"성탄의 즐거움"... '동작 크리스마스 음악회' 개최

큰사진보기 ▲동작구립소년소녀합창단 ⓒ 박정길 관련사진보기

큰사진보기 ▲공연하고 있는 가수 혜은이 ⓒ 박정길 관련사진보기

지난 25일 오후, 서울 동작구청 4층 대강당과 소강당에서 열린 '동작 크리스마스 음악회'가 구민들의 뜨거운 호응 속에 막을 내렸다. 크리스마스를 맞아 마련된 이번 음악회는 클래식부터 대중음악, 합창, 댄스까지 아우르는 다채로운 무대로 연말의 의미를 한층 풍성하게 했다.이번 공연은 사전 신청을 통해 추첨으로 선정된 관람객들이 참여했으며, 좌석이 부족한 구민들을 위해 이원 생중계도 함께 진행됐다. 대강당과 소강당은 공연 시작 전부터 관람객들로 가득 찼다. 행사는 김병찬 전 KBS 아나운서와 김지은 동작구민 아나운서의 안정적인 진행으로 시작됐다.공연은 일신교회 호산나성가대의 웅장한 합창으로 시작됐다. 이어 여우락예술단과 관현악 앙상블, 소프라노 박미현·테너 정지약·바리톤 김정학의 성악 무대가 이어지며 객석에서는 박수 갈채가 쏟아졌다. 2025 노들가요제 수상자인 손영기·강태웅의 무대와 전자바이올리니스트 유세미, 비보이댄스팀 '에프터글로우'의 역동적인 퍼포먼스는 세대 간의 경계를 허물며 큰 호응을 얻었다. 이어 동작구립소년소녀합창단의 맑은 목소리는 함께 온 가족들의 마음을 사로잡았다.특히 초청가수 혜은이의 무대에서는 객석 분위기가 절정에 달했다. 관객들은 익숙한 노래를 함께 따라 부르며 크리스마스의 추억을 나눴다. 공연 끝에는 성탄절 선물 증정 행사도 진행돼 관람객들에게 즐거움을 더했다.이번 행사에는 가족 단위 참가자들이 눈에 띄었다. 동작구 상도동에 거주하는 김경란씨는 남편 이영희씨를 비롯해 가족 11명과 함께 참석했다. 김씨는 "문화 행사 덕분에 성탄의 즐거움과 행복을 느낄 수 있었다"며 "동작구립소년소녀합창단과 손녀들의 공연이 특히 인상적이었다"고 말했다. 남편 이영희씨도 "앞으로도 이런 기회가 계속되길 기대한다"고 덧붙였다. 신대방2동 강영은씨는 "공연이 너무 좋아 트리 복을 입고 춤을 췄다"며 현장의 흥겨움을 전했다. 이어 "신청사가 생기면서 동작구에서 봉사 활동과 지역 행사 참여가 많아졌다"고 덧붙였다.또 다른 관객들은 "혜은이의 젊은 시절 노래를 따라 부르며 즐거웠다", "관객 수용 한계를 보완하기 위한 3원 중계 방식이 인상적이었다", "모든 공연이 다 좋았다" 등 만족감을 나타냈다. 현장에서는 짧은 대화와 웃음 속에서도 공연에 대한 감동과 즐거움이 자연스럽게 전해졌다.동작문화원 조동희 원장은 "문화원은 남녀노소 누구나 문화예술을 가까이에서 누릴 수 있도록 지역사회와 함께하는 열린 문화 프로그램을 지속적으로 확대하겠다"며 "오늘 이 자리가 가족과 이웃이 함께하는 소중하고 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 말했다. 조 원장은 또한 "올해는 동작구청 신청사 개관을 기념해 대강당과 소강당, 그리고 다른 한 곳까지 총 세 곳에서 공연을 진행한다"고 덧붙였다.박일하 구청장은 "동작문화원에서 세 번째 크리스마스 음악회를 개최했다. 이번 음악회는 지역 주민과 함께 성탄을 축하하고, 이웃과 소통하는 자리로 마련됐다"며 "원래는 소수 인원만 초청할 계획이었지만, 많은 분이 신청해 여러 곳에서 생중계로 함께 관람하고 계신다"고 말했다. 이어 그는 "동작문화원이 새 건물로 이전하면 한 번에 많은 인원을 수용할 수 있는 대규모 공연장이 마련될 것"이라며 기대감을 나타냈다.행사에 참석한 동작을 나경원 국민의힘 의원은 "공연장으로 올라오는 길에 한 어머니께서 어렵게 표를 구하셨다며 기뻐하시는 모습을 봤다"며 "오늘 하루가 모두에게 기쁜 시간이 되길 바란다"고 말했다.한편, 이번 음악회를 주최·주관한 동작문화원 관계자는 "구민들이 문화 예술을 통해 연말의 여유와 기쁨을 느끼길 바라는 마음으로 준비했다"며 "앞으로도 다양한 세대가 함께할 수 있는 문화 행사를 지속적으로 마련하겠다"고 밝혔다. 크리스마스의 의미를 음악으로 전한 이번 '동작 크리스마스 음악회'는 추운 겨울 구민들의 마음에 오래 남을, 따뜻한 연말의 추억으로 기억될 전망이다.