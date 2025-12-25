[거창] "강추위 성탄절, 눈썰매 더 즐거워요"

큰사진보기 ▲12월 25일 거창 위천면 수승대 눈썰매장 ⓒ 거창군청 김정중 관련사진보기

전국적으로 강추위가 기승을 부린 크리스마스인 25일 경남 거창군 위천면 수승대 눈썰매장에서 부모들과 어린이들이 눈썰매를 즐기고 있다.