사회

부산경남

25.12.25 15:22최종 업데이트 25.12.25 15:22

[거창] "강추위 성탄절, 눈썰매 더 즐거워요"

12월 25일 거창 위천면 수승대 눈썰매장
12월 25일 거창 위천면 수승대 눈썰매장 ⓒ 거창군청 김정중

전국적으로 강추위가 기승을 부린 크리스마스인 25일 경남 거창군 위천면 수승대 눈썰매장에서 부모들과 어린이들이 눈썰매를 즐기고 있다.

#눈썰매

댓글
윤성효 (cjnews)

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사금산김씨 문중 소장 문화유산 137점, 국립진주박물관에 기증

