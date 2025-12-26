[단독] 광주 서구청장 예비주자, '공천 총괄' 양부남 의원에 500만원 후원

큰사진보기 ▲양부남 더불어민주당 광주광역시당위원장. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲12월 20일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 조승환 전 서구청 총무국장 출판기념회에서 양부남 더불어민주당 광주시당위원장이 조 전 총무국장 옆자리에 앉아 있다. 조 전 총무국장은 내년 지방선거 서구청장 출마를 예고했다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 광주광역시당. ⓒ 김동규 관련사진보기

내년 6·3 지방선거 더불어민주당 광주지역 공천을 총괄하는 양부남(서구을) 광주광역시당위원장이 서구청장 출마가 거론되는 인사로부터 500만원을 후원받은 사실이 확인됐다. 시당위원장이 공천관리위원회 구성과 심사 전반에 영향력을 행사할 수 있는 자리라는 점에서, '입지자→공천 총괄 책임자'로 이어진 고액 후원 관계 자체가 공천 공정성 논란을 키울 수 있다는 지적이 나오고 있다.26일 <오마이뉴스>가 중앙선거관리위원회의 '2025년도 상반기 300만 원 초과 기부자 명단'을 분석한 결과, 조승환 전 광주 서구청 총무국장은 올해 3월과 6월 두 차례에 걸쳐 양 의원에게 각각 300만 원과 200만 원, 총 500만 원을 후원한 것으로 나타났다. 조 전 총무국장은 서구갑 지역위원장인 조인철 의원에게도 500만 원을 후원한 것으로 파악됐다.정치권에서는 양 의원의 '직함'이 문제의 핵심이라고 본다. 양 의원은 민주당 광주시당위원장인 동시에 시당 지방선거기획단장이다. 광주시장을 제외한 5개 구청장과 광역·기초의원 공천의 큰 틀(전략·심사 방향·공관위 구성)을 쥔 자리다. 합법 여부와 별개로 '공천을 쥔 위치로 돈이 흘러간 모양새' 자체가 신뢰를 흔들 수 있다는 것이다.이와 함께 정치권에선 시당위원장이 조직·권리당원 기반 등을 통해 경선 구도에 일정한 영향력을 가질 수 있다는 점도 거론한다. 조 전 총무국장이 광주 국회의원 8명 중에서 서구지역 국회의원 2명에게만 연간 법정 한도액인 500만 원씩 후원한 것도 이런 지적과 연관지어 해석될 수 있다.민주당 공천의 주요 변수로 꼽히는 '현역 평가'와도 무관치 않다는 지적이 나온다. 선출직공직자평가위원회 가동에 돌입한 광주시당은 소속 구청장과 시·구 의원을 대상으로 평가를 진행 중이다. 평가 결과 하위 20%에 포함되면 공천 심사 점수와 경선 득표에서 20% 감산을 적용 받는다. 현직 구청장이 하위 20%에 포함될 경우 경선 구도가 요동칠 수 있는 만큼, 공천을 총괄하는 시당위원장을 향한 고액 후원은 더욱 민감하게 받아들여질 수 있다는 취지다.조 전 총무국장은 통화에서 "양 의원에게 500만원을 후원한 것은 사실"이라며 "두 분(양부남·조인철)을 응원하고 싶었을 뿐이고 내년 지방선거 서구청장 경선과는 무관하다. 연관 지어 해석할 일이 아니다"라고 말했다. 민주당 서구청장 후보군으로는 현직 구청장 등 다수 후보군이 거론된다.양부남 위원장은 후원금 관련 질의에 "통화가 어려운 상황이다. 담당 보좌관과 통화해 달라"고 했다. 해당 보좌관은 <오마이뉴스>에 "2차례에 걸쳐 총 500만 원을 후원회 계좌로 받은 것은 사실이다. 양부남 위원장에게도 그때그때 보고는 드렸다"며 "양 위원장 지시를 받아 조 전 총무국장에게 후원금을 돌려주려고 했으나 절차가 까다로워 아직 돌려주지는 못했다"고 말했다. 이 보좌관은 "양부남 위원장은 후원금과 무관하게 이번 지방선거 공천을 공정하게 관리하기 위해 신경쓰고 있다"고도 했다.조인철 의원은 "조 전 총무국장이 500만 원을 후원한 사실을 몰랐다. 사실 관계 확인 후 반환을 검토하겠다"고 답했다.기우식 광주시민단체협의회 사무처장은 "광주지역 민주당 공천을 총괄하는 시당위원장이 입지자에게 고액 후원을 받는 자체가 부적절하다"며 "당사자들 의사와 무관하게 외관상 공천의 공정성이 이미 깨졌다. 공천에 일절 관여해서는 안된다. 직을 내려놓아야 한다"고 말했다. 기 사무처장은 조인철 의원과 관련해서도 "반환하는 것이 옳다. 공천에 관여해서도 안 된다"고 했다.양부남 위원장이 이끄는 광주시당은 최근 여성특구 지정 논란으로 공천 공정성에 일부 흠집이 난 상태다. 광주시당은 시의원 선거구 4곳을 '여성특구'로 확정하는 과정에서 "남성 후보 역차별" "원칙 없는 특구 선정" 등 비판이 커지자 '최고위 결정'을 언급하며 말을 아꼈다가, 이후 '최고위 의결 대상이 아니다'라고 입장을 바꿔 시당 결정을 공식화했다.여성특구 지정에 따라 해당 선거구 출마가 봉쇄된 31세의 이명노 시의원은 "지난 총선에서 돕지 않았다는 이유로 여성특구 순번도 아닌 제 지역구를 특구로 지정했다. 정치보복성 컷오프"라고 주장하고 있다. 반면 양 위원장은 "특구 지정은 원칙과 절차에 따라 이뤄졌다. 정치보복도 억울한 컷오프도 아니다"는 입장이다.