기 위해 어제의 동지와 진흙탕 싸움을 벌이는 정치인.의료 대란 속에 아픈 몸을 이끌고 새벽부터 병원 줄을 서야 했던 국민들은 이 뉴스를 보며 어떤 생각을 할까요? 특권과 반칙이 판치는 여의도의 민낯에 씁쓸함만 남습니다.