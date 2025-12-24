사회부산경남한줄뉴스 25.12.24 21:13ㅣ최종 업데이트 25.12.24 21:13 함양 병곡면이장단협의회, 이웃돕기 성금 100만 원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲함양 병곡면이장단협의회, 이웃돕기 성금 100만 원 기탁 ⓒ 함양군청 관련사진보기 함양군 병곡면 이장단협의회(회장 하신효)는 지난 24일 병곡면사무소를 방문해 이웃돕기 성금 100만 원을 기탁하며 지역사회를 위한 따뜻한 나눔을 실천했다. 하신효 회장은 "병곡면 주민으로서 함께 나누는 마음이 지역사회에 긍정적인 변화를 가져오길 기대한다"라며 "이번 기탁이 추운 겨울을 보내는 이웃들에게 작은 위로가 되길 바라며, 앞으로도 주민들과 함께 지속적인 나눔을 실천해 따뜻한 공동체를 만들어 가겠다"라고 전했다. #함양군 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사금산김씨 문중 소장 문화유산 137점, 국립진주박물관에 기증 갤러리 오마이포토 전교조, 교실 내 CCTV 설치 철회 촉구 1/6 이전 다음 이전 다음 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 계엄 1년 다시 국회 밝힌 응원봉들 서울시장 출마 선언한 박주민 "서울 제대로 바꾸겠습니다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.