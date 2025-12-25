교육부 3년 만의 조직개편, 'AI'는 앞에 서고 '자치'는 뒤로 갔다

글쓴이는 충남 지역에서 아이들을 가르치는 현직 교사입니다. AI 선도학교 및 디지털교육 선도학교, 디지털 교실 구축 업무를 담당하였고, AIDT 교원 강사로 활동했습니다.

큰사진보기 ▲충남 지역 교원들을 대상으로 진행된 AI 디지털교과서(AIDT) 연수 현장. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲AIDT 정책.연수 자료 일부(필자 강의 자료 포함). ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲교육부가 발표한 2026년 1월 1일자 적용 예정 교육부 조직 개편안. 인공지능인재지원국 신설 등 조직 구조 변화가 포함돼 있다. ⓒ 교육부 관련사진보기