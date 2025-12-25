논산시 '2025년 적극행정 우수기관' 3년 연속 선정

큰사진보기 ▲백성현 논산시장 ⓒ 서준석 관련사진보기

충남도가 공공부문 전반의 적극행정 성과를 종합 평가한 결과, 논산시가 '2025년 적극행정 우수기관'으로 선정됐다. 논산시는 이번 선정으로 3년 연속 적극행정 우수기관에 이름을 올리며, 현장 중심 행정의 지속성과 실행력을 다시 한 번 입증했다.충남도는 25일 적극행정 추진 실적을 바탕으로 논산시를 비롯해 서천군·청양군·예산군 등 4개 시군과 충청남도개발공사, 충남문화관광재단 등 총 6개 기관을 우수기관으로 선정했다고 밝혔다. 평가는 적극행정 문화 확산을 목표로 매년 시행되고 있다.이번 평가는 시·군과 공공기관을 대상으로 ▲적극행정 홍보 노력 ▲우수 공무원·직원 선발 ▲적극행정위원회 운영 ▲적극행정 교육 추진 등 6개 지표를 종합해 진행됐다. 지표별 점수를 합산한 결과, 논산시는 전반에서 고른 평가를 받아 상위권에 올랐다.논산시는 민선 8기 들어 시민 체감형 행정과 현장 실행력을 핵심 가치로 삼아 적극행정을 꾸준히 제도화해 왔다. 그 성과는 대외 평가로도 이어지고 있다.올해 한국ESG대상 '지자체 대상' 수상을 비롯해 지방자치콘텐츠대상 환경·안전 부문 대상, 2027 논산세계딸기산업엑스포 정부 승인 등 굵직한 성과를 연이어 거두며 정책 신뢰도를 높이고 있다.충남도 관계자는 "적극행정이 일회성에 그치지 않고 조직 전반에 정착할 수 있도록 평가와 환류를 지속할 계획"이라며 "우수기관 사례를 확산해 행정 전반의 실행력을 높이겠다"고 밝혔다.백성현 논산시장은 이번 성과에 대해 "적극행정은 새로운 것을 시도하는 행정이 아니라, 시민의 불편을 먼저 보고 해결하는 행정"이라며 "공직자들이 현장에서 책임 있게 움직일 수 있도록 제도와 조직 문화를 함께 바꿔온 결과가 평가로 이어졌다"고 말했다. 이어 "앞으로도 논산시는 말이 아닌 결과로 시민 신뢰에 답하는 행정을 이어가겠다"고 강조했다.논산시는 이번 3년 연속 선정 성과를 발판으로, 적극행정의 범위를 일상 행정 전반으로 넓혀 시민이 체감하는 변화와 실행력을 더욱 강화해 나간다는 방침이다.