'배반'에서 위로 받는, 빛과 물의 작업법

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲cyanotype호접란, 덩굴해란초, 나무수국 ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲cyanotype고사리 ⓒ 김민수 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲cyanotype자연물과 이벌식타자기 ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲cyanotype러브체인(식물) ⓒ 김민수 관련사진보기

큰사진보기 ▲cyanotype덩굴해란초, 나무수국, 버드나무 ⓒ 김민수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 오늘 소개한 작품들은 모두 이번 달(12월)에 실내에서 UV램프를 사용해서 만든 것들입니다.

요즘 나는 사진을 만들지만, 셔터를 누르는 방식을 사용하지 않는다. 셔터를 누르는 대신 종이를 말리고, 햇볕을 기다린다. '시아노타입'이라는 오래된 사진기법 때문이다. 이 작업에는 속도가 없다. 아니, 속도를 낼 수가 없다.종이에 감광액을 바른 뒤에는 반드시 말려야 하고, 말랐다고 생각해도 한 번 더 기다린다. 그 위에 사물이나 식물을 올려놓고 햇볕을 쬐지만, 그 햇볕이 언제, 얼마나 강할지는 내가 정하지 못한다. 빛이 부족하면 색은 연하고, 빛이 과하면 형체가 사라진다.모든 것이 '적당해야' 비로소 마음에 드는 작품이 남는다. 그런데 그 적당함은 늘 나의 계산을 비껴간다. '적당하다는 것'이 싫었던 적이 있었다. 좌든 우든 분명해야지, 이것도 저것도 아닌 것은 우유부단해 보였다. 그래서 '중용의 도'라는 것도 이순이 넘어서야 수긍할 수 있었다.시아노타입은 상당한 환경 친화적인 작업이다. 복잡한 약품이나 전기도, 소음도 없다. 필요한 것은 햇볕과 물, 그리고 기다림뿐이다. 물론 구연산철암모늄(Ammonium Iron(III) Citrate : 빛을 감지하는 물질)과 페리시안화칼륨(Potassium Ferricyanide : 색을 만들어 고정하는 물질)이라는 화학물질을 사용하긴 하지만, 그 외 나머지 과정은 자연에 맡길 수밖에 없다.작업이 끝난 종이를 물에 씻어낼 때면 나는 언제나 조금 놀란다. 내가 한 일보다 자연이 더 많은 일을 했기 때문이다. 이 작업은 노년의 취미에 잘 어울릴 것 같다. 왜냐하면, 무언가를 더 성취하려는 취미가 아니라, 하루의 리듬을 늦추는 취미고 큰 육체 노동을 필요로 하지 않기 때문이다. 이 작업을 통해 성과보다 과정에 머무르고, 완성보다 실패를 받아들이는 법을 배운다.젊을 때는 결과가 중요했다. 얼마나 선명한지, 얼마나 정확한지, 남들보다 잘했는지가 기준이었다. 그러나 나이가 들수록, 흐릿해도 괜찮고, 예상과 달라도 괜찮다는 생각이 든다. 시아노타입은 자주 나를 배반한다. 계획한 대로 나오지 않고, 같은 조건에서도 같은 결과를 주지 않는다.하지만 이상하게도, 그 배반이 싫지 않다. 오히려 그 안에서 위로를 받는다. 돌아보면 삶도 그런 것 같다. 모든 것을 통제할 수 있을 것 같았던 젊은 시절은 이미 지났고, 이제는 삶도 허락하는 만큼만 남았다는 것을 느낀다. 그래도 괜찮다. 남은 것이 적어질수록 색은 오히려 더 깊어지니까.짙은 청색으로 남은 한 장의 종이를 바라보며 나는 종종 이런 생각을 한다. 인생도 결국은 천천히 말리고, 조심스레 씻어내며, 남은 것이 무엇일까 궁금해 하고, 그것이 아름답기를 바라는 것이 아닐까?'시아노타입'은 19세기 중반에 고안된 고전 사진 기법으로, 이름 그대로 짙은 청색(프러시안 블루)이 특징이다. 복잡한 암실이나 고가의 장비 없이, 빛과 물만으로 이미지를 얻을 수 있는 방식이어서 오늘날에도 예술가와 교육 현장에서 꾸준히 사용되고 있다.작업 과정은 의외로 단순하다. 먼저 종이나 천 위에 감광액을 바른다. 이 감광액은 철 성분을 포함하고 있어, 자외선(UV)에 반응한다. 바른 종이는 반드시 완전히 어둡고 건조한 상태가 되어야 한다. 젖은 상태에서는 빛이 고르게 작용하지 않기 때문이다. 종이가 마르면, 그 위에 식물, 사물, 혹은 사진 네거티브를 올려놓고 햇볕이나 UV 램프에 노출한다.빛을 많이 받은 부분은 화학 반응을 일으켜 색이 고정되고, 빛을 덜 받은 부분은 반응하지 않는다. 노출 시간은 계절과 광량에 따라 다르지만, 대략 몇 분에서 수십 분 사이가 적당하다. 노출이 끝난 종이를 물에 씻어내면, 놀라운 변화가 일어난다. 빛을 받지 않았던 부분은 씻겨 내려가고, 빛을 받은 부분만 깊은 청색으로 남는다. 이 순간, 이미지가 비로소 눈앞에 드러난다. 어떤 화학약품도 추가하지 않고, 단순히 물로 헹구는 과정만으로 결과가 완성된다.시아노타입의 매력은 결과를 완벽히 예측할 수 없다는 데 있다. 같은 재료, 같은 햇볕 아래서 작업해도 똑같은 결과는 단 하나도 나오지 않는다. 빛의 세기, 종이의 상태, 노출 시간, 물의 온도 같은 작은 차이가 모두 결과에 흔적을 남긴다.그래서 시아노타입은 '통제하는 기술'이라기보다, 자연과 협력하는 작업에 가깝다. 이 오래된 사진 기법은 오늘날 디지털 이미지가 넘쳐나는 시대에, 오히려 우리에게 묻는다. "당신이 보고 있는 것이 진짜 아름다운 것입니까?"라고.