25.12.25 19:53최종 업데이트 25.12.25 19:53

"제주항공여객기 참사 1주기 추모미사" 29일 저녁 마산 가톨릭여성회관

12.29 무안공항 제주항공여객기 참사 1주기 추모미사
12.29 무안공항 제주항공여객기 참사 1주기 추모미사 ⓒ 주연옥

천주교 마산교구 정의평화위원회는 오는 29일 오후 7시 창원마산 가톨릭여성회관에서 "12.29 무안공항 제주항공여객기 참사 1주기 추모미사"를 연다.

#가톨릭

윤성효 (cjnews)

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사

