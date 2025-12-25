"가로림만 해상교량, 더 이상 미룰 수 없다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령의 공약이자 국정과제로 선정된 가로림만해상교량 설치 예정도 ⓒ 신문웅(태안군제공) 관련사진보기

큰사진보기 ▲태안신문을 통해 희망원정대원들을 공개 모집하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

가로림만 해상교량 건설을 촉구하는 군민들의 절박한 목소리가 도보 행진으로 이어진다.가로림만해상교량건립범군민추진위원회(공동위원장 김원대 이하 해상교량 추진위)는 오는 30일 오전 9시 30분 원북면 행정복지센터에서 출범식을 열고, 이원면 만대항까지 총 20.8km를 걷는 '희망 원정대' 출정식 행사를 개최한다.이번 행사는 충남도와 태안군의 최대 현안이자 50년 숙원사업인 가로림만 해상교량 건설의 조속한 추진을 촉구하기 위해 해상교량추진위와 태안신문(대표 전창균), 굿모닝충청(대표 송광석)이 공동주최로 현재 함께 걸을 희망원정대원들을 공개 모집하고 있다.가로림만 해상교량은 태안군 이원면 내리 만대항과 서산시 대산읍 독곶리를 연결하는 사업으로, 해상교량 2.5km와 접속도로 2.8km 등 총연장 5.3km 규모다. 사업비는 약 2647억 원이 투입될 것으로 전망된다.가로림만 해상교량 건설사업은 올해 1월 제6차 국도·국지도 건설계획 예비타당성 조사 대상 사업으로 선정됐으며, 7월에는 국지도 96호선과 지방도 603호선이 국도로 승격되는 등 사업 추진에 청신호가 켜진 상태다. 특히 해당 사업이 이재명 정부의 국정과제에 포함되면서 조기 추진에 대한 기대감도 한층 높아지고 있다.군민들은 이번 도보 행진을 통해 단순한 교량 건설을 넘어, 지역 소멸 위기 극복과 균형 발전을 위한 국가 차원의 책임 있는 결단을 촉구할 계획이다. 가로림만 해상교량이 완공될 경우 교통 접근성 개선은 물론, 관광·물류·정주 여건 전반에 걸쳐 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대되고 있다.특히 태안화력발전소의 조기 폐쇄가 예정된 상황에서, 대체 산업과 성장 동력 확보가 절실한 만큼 해상교량 건설은 지역 생존권과 직결된 핵심 인프라라는 점에서 의미가 크다.희망 원정대는 완주팀(10명 이내)과 참여팀으로 나뉘어 진행되며, 참여팀은 원하는 구간을 선택해 함께 걸을 수 있다. 추진위는 고개 구간 등 주요 위험 지점에 안전요원을 배치하는 등 참가자 안전에도 만전을 기할 방침이다.행사는 오후 5시 전후 만대항에 도착한 뒤, 가로림만 해상교량 건설을 촉구하는 결의문을 낭독하며 마무리될 예정이다.김원대 공동위원장은 "가로림만 해상교량은 태안군민의 오랜 염원이자 생존이 걸린 중차대한 현안"이라며 "이번 희망 원정대를 통해 6만 군민과 220만 충남도민의 뜻을 정부에 분명히 전달해 예비타당성 조사 통과 등 사업이 차질 없이 추진되길 기대한다"고 밝혔다.한편 이번 '가로림만해상교량 건립 촉구 희망 원정대'의 도보 행진은 지난 7월 26일 태안교육문화센터에서 태안신문, 굿모닝충청이 공동주최한 '태안군의 새로운 도약 전략 마련을 위한 정책토론회'의 연장선으로 마련됐다.