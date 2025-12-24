금산김씨 문중 소장 문화유산 137점, 국립진주박물관에 기증

큰사진보기 ▲진주 금산김씨 문중 소장 문화유산, 국립진주박물관에 기증. ⓒ 진주시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼강려. ⓒ 국립진주박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲열녀 분성 김씨 생려 ⓒ 국립진주박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲생렬각. ⓒ 국립진주박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲시권-문과 급제 ⓒ 국립진주박물관 관련사진보기

진주 금산김씨 문중에서 소장해오던 문화유산 '삼강려 현판'등 133건 137점이 국립진주박물관(관장 장용준)에 맡겨졌다. 국립진부박물관은 23일 금산김씨 문중 김안진, 김성두씨로부터 문화유산을 기증받았다고 24일 밝혔다.진주 금산김씨 문중은 진주시 진성면 가진리 일대에서 수백 년간 살아왔던 가문이다.이번에 기증된 문화유산은 조선시대 충신‧효자‧열녀를 기리기 위해 동네 정문에 세워 표창했던 '정려' 관련 현판, 시권(시험지), 교지(임금의 명령서), 호구단자, 산송(소송)문서' 등이다.박물관은 "정려 관련 현판은 일상생활 속에서 효자와 열부를 강조하는 조선시대의 분위기를 잘 보여주는 것이어서 조사 연구를 거쳐 새 박물관 경남역사문화실의 양반문화를 소개하는 데 활용할 예정이다"라고 밝혔다.김성두씨는 "새 국립진주박물관에서 이번에 기증한 문화유산이 전시 및 조사 연구에 잘 활용해주기 바란다"고 밝혔다.장용준 관장은 "이번 기증을 계기로 진주 지역의 다른 명문가에서도 기증문화가 활성화되기를" 바라면서 "앞으로〈삼강려 현판〉등 기증 문화유산을 체계적으로 조사, 관리하여 상설전 및 특별전에 적극 활용하겠다."라고 화답하였다.