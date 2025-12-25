"뚜안씨 죽음은 사회적 타살" "대한민국에서 타의에 의해..."

큰사진보기 ▲예수님이 이 땅에 오신 날을 기념하고 고난받는 이들과 함께 하는 성탄연합예배가 25일 오후 대구 중구 동성로 한일극장 앞에서 열렸다. 예배 참가자들이 이주노동자 강제 단속을 중단하라며 'STOP CRACKDOWN'이라고 쓴 피켓을 들고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

"우리도 겪은 고단한 역사를 잊은 채 일부 몰지각한 자들이 이주노동자들을 함부로 대하며 멸시하고 조롱하며 인간됨을 거부합니다. 살기 위해 찾아온 대한민국에서 타의에 의해 죽어나가는 현실 앞에 예수를 따른다는 게 무슨 의미인지 생각하게 해 주십시오."

강제단속 중 사망한 베트남 이주노동자 고 뚜안씨를 추모하고 이 땅의 이주노동자들과 연대하기 위한 '고난 받는 이들과 함께 하는 성탄연합예배'가 성탄절인 25일 오후 대구 중구 동성로 한일극장 앞에서 열렸다.대구경북기독인연대가 주최한 이날 예배에는 목회자와 시민, 이주노동자 등 100여 명이 참석해 예수의 사랑이 국적과 신분을 넘어 모든 이들에게 함께하길 기도했다.예배는 황명열 목사(하늘씨앗교회)의 인도로 최성훈 목사(삶터교회)의 찬송, 장학봉 장로(매호교회)의 대표기도, 평화교회 아프리카 연합찬양팀의 공연, 장영일 목사(범어교회)의 설교 순으로 진행됐다.이어 김헌주 경북북부이주노동자센터장과 손흥매 이주와가치 사무국장이 고 뚜안씨 사망 사건과 이주노동자 단속의 문제점을 공유하고 김유복 목사(기쁨의교회)의 합심기도, 김범진 목사(각산사랑교회)의 성찬예식, 고경수 목사(대구이주민선교센터)의 축도로 마무리됐다.예배에 참석한 목회자와 시민, 이주노동자들은 'STOP CRACKDOWN(강제 단속 중단하라)'는 피켓을 들고 미등록 이주노동자에 대한 강제단속 중단과 고난 받는 이들에게 예수의 평화가 함께 하기를 기원했다.장학봉 장로는 "피와 눈물로 일군 이 나라가 무지한 무리에게 유린당한 지 3년 만에 탄핵되었다"며 "더디지만 결국 모든 것이 협력하여 선하게 마무리될 것을 확신한다"고 기도했다.이어 그는 "일제강점기엔 일본에 빌붙어 민족을 팔아먹은 자들이 해방 후에는 미국에 의존하며 여전히 성조기를 흔든다"면서 "소금과 빛이 되어야 할 기독교가 여기에 한 몫을 하고 있는 현실이 참담하다"고 덧붙였다.장영일 목사는 요한복음의 구절을 언급하며 "빈 들의 양들처럼 살아가는 약하고 어린 양들이 오늘 우리 사회에도 많다"며 "이 땅에 꿈을 품고 찾아와 공부하고 일하는 이주민들이 바로 그 어린 양들"이라고 말했다.그는 "코리안 드림을 안고 들어온 유학생들과 산업연수라는 이름으로 들어온 외국 노동자들이 겪는 고통들이 많다"며 "우리는 그들의 고통을 외면하지 말고 진정한 이웃으로 다가가야 한다"고 강조했다.고 뚜안씨의 사망과 관련 진상규명을 요구하며 용산 대통령실 앞에서 농성을 벌이고 있는 김헌주 소장은 "뚜안씨의 죽음은 여전히 진실이 밝혀지지 않았다"며 이주노동자 단속에 대한 문제점을 지적했다.김 소장은 "윤석열 정부 때 불법체류 감축 5개년 계획을 세웠고 빛의 혁명으로 정권이 바뀐 뒤인 지난 10월 말에도 경주에서 열린 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의를 앞두고 대대적인 합동단속을 벌였다"며 "이는 질서 확립을 명분으로 한 추방정책이었다"고 지적했다.손흥매 사무국장은 "교통사고로 사망자가 생기는 경우에도 원인을 밝히고 원인을 제공한 사람은 처벌 받는다"며 "명백히 출입구를 막고 토끼몰이식 단속을 벌여 사람이 사망한 사건인데 한마디 사과도 없고 책임지는 사람도 없다"고 비판했다.손 국장은 "뚜안씨의 죽음은 개인 한 명의 죽음이 아닌 사회적 타살"이라며 "정주민과 다른 노동조건, 정주민과 다른 차별적인 조건을 만들어 불법이라는 딱지를 붙이고 인간사냥해서 내쫓는 일이 더 이상 일어나선 안 된다"고 호소했다.김유복 목사는 "이주민들이 평화롭게 살아갈 수 있는 나라가 되도록 함께 기도하자"며 "불법으로 몰아붙여 억울한 사람이 더 이상 생기지 않도록 정책과 실행이 이루어질 수 있도록 해 달라"고 기도했다.김범진 목사는 "젊은이든 노인이든, 내국인이든 이방인이든, 정규직이든 계약직이든, 특히 이주노동자나 미등록 이주노동자 모든 이들이 차별 없이 평등하며 함께 살아갈 수 있도록 하자"며 성찬을 집례했다.마지막으로 고경수 목사는 "이 땅의 모든 이들은 평등하며 축복받을 권리가 있다"며 "이주노동자와 힘없는 이들이 함께 살아가는 평화로운 나라가 되도록 힘을 모으자"고 축도했다.