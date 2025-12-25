통일교 특검 추천권 옥신각신... "민주·국힘 둘 다 손 떼라"

큰사진보기 ▲2025년 9월 22일, 김건희씨와 권성동 국민의힘 의원에게 금품을 건넸다는 의혹를 받는 한학자 통일교 총재가 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자심문(구속영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 9월 16일, 통일교 측으로부터 불법 정치자금을 받은 혐의를 받는 권성동 국민의힘 의원이 서울 서초구 서울중앙지법에서 열리는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 19일 통일교로부터 금품을 받았다는 의혹이 제기돼 해양수산부 장관직을 사퇴한 전재수 더불어민주당 의원이 경찰 조사를 받기 위해 서울 서대문구 경찰청에 도착하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

여야가 '통일교 정치권 금품 로비 의혹' 특검 후보자 추천방식을 두고 대치하고 있는 가운데, "사건의 본질은 정교유착"이라며 "이 사안에 연루된 국민의힘과 더불어민주당은 특검 추천권에 손을 떼라"는 시민사회의 지적이 나왔다.지난 22일 민주당이 통일교 특검 수용 방침을 밝힌 뒤 급물살을 탄 특검 논의는 25일에도 평행선을 달리고 있다. 국회 법제사법위원회 소속 민주당 의원들이 "조희대 불신"을 이유로 사법부를 특검 추천기관에서 배제하려고 하자 장동혁 국민의힘 대표는 "이번주 안까지 (민주당이) 전향적 입장을 보이지 않으면 특단의 조치를 할 것"이라며 배수진을 쳤다.특히 장 대표는 민주당이 통일교 특검 추천 기관으로 민주사회를 위한 변호사모사모임(민변)을 거론하자 "사실상 특검을 하지 않겠다는 것"이라며 날선 반응을 보였다.선공은 법사위 소속 민주당 의원들이었다. 전현희 민주당 의원은 이날 오전 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'와의 인터뷰에서 "국민의힘이나 개혁신당에서 제시한 안은 제3자 추천이지만 법원행정처에서 (후보자) 2명을 모두 추천하는 것"이라며 "(향후 통일교 사건) 재판을 할 주체(사법부)가 검사를 임명하는 것인데 상당히 무리"라고 잘라 말했다.전 의원은 "(야당도) 의혹 당사자가 소속된 정당의 추천 권한을 배제하자는 주장을 하고 있으니 외부의 제3자인 대한변호사협회(변협), 법학자회의 이런 쪽에 추천권을 주는 것이 바람직하다"며 "민변이나 시민단체도 마찬가지로 대안이 될 수 있다"고 언급했다.법사위의 이성윤 민주당 의원은 이날 오전 KBS라디오 '전격시사'와의 인터뷰에서 "조희대 대법원장의 대법원은 사법 불신의 근원"이라며 "(대법원장의 지휘를 받는) 법원행정처에서 (특검 후보자) 2명을 추천하고 그 중 1명을 임명한다면 어느 국민이 믿겠나. 말이 안 되는 법안"이라며 야당의 주장을 일축했다.박지원 의원도 같은날 BBS라디오 '금태섭의 아침저널'에서 "통일교 특검은 여야를 막론하고 정치권 전부 관계가 있기 때문에 상관이 없는 민변에서 추천하는 것이 바람직하다"고 밝혔다. 박 의원은 '민변이 민주당과 가깝다고 알려져 있지 않나'라는 질문을 받고 "진보 정당들과 가까운 건 사실"이라면서도 "그렇지만 변호사들이 치우치지 않을 것으로 본다. 특히 민변은 민주당이 잘못하는 것에 얼마나 비판하는가"라고 반문했다.민주당 일각에서 '민변 특검 추천권 언급'이 나오자 국민의힘은 즉각 반발했다. 장동혁 대표는 이날 오후 서울 서초구 사랑의교회 성탄절 예배 후 기자들과 만나 "특검 추천권을 민변에게 준다는 건 사실상 특검을 하지 않겠다는 것"이라며 "이번 주 안에 (민주당이) 전향적인 입장을 보이지 않으면 특단의 조치 가능성을 열어두고 싸우겠다"고 목소리를 높였다.장 대표는 "민주당이 통일교게이트 (특검을) 받은 것은 여론이 악화되기 때문에 시간끌기를 위한 꼼수 아니냐는 의혹이 있다"며 "특검에서 중요한 건 추천권을 누가 갖느냐는 것"이라고도 강조했다.다만 홍준표 전 대구시장은 페이스북을 통해 "통일교·신천지 특검을 하면 이재명 정부가 아니라 국민의힘이 곤경에 처하게 될 것"이라며 "이미 끝난 전재수 의원 하나 잡으려고 시작한 국힘의 단견(짧은 생각)이 결국 역공당하는 자승자박이 될 뿐"이라고 지적했다. 조국 조국혁신당 대표 또한 홍 전 시장의 글을 페이스북에 공유하면서 "통일교+신천지 특검으로 국민의힘과 종교단체 유착이 확인되면 국민의힘 해산 사유가 추가된다는 점에 동의한다"며 비판에 가세했다.이에 경제정의실천시민연합(경실련)은 이날 논평을 내고 여야 모두를 겨냥해 "이해 당사자인 정당의 배제를 원칙으로 조속히 합의에 나서라"고 질타했다.경실련은 "이 사건의 본질은 민주주의를 위협하는 정교유착"이라며 "종교 단체가 자금력을 바탕으로 입법부와 행정부에 영향력을 행사하고, 정치권은 표와 자금을 대가로 특정 종교의 이익을 대변하던 행태는 헌법상 정교분리 원칙을 정면으로 위반한 것"이라고 지적했다.이어 "그런데 현재 정치권은 특검 추천권을 두고 정략적으로 대치 중"이라며 "이 사안에 여야 모두가 연루된 만큼, 여야는 추천권에서 완전히 손을 떼고, 국민이 납득할 수 있는 중립적인 인사가 (특검에) 추천되도록 해야 한다"고 주장했다. "(애초에) 이해 당사자인 정치권이 자신들을 수사할 특검을 직접 고르는 것은 국민 기만"이라는 일침도 가했다.경실련은 "권성동 의원의 금품 수수 의혹으로 시작된 이번 사태는 김건희 특검(민중기 특검)이 통일교 고위 간부였던 윤영호 전 세계본부장으로부터 민주당정치인들에 대한 금전 지원 진술을 확보하고도 진술조서조차 작성하지 않은 채 수사를 방치했다는 의혹으로 확대됐다"며 "특검 협상이 진행되더라도 (이미 진행 중인) 수사가 동력을 잃어선 안 된다"고 당부했다.그러면서 "경찰은 확보한 명단과 회계자료를 바탕으로 한학자 통일교 총재 등 핵심 피의자 조사를 신속히 진행하고, 고위공직자범죄수사처(공수처)는 특검팀 직무유기 혐의에 대해 명확한 수사 결과를 내놓아야 한다"고 강조했다.