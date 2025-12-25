사회부산경남 25.12.25 15:22ㅣ최종 업데이트 25.12.25 15:22 [거창] "강추위 성탄절, 눈썰매 더 즐거워요" 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲12월 25일 거창 위천면 수승대 눈썰매장 ⓒ 거창군청 김정중 관련사진보기 전국적으로 강추위가 기승을 부린 크리스마스인 25일 경남 거창군 위천면 수승대 눈썰매장에서 부모들과 어린이들이 눈썰매를 즐기고 있다. 큰사진보기 ▲12월 25일 거창 위천면 수승대 눈썰매장 ⓒ 거창군청 김정중 관련사진보기 큰사진보기 ▲12월 25일 거창 위천면 수승대 눈썰매장 ⓒ 거창군청 김정중 관련사진보기 큰사진보기 ▲12월 25일 거창 위천면 수승대 눈썰매장 ⓒ 거창군청 김정중 관련사진보기 큰사진보기 ▲12월 25일 거창 위천면 수승대 눈썰매장 ⓒ 거창군청 김정중 관련사진보기 큰사진보기 ▲12월 25일 거창 위천면 수승대 눈썰매장 ⓒ 거창군청 김정중 관련사진보기 큰사진보기 ▲12월 25일 거창 위천면 수승대 눈썰매장 ⓒ 거창군청 김정중 관련사진보기 큰사진보기 ▲12월 25일 거창 위천면 수승대 눈썰매장 ⓒ 거창군청 김정중 관련사진보기 #눈썰매 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사금산김씨 문중 소장 문화유산 137점, 국립진주박물관에 기증 갤러리 오마이포토 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 1/8 이전 다음 이전 다음 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 계엄 1년 다시 국회 밝힌 응원봉들 전교조, 교실 내 CCTV 설치 철회 촉구 서울시장 출마 선언한 박주민 "서울 제대로 바꾸겠습니다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.