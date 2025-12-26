매주 목요일 만나는 우리, 삶의 에너지를 나눕니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲매주 목요일 우리가 만나는 이유 ⓒ jontyson on Unsplash 관련사진보기

"난 언니를 만나는 날이 기다려져."

"우리, 매월 마지막 주 목요일마다 만날까?"

"나는 아무것도 되고 싶은 것도 없고, 하고 싶은 것도 없어."

"그래서 한 달에 한 번만이라도 만나자고 한 거야. 네 이야기를 들어주고 싶고, 내가 가진 에너지를 조금이라도 나누고 싶어서."

"고마워. 언니야."

지난 18일 오후, 대구 미술관 옆 카페에서 K를 만났다. K는 10여 년 전 직장에서 알게 된, 나보다 한 살 어린 동생이다. 각자의 삶에 치여 살다 보니 어느새 연락이 끊겼고, 다시 만날 일은 없을 거라고 생각했다. 하지만 몇 년 전 우연한 재회 이후, 우리는 한 달에 한 번씩 이 카페에서 마주 앉게 됐다.우리는 그동안의 사정을 털어놓으며 서로를 위로했다. 정기적인 만남은 아니었지만, 생각날 때마다 커피를 마시고 가끔은 저녁도 함께했다. 그 과정에서 K는 자신이 심각한 우울증을 앓고 있다고 말했다. 지난 5월에 다시 만났을 때, K의 상태가 더 나빠 보였다. 내가 하는 말에 웃지도 않고, 아무 표정 없이 앉아만 있는 모습이 마음에 걸렸다. 나는 어떻게든 도움을 주고 싶었다.내 제안에 K도 고개를 끄덕였다. 그렇게 우리는 한 달에 한 번, 서로의 안부를 묻는 사이가 되었다. 지난 목요일에 만났을 때도 K의 얼굴엔 표정이 없었다. 나는 우울을 견디기 위해 글을 쓰기 시작했고, 그 과정에서 스스로 치유되는 경험을 했다고 말했다. 글을 써보는 건 어떠냐고 조심스럽게 권했다. 책을 읽거나 글을 쓰며 마음을 다잡아 보라는 나의 말에 K는 담담하게 말했다.그날 K는 해가 지기 전에 헤어지고 싶다고 하였다. 나 역시 하루 중 해질녘이 가장 우울한 시간이다. 그 마음을 잘 알기에 해가 지기 전 카페를 나섰다. 빠르게 늘어나는 1인 가구는 사회적 고립, 외로움, 우울 등 정신 건강의 위험에 쉽게 노출된다. 경제적 여건 역시 다인 가구보다 취약한 경우가 많다.1인 가구가 늘어난 지금, 우울증을 앓는 사람들 곁에 누군가가 함께 앉아 이야기를 들어주는 일은 무엇보다 중요하다. 나도 K에게 혼자가 아니라는 사실만은 전하고 싶다. 거창한 해결책이 아니어도 좋다. 커피 한 잔, 정기적인 안부, 한 달에 한 번의 약속이 누군가의 삶을 붙잡을 수도 있다. 나는 앞으로 K에게 더 자주 연락하려 한다. 살아야겠다는 의지를 조금이라도 심어주고 싶다. 내가 할 수 있는 자리에서, 내가 할 수 있는 만큼 최선을 다하고 싶다.