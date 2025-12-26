천년 넘은 인공호수, '둑의 도시'를 가다

큰사진보기 ▲의림지우륵이 가야금을 타던 우륵정과 우륵대, 뒤에는 우륵샘이 있다. 그리고 순주라는 조그만 섬도 있다. ⓒ 이병록 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲청풍호비봉산에서 내려다 보는 청풍호는 마치 다도해를 보는 느낌이다. ⓒ 이병록 관련사진보기

충주에서 제천으로 넘어오며 가장 먼저 느낀 것은 풍경이 아니라 '정보의 온도'였다. 제천에서는 휴대전화만 열면 버스의 위치와 도착 시간이 정확히 표시되지만, 충주는 대중교통을 이용한 여행은 정보의 빈틈이 컸다. 해가 짧은 겨울 여행에서 가장 먼저 부딪치는 고민은 순서다. 의림지를 먼저 볼 것인가, 다른 먼 곳을 먼저 갈 것인가.결국 의림지는 마지막 날로 미뤘다. 마지막 날은 일정에 쫓겨 생략되기 쉬우므로, 오히려 '배수진(背水陣)'을 치듯 뒤로 배치했다. 과거 김제 여행에서 시간을 내서 저수지를 직접 봐야 하는 것인가 하는 물음으로 벽골제를 비껴 갔던 것이다. 제천은 겉으로 보면 제천 10경인 월악산과 금수산, 주변의 치악산·소백산 같은 명산에 둘러싸인 도시다. 용하구곡과 송계계곡 같은 산수 또한 제천 10경이다. 그러나 여행자로서 나는 자연경관보다 먼저 '물의 도시', 곧 치수(治水)의 도시로 제천을 강하게 느꼈다.지명 자체가 그것을 증언한다. 제천(堤川)은 '둑의 내', 즉 물을 막아 다스리는 공간 냇둑을 뜻한다. 고구려 시대의 이름인 내토군(奈吐郡) 역시 '냇물(내) + 제방(토)'을 가리킨다. 제천이라는 지명은 곧 물과 둑, 그리고 토목 기술의 역사다. 그 중심에는 천 년을 훌쩍 넘긴 인공호수, 의림지가 있다. 김제의 벽골제, 밀양의 수산제와 함께 한국 고대 치수 기술의 정점을 이루는 공간이며, 이 의림지를 기준으로 '호서(湖西)'라는 지역 명칭이 생겼다고도 한다. 의림지가 과거를 상징한다면, 청풍호는 현대를 가르는 거대한 표식이다.청풍호는 충주댐의 완공으로 만들어진 인공호수다. 그 물 아래에는 3개 시군, 11개 면, 101개의 리·동, 그리고 7천여 가구, 4만여 명의 삶이 잠겨 있다. 그중 절반이 제천의 땅이며, 제천에서도 대부분이 청풍 지역으로서 5개 면 61개 마을이 물속으로 사라졌다. 물은 경계를 새로 그었고, 공동체의 시간은 호수의 깊이만큼 가라앉았다. 제천시는 이 사라진 마을의 생활사와 문화재를 보존하기 위해 작은 민속촌인 청풍문화재단지를 조성했다.이곳에 옮겨진 한벽루(寒碧樓)는 고려 충숙왕 4년(1317), 청풍 출신 승려 청공(淸公)이 왕사(王師)가 되면서 고향의 격이 현에서 군으로 높아진 것을 기념해 세운 누각이다. 밀양 영남루, 남원 광한루와 함께 본채 옆으로 작은 부속 채가 딸린 조선시대 누각 건축을 대표하는 건물이며, 셋 가운데 가장 단정하고 절제된 선을 지녔다고 한다.또한 청풍은 조선 현종 1년(1660), 명성왕후 김씨의 관향이라는 이유로 도호부로 승격되었다. 청풍부 출입문이었던 금남루에는 지금도 '도호부절제아문(都護府節制衙門)'이라는 현판이 걸려 있는데, 도호부 현판이 남아 있는 유일한 건물이다. 이 역시 물을 피해 산 위로 옮겨져 제천의 과거를 증언하고 있다. 물이 청풍의 풍경과 사람의 삶을 좌지우지했고, 권력이 지역의 위상을 올리고 내렸다. 오늘의 청풍은 제천의 면 단위 지역에 불과하지만, 거대한 충주호조차 이곳에서는 '청풍호'라는 이름을 양보한다.조선 선비 성혼은 "말 없는 청산, 태 없는 유수, 값 없는 청풍, 임자 없는 명월"을 읊었고, 북송의 소동파(소식)는 "강풍과 명월은 취해도 막지 않고 써도 마르지 않는다"라고 했다. 청산·유수·청풍·명월은 선비들이 누리는 멋스러운 자연, 그 속에서 풍류와 자연의 도(道)를 따르는 세계에 대한 은유였다. 청풍호가 없었더라도 읍이나 면으로서의 청풍은 남았겠지만, 물에 잠기며 정도전이 충청도의 기풍을 표현한 '청풍명월'(淸風明月)이라는 이름이 더욱 힘을 얻었고, 물에 담겨진 새로운 이야기들이 떠올랐다. 예부터 물이 많아 '매룬·물태(勿台)'라 불린 마을이 있었다.물 아래로 들어간 땅, 이름이 예언 되었던 곳이 있다. <해동지도>의 수화면(水化面) 이 <여지도서>에서는 수하면(水下面)으로 표기되는데, 단순한 오기일 수 있으나 결국 실제로 그 마을은 물 아래(水下) 로 들어가 버렸다. 금성천과 중전천이 합류하는 금성면 월굴리의 '높은 다리(高橋)' 전설도 마찬가지다. 옛날 한 도승이 "삼백 년 뒤 이 일대가 물에 잠길 것이니 미리 높은 다리라 불러야 한다"라고 했다는 전설이 전해오는데, 예언처럼 그 다리 역시 청풍호 수면 아래로 사라졌다.이처럼, 제천이라는 공간은 단순한 여행지가 아니다. 물과 치수, 잠긴 마을과 새로 생긴 마을, 땅이름 속에 쌓인 시간들이 한꺼번에 흐르는 장소다. 풍광의 도시이기 이전에, 둑을 쌓아 시간을 건너온 사람들의 도시로 다가왔다.