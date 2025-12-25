트럼프 지지 업은 아스푸라, 온두라스 대선 박빙 승리... 부정·개입 논란 확산

큰사진보기 ▲아스푸라 ⓒ X(옛 트위터) 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령의 공개 지지를 받은 보수 정치인 나스리 '티토' 아스푸라가 온두라스 대통령 선거에서 근소한 차이로 승리했다. 그러나 개표 과정에서의 전산 중단과 조작 의혹, 미국의 노골적인 개입 논란이 겹치며 선거의 정당성을 둘러싼 정치적 파장이 커지고 있다.로이터 통신 등 외신에 따르면 온두라스 국가선거관리위원회(CNE)는 24일(현지시간) 국민당 후보 아스푸라가 40.3%를 득표해 자유당 소속 살바도르 나스랄라 후보(39.5%)를 1%포인트 미만 차이로 제쳤다고 공식 발표했다. 집권 좌파 성향의 자유재건당(Libre) 릭시 몬카다 후보는 19%로 3위를 기록했다.이번 선거는 투표일로부터 거의 한 달이 지나서야 결과가 확정될 정도로 개표 과정이 장기간 표류했다. CNE 위원인 아나 파올라 홀과 코세트 로페스는 영상 성명을 통해 아스푸라가 중도성향의 자유당 나스랄라를 0.74%포인트 차이로 이겼다고 밝혔다.개표는 시작부터 혼란이 이어졌다. 12월 1일 두 후보가 사실상 동률을 기록하자 예비 개표 발표가 중단됐고, 다음 날 재개된 집계에서는 나스랄라가 근소하게 앞섰다. 그러나 12월 3일 '시스템 유지보수'를 이유로 전산 개표가 다시 중단됐다. 홀과 로페스 위원은 이 조치가 사전 통보 없이 이뤄졌다고 공개 비판했다.12월 4일 아스푸라가 다시 선두로 올라서자 나스랄라는 "하룻밤 사이 시스템이 조작됐다"며 전산 개입 의혹을 제기했다. 그는 "약 108만 표가 서로 뒤바뀌는 알고리즘이 작동했다"고 주장하며 전면 재검표를 요구하고 있다.2017년 대선 당시 후안 오를란도 에르난데스 전 대통령의 승리 이후 대규모 시위와 군 진압으로 20여 명이 사망한 전례가 있는 만큼, 이번에도 개표 지연은 사회 전반에 긴장을 불러왔다. 이번 선거는 투표일 자체는 비교적 평온했지만, 이후 이어진 개표 혼란이 국가를 사실상 마비시켰다는 평가가 나온다.미국의 개입 논란은 선거 전부터 불거졌다. 트럼프 대통령은 투표를 며칠 앞둔 11월 30일 소셜미디어 트루스소셜에 아스푸라를 공개 지지하며 "마약 공산주의자들과 맞서 함께 싸울 수 있다"고 적었다. 그는 "아스푸라가 패배하면 미국은 잘못된 지도자에게 더 이상 돈을 쓰지 않을 것"이라고 경고성 발언도 했다.트럼프는 또 아스푸라와 같은 정당 소속인 후안 오를란도 에르난데스 전 대통령을 사면했다. 에르난데스 전 대통령은 미국에서 마약 밀매 혐의로 45년형을 선고받고 복역 중이었다. 집권 자유재건(Libre)은 이를 "명백한 내정 간섭"이라고 반발했다.온두라스 정치분석가 호아킨 메히아는 "트럼프의 지지는 죽은 사람을 깨웠다"고 표현했다. 일부 유권자들이 미국과의 관계 악화를 우려해 트럼프의 지지 이후 아스푸라로 표를 옮겼다는 증언도 나오고 있다.마르코 루비오 미 국무장관도 24일 엑스(X·옛 트위터)에 "미국은 차기 아스푸라 행정부와 안보·이민·경제 협력을 강화하기를 기대한다"고 밝혀 사실상 당선을 기정사실화했다.유럽연합(EU) 선거감시단으로 활동한 온두라스 연구기관 노도(NODO)의 헥토르 코랄레스 소장은 뉴욕타임스에 "이처럼 박빙이고 불신이 큰 선거 결과는 새 정부의 신뢰를 훼손할 수 있다"며 "아스푸라가 이를 제대로 관리하지 못하면 정권이 위태로워질 것"이라고 경고했다.아스푸라는 민간 투자 확대와 자유시장 정책을 통해 경제 성장을 이루겠다고 공약해 왔다. 일자리 창출과 치안 강화, 교육 투자 확대를 핵심 과제로 내세웠으며, 대만과의 외교 관계를 중국으로 전환할 가능성도 시사했다.테구시갈파 전 시장이자 건설업 재벌 출신인 그는 외국인 투자 유치와 인프라 개발을 성장 전략의 축으로 삼아 중산층과 기업가 계층의 지지를 확보했다. 국가안보·보건·교육 강화를 내세우며 '실용적 우파'를 자처했다.아스푸라는 당선 선언 직후 X에 "CNE의 공식 선언을 받았다. 선거를 치러낸 모든 실무진에게 감사한다. 온두라스를 통치할 준비가 됐다. 여러분을 실망시키지 않겠다"고 밝혔다. 그러나 집권 자유재건당 소속 국회의장 루이스 레돈도는 "이는 불법적인 선거 쿠데타"라며 "법적 효력이 없다"고 반발했다.나스랄라는 선거 결과 발표 이후에도 부정선거 의혹을 제기하며 승복 여부를 밝히지 않았다. 그는 X(옛 트위터)를 통해 "실제 투표 기록과 CNE 전산 집계가 서로 다르며, 이는 국민의 뜻을 왜곡하는 부정"이라고 주장했다. 또 "이런 불일치가 수천 건에 달하는 만큼, 투표함에 들어 있는 실제 투표용지를 직접 재검표해야 한다"고 요구했다. 아울러 "미검토·이의 제기된 수천 건이 있으며, 곧 CNE 국민당 소속 위원의 문서 위조 증거를 공개하겠다"고 밝혔다.1958년 테구시갈파에서 팔레스타인계 가정에서 태어난 아스푸라는 국회의원과 사회투자부 장관을 거쳐 2013년 수도 시장에 당선됐다. 대규모 인프라 건설로 인지도를 쌓으며 '파피(Papi)'라는 별명으로 불렸다.그는 시장 재임 시절 공금 횡령과 자금 세탁 혐의로 수사를 받고 있으나, 이를 정치적 탄압이라고 부인하고 있다.아스푸라는 "국민은 이념이 아니라 해답을 원한다"며 중도·실용 노선을 강조해 왔다. 그는 2026년 1월 27일 취임해 2030년까지 임기를 수행할 예정이다. 그러나 선거 정당성을 둘러싼 논란과 야권·시민사회의 반발로 그의 집권 출발선은 이미 거센 정치적 소용돌이에 놓였다는 평가가 나온다.