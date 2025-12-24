메뉴 건너뛰기

25.12.24 21:13최종 업데이트 25.12.24 21:13

함양 병곡면이장단협의회, 이웃돕기 성금 100만 원 기탁

함양 병곡면이장단협의회, 이웃돕기 성금 100만 원 기탁 ⓒ 함양군청

함양군 병곡면 이장단협의회(회장 하신효)는 지난 24일 병곡면사무소를 방문해 이웃돕기 성금 100만 원을 기탁하며 지역사회를 위한 따뜻한 나눔을 실천했다.

하신효 회장은 "병곡면 주민으로서 함께 나누는 마음이 지역사회에 긍정적인 변화를 가져오길 기대한다"라며 "이번 기탁이 추운 겨울을 보내는 이웃들에게 작은 위로가 되길 바라며, 앞으로도 주민들과 함께 지속적인 나눔을 실천해 따뜻한 공동체를 만들어 가겠다"라고 전했다.

#함양군

윤성효 (cjnews)

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

