박지원 "김병기 의혹, 돈 돌려주는 걸로 안 끝나"

큰사진보기 ▲박지원 더불어민주당 의원은 25일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 호텔 숙박권 사용 논란 등에 휩싸인 김병기 원내대표를 향해 "책임질 일이 있다면 책임지는 게 맞다"고 말했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

"책임질 일이 있다면 책임지는 게 맞습니다."

박지원 더불어민주당 의원은 25일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 호텔 숙박권 사용 논란 등에 휩싸인 김병기 원내대표를 향해 "진솔하게 사과했다면 변명하지 말아야 한다"며 이와 같이 말했다.박 의원은 "지금 김병기 원내대표는 내란 청산과 3대 개혁의 최전선에 서 있는 사단장"이라며 "그렇기 때문에 더 조심했어야 하고 그 점에서는 아쉬움이 분명히 있다"고 지적했다.이어 그는 "만약 이 사안이 사실로 확인되고, 단순히 돈을 돌려주는 수준이 아니라 김영란법 위반이나 청탁금지법 위반 소지가 있다면 경찰 수사가 들어갈 수밖에 없다"며 "그렇다면 가차 없이 수사를 받아야 하고 그 과정에 성실하게 협력하는 것이 맞다"고 강조했다. 그러면서 "경찰 수사까지 이어진다면 그에 따른 책임도 당연히 져야 합니다. 그건 피할 수 없는 문제다"라고 덧붙였다.아울러 그는 "현재 민주당 내 분위기를 보면, 동료 의원들 역시 이번 사안이 부적절했다는 데에는 대체로 같은 인식을 갖고 있다"고 설명했다.특히 그는 "다만, 국회의원과 보좌진 사이에서 이런 문제가 반복되는 것 자체에 대해서는 정치권 전체가 스스로를 돌아볼 필요가 있다"며 "보좌진을 탓할 문제가 아니라, 의원들이 더 조심하고 더 엄격해져야 한다"고 밝혔다.이어 그는 "그럼에도 불구하고 지금 가장 중요한 것은 '내란 청산과 개혁 과제를 어떻게 완수하느냐'다"라며 여기서 위축되거나, 개혁의 동력이 흔들려서는 안 된다"고 말했다.다음은 박지원 의원과의 일문일답을 정리한 것.- 김병기 원내대표의 의혹에 대해서 어떻게 보나= 본인이 진솔하게 사과했고 부적절했다고 인정했다. 그 액면 자체는 믿는다. 과거 사건이 지금 터진 것이어서 본인도 상당히 괴로울 것이라 본다. 지금 김 원내대표는 내란 청산과 3대 개혁의 최전선에 선 사단장이다. 그렇기 때문에 더 조심했어야 했다고 본다.- 이 문제는 어떻게 처리돼야 한다고 보는지= 원칙은 간단하다. 진솔하게 사과했으면 변명하지 말아야 하고, 책임질 일이 있으면 책임져야 한다. 만약 사실로 확인되고 김영란법이나 청탁금지법 위반 소지가 있다면 돈을 돌려주는 것으로 끝날 문제가 아니다. 법 위반 소지가 있으면 경찰 수사는 가차 없이 진행될 것이고, 거기에 성실히 협력하는 것이 맞다. 수사가 진행된다면 그 결과에 따른 책임은 피할 수 없다. 잘못은 잘못대로 책임지되, 민주당 원내대표로서 내란 청산과 3대 개혁을 이끄는 역할은 흔들리지 말아야 한다고 본다.- 당 내부 분위기는 어떤가?= 동료 의원들도 이번 사안이 부적절했다는 데에는 대체로 같은 인식을 갖고 있다. 해명이 매끄럽지 못했다는 점에 대한 지적이 있다. 또한 정치권 전체가 스스로를 돌아볼 필요가 있다. 보좌진을 탓할 문제가 아니라 의원들이 더 조심해야 한다. 민주당이 더 잘하는 계기로 삼아야 하고, 개혁 작업은 흔들림 없이 이어가야 한다고 본다.