쿠팡을 탈퇴하고, 아버지의 가계부를 꺼냈습니다

큰사진보기 ▲가계부81년 1월 25일의 기록. 가계부를 펼친 모습. ⓒ 최혜정 관련사진보기

"닭 한 마리 2000원, 꼬막 500원, 미역 150원, 만수향 50원, 소금통 150원...."

큰사진보기 ▲아버지의 낡은 가계부아버지는 평소에 가계부와 일기를 꼬박 꼬박 쓰셨다. ⓒ 최혜정 관련사진보기

큰사진보기 ▲가계부 뒷면자식들이 쓰다 남은 노트를 모아 송곳으로 구멍을 뚫고 매듭을 단단하게 묶어 완성하셨다. 가계부의 겉장과 끝장은 달력을 이용함. ⓒ 최혜정 관련사진보기

"이것이 꼭 필요한가?"

"이 물건의 끝은 어디일까?"

세밑이다. 세월의 흐름은 거스를 수 없는 법. 새해맞이 생각에 손길이 바빠졌다. 집안 구석구석을 쓸고 닦고 하다가, 서랍 깊은 곳에서 낡은 가계부 한 권을 발견했다. 힘찬 필체가 또렷하다. 아버지를 만난 듯 금세 눈이 뜨끈해진다.아버지의 가계부를 조심스레 펼쳐본다. 명필, 흘림체 글씨가 가득하다. 그날의 풍경이 눈앞에 다가온다.1981년 1월 25일, 장수 장날이다. 엄마는 아침 식사를 마치자마자 서둘러 농사지은 쌀을 포대에 담는다. 장수 특유의 매서운 추위를 뚫고 읍내 장터로 향하신다. 귀한 쌀을 현금화하여 여기저기 둘러보며 찬거리 등을 사신다. 그득한 보따리를 머리에 이고 돌아와, 방에 펼쳐 놓으며 물건 값을 읊으신다."너그 아부지는 왜 저런다냐" 엄마는 아버지의 꼼꼼한 가계부 정리를 못마땅해하셨다.그러나 아버지는 돌아가시기 전까지 기록을 멈추지 않으셨다. 중절모가 잘 어울렸던 우리 아버지는 절약 정신이 투철한 분이셨다. "함부로 쓰지 말아라. 꼭 필요한 데에만 써라." 늘 강조하시던 아버지는 빈방에 불이라도 켜져 있으면 호되게 야단을 치셨다. 자식들이 쓰다 만 몽당연필을 모아고무줄로 묶어 서랍 한편에 두셨고, 웬만한 생활 도구 정도는 낡은 물건을 재활용해 뚝딱 만들어 사용하셨다.아끼고 오래 쓰는 삶은 7남매를 키워내신 비결이자, 물건에 깃든 의미를 귀히 여기는 당신만의 생활 방식이었으리라. 이제 와 생각해보니 아버지는 시대를 앞서가는 환경운동가이셨다.그 아버지의 딸은 어떤가? 에너지 절약, 일회용품 덜 쓰기 등 나름 애쓰며 살고 있다고 자부하지만, 찬찬히 살펴본 일상은 허점투성이다.최근 뉴스는 쿠팡에 대한 기사로 뜨겁다. 개인정보 유출, 노동환경 문제, 기업윤리 논란, 청문회에 책임자 대신 나온 외국인의 무책임한 모습 등에 소비자로서 자존심이 무척 상했다. '한국 소비자들은 시간이 지나면, 현재의 상황을 금방 잊고, 언제든 다시 돌아올 것'이라는 오만한 믿음을 비웃어주고 싶었다. 단톡방에는 탈퇴 방법이 공유되고, 여기저기 적개심 섞인 목소리들이 가득하다. 나 역시 복잡한 절차 끝에 고리를 잘라내듯 탈퇴 버튼을 사정 없이 눌렀다.하지만 분노의 밑바닥에서 불편한 진실이 빼꼼히 고개를 들었다. 똑똑한 소비자가 되겠다며 사이트 이곳저곳을 넘나들며 상품 설명과 후기, 가성비를 가늠하다 보면 한 시간이 훌쩍 지나간다. 머리는 지끈지끈하고 눈은 얼얼하다. '정신 차리자'며 얼른 스마트폰 창을 닫지만, 이내 틈만 나면 다시 쇼핑의 공간을 휘젓는다. 무서운 늪이다.왜 그토록 '로켓 배송'의 속도에 열광했던가. '반짝 세일'의 유혹에 이성을 잃었던가. 와우 회원이라는 이름 아래 제공되는 '무료 배송'과 '무료 반품'은 마약처럼 달콤했다. 굳이 필요치 않은 물건도 "배송비가 없으니까", "아니다 싶으면 반품하면 되지"라는 가벼운 마음으로 주문하곤 했다. 수납장에 쌓인 생활용품과 집안 곳곳의 불필요한 물건들. 환경보호를 외치고 기후환경 전문가 자격증까지 취득한 나의 부끄러운 민낯이다.편리함이라는 욕망 뒤에 숨겨진 탄소의 궤적과 수많은 쓰레기, 그리고 누군가의 고된 노동은 까맣게 잊었다. 아니 외면했다. 철저한 반성이 필요하다. 이번 쿠팡사태는 비단 한 기업의 문제를 넘어, 우리의 무분별한 소비 패턴을 되돌아보라는 시대의 경고일지도 모른다.남겨진 노트를 모아 직접 만드신 가계부. 송곳 자국과 야무진 매듭을 가만히 만져본다. 많이 사고 많이 버리는 게 일상이 된 요즘, 아버지의 낡은 가계부가 유독 빛나 보인다. 책상 위에 잘 두고 '나'를 다스리는 경계로 삼아야겠다.병오년 새해, 지구 한 모퉁이에 보탬이 되는 삶에 초점을 두고, 조금 불편하더라도 현명하게 덜어내는 소비를 실천하고 싶다.물건을 사기 전, 꼭 이렇게 질문해 보자.