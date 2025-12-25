사회부산경남한줄뉴스 25.12.25 19:53ㅣ최종 업데이트 25.12.25 19:53 "제주항공여객기 참사 1주기 추모미사" 29일 저녁 마산 가톨릭여성회관 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲12.29 무안공항 제주항공여객기 참사 1주기 추모미사 ⓒ 주연옥 관련사진보기 천주교 마산교구 정의평화위원회는 오는 29일 오후 7시 창원마산 가톨릭여성회관에서 "12.29 무안공항 제주항공여객기 참사 1주기 추모미사"를 연다. #가톨릭 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사김상민 경상국립대 교수, 환경부장관 표창 수상 갤러리 오마이포토 전교조, 교실 내 CCTV 설치 철회 촉구 1/6 이전 다음 이전 다음 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 계엄 1년 다시 국회 밝힌 응원봉들 서울시장 출마 선언한 박주민 "서울 제대로 바꾸겠습니다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.