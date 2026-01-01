홍준표 모래시계 검사 신화에 반기, 나는 왜 두번째 재심을 청구했나

▲지난 1995년 방영된 SBS 드라마 ‘모래시계’는 최고 시청률 64%를 기록할 정도로 폭발적인 인기를 끌었다. 특히 배우 박상원이 강직하고 정의로운 강우석 검사역을 맡았는데, 강우석 검사의 모델은 ‘홍준표 검사’로 알려졌다. 본인도 선거 등에 나와 “모래시계의 모델이 되었던 검사”라고 홍보해왔다. 하지만 드라마 대본을 쓴 송지나 작가는 나중에 “그분은 ’모래시계‘를 집필할 때 취재차 만났던 여러 검사 중 한 분일 뿐”이라고 반박한 바 있다.. ⓒ SBS 드라마 ‘모래시계’ 포스터. 관련사진보기