홍성·서산 곳곳에서 성탄절 축하 미사·예배 열려

큰사진보기 ▲성탄절인 25일 오전, 홍성의 한 성당에서는 아기예수 탄생을 축하하는 성탄미사가 열렸다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲성탄절 전야인 24일 오후, 서산의 한 성당에서는 아기예수 탄생을 축하하는 성탄미사가 열렸다. ⓒ 독자재공 관련사진보기

큰사진보기 ▲성탄절을 맞아 지역 곳곳에서 아기 예수 탄생을 축하하는 미사와 예배가 열렸다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲성탄전야인 24일, 홍성의료원에서는 크리스마스를 맞아 찾아가는 음악회가 열렸다. 현악 4중주로 구성된 내포콰르텟은 의료원을 찾은 지역 주민과 환자, 보호자들에게 성탄절을 맞아 클래식 음악을 선사하며 걱정과 긴장을 잊게 하고, 마음 가득 포근함을 채워주었다. ⓒ 홍성의료원 SNS 갈무리 관련사진보기

성탄절을 맞아 지역 곳곳에서 아기 예수 탄생을 축하하는 미사와 예배가 열렸다.이런 가운데 지역 정치인들도 아기 예수 탄생을 축하했다. 김태흠 충남지사는 "한 해를 마무리하는 따뜻한 크리스마스가 찾아왔다"면서 "이번 크리스마스만큼은 가까운 사람과 눈을 맞추며 따뜻한 말 한마디를 건네는 소중한 시간이 되셨으면 한다. 도민 여러분의 일상에 잔잔한 위로와 평안이 머무르길 바란다"면서 도민들과 함께 성탄절을 축하했다.양승조 전 충남지사도 지난해 12.3 불법 비상계엄을 언급하면서 "2024년 크리스마스는 나라의 미래를 위해 함께 고민했던 시간이었다. 2025년 크리스마스는 새로운 희망을 다시 찾는 시간이 되었으면 한다"며 이같이 말했다.그러면서 "(올해는) 다 함께 잘사는 세상을 위해 이웃과 두 손을 맞잡고 두 마음을 나누길 바란다. 모두가 다 함께 잘사는 세상을 향해 한 걸음 더 나아가는 크리스마스를 소망한다"면서 성탄절을 축하했다.이완섭 서산시장도 24일 자신의 SNS를 통해 "성탄의 빛은 화려하지 않아도 길을 밝힌다"면서 "오늘 하루만큼은 속도를 늦추고, 가족과 이웃의 온기를 먼저 떠올린다"고 말했다.이어 "성탄의 평화와 희망이 모든 분의 일상에 오래 머물기를 바란다"며 "서산시는 시민의 마음을 중심에 두고 내일을 준비하는 행정을 이어가겠다"고 약속했다.맹정호 전 시장 역시 "사랑의 예수, 행복한 성탄절. 이 땅에 사랑과 평화로 오신 아기 예수의 탄생을 축하한다"면서 "사랑하는 사람들과 함께 웃음과 온기가 넘치는 시간 보내시고, 새해에도 건강과 행복이 늘 함께하길 바란다"라고 기원했다.더불어민주당 서산태안지역위 조한기 위원장은 "하늘엔 영광, 땅 위엔 평화, 낮은 곳에 임하신 아기 예수의 탄생을 축복한다"며 "온누리에 여러분의 가정에 우리 사회 그늘진 곳에 예수님의 사랑이 가득하길 소망한다"고 말했다.정의당 서산태안위 신현웅 전 위원장은 "가족과 함께 행복하고 포근한 크리스마스 보내기 바란다"면서 "(시민 모두) 남은 한 해도 잘 마무리 하길 기원한다"고 밝혔다.홍성 지역 정치인의 축하 메시지도 이어졌다. 이용록 군수는 군민들에게 "즐겁고 따뜻함 넘치는 크리스마스 보내길 바란다"며 "사랑하는 사람들과 함께 꿈과 소망이 이뤄지는 즐거운 연말연시가 되기를 바란다"면서국민의힘 강승규(홍성·예산) 의원도 SNS를 통해 "성탄은 나눔과 사랑의 마음을 되새기며 서로의 소중함을 느끼게 하는 특별한 날"이라면서 "가족과 이웃, 그리고 가까운 분들과 함께 따뜻한 미소와 행복을 나누는 하루가 되시길 바란다"고 했다.이외에도 홍성에서는 크리스마스를 맞아 특별한 음악회가 개최되기도 했다. 성탄전야인 24일, 홍성의료원에서는 크리스마스를 맞아 찾아가는 음악회가 열렸다.