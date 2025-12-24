희귀질환 가족 만난 이 대통령, "갑자기 숨이 콱 막혔다" 한 이유

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일 서울 서대문구 신촌세브란스 연세암병원 중입자치료센터에서 열린 희귀질환 환우·가족 간담회에서 발언하고 있다. 2025.12.24 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"'너 어떡할래' 이렇게 물어보니까 갑자기 제가 숨이 콱 막혔다. 저에게 주어진 시간도 짧고 주어진 권한도 제한적이긴 하지만 모두가 절망하지 않고 희망을 안고 함께 살아갈 수 있는 세상을 만들기 위해 최선을 다하겠다."

큰사진보기 ▲24일 서울 서대문구 신촌세브란스 연세암병원 중입자치료센터에서 이재명 대통령 부부가 참석한 가운데 열린 희귀질환 환우·가족 간담회에서 한 어린이가 붉은색 고깔모자를 쓰고 자리에 앉아 있다. 2025.12.24 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일 서울 서대문구 신촌세브란스 연세암병원 중입자치료센터에서 희귀질환 환우·가족과 간담회를 하고 있다. 2025.12.24 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 성탄절을 앞둔 24일 희귀질환을 겪는 환자와 그 가족들을 만나 표한 '책임감'이다.이 대통령은 이날 오후 서울 서대문구 신촌세브란스 연세암병원 중입자치료센터에서 열린 희귀질환 환우·가족 간담회에서 "희귀질환자에 대한 치료보장 문제는 여러분 개인으로서 참으로 감내하기 어려운 문제일 것"이라며 "치료·진단·복지지원 등에 대해 많은 개선책을 준비하고 있다"고 밝혔다.특히 "사람의 생명은 귀한 것인데 소수란 이유로 배제되거나 불이익을 입거나 소외되면 안 된다"고 했다. 이날 간담회에 참석한 희귀질환자 가족들의 요청. 희귀·중증난치질환자의 산정특례 본인부담률 완화, 건강보험 급여 적용 확대, 의료비와 활동지원 사업 확대 등에 대한 긍정적 신호였다.다만 이 대통령은 이날 "(희귀질환자가) 극도로 소수이기 때문에 정부 정책으로 모두 책임진다고 하는 것도 '과도한 지원 아니냐'는 반론도 있고, (여러분에 대한) 관심도 매우 적기 때문에 지출된 예산에 비해 경제적 필요성이 매우 적은 측면도 있다"며 관련 정책 집행 및 재원 마련에 대한 사회적 협의 필요성도 함께 짚었다.사회적 협의 필요성에 대한 언급은 간담회에서 더 두드러졌다. 이 대통령은 '장애인 활동지원 서비스 시간을 추가해 달라'는 요청에 "국가행정을 총 책임지는 입장에서 보면 정해진 재원을 가지고 가장 중요하고 가장 급한 데부터 집행해 가는데 그 민원은 희귀환자만 아니라 장애인 사회 전반의 요구"라면서 정책 집행자로서의 어려움을 토로했다.특히 이 대통령은 가용한 예산을 늘려야 한다면서 이를 위해 국가 경제를 키우되 선진국에 비해 낮은 조세부담률을 높일 필요도 있다고 언급했다.이에 대해 이 대통령은 "사실 우리가 선진국에 비해서는 조세부담률이 매우 낮아서, 사회 구성원들 사이에 협의를 거쳐서 좀 늘려야 된다"며 "선진국의 조세부담률은 24%, 우리가 17%까지 떨어졌다"고 지적했다.또한 "지출 항목 중 불요불급한 것, 쓸데없이 낭비되거나 특혜적으로 지출되는 부분을 최대한 골라내는 중"이라며 "그렇게 해서 좀 여력이 생기면 (요청하신 것처럼) 꼭 필요한 분야에 지출을 조금씩 늘릴 수 있을 것이라 생각한다. 좀 기다려주시면 나아지지 않을까 싶다"고 말했다.내년 11월 종료 예정인 '활동지원사 가족지원 제도(최중증발달장애인과 희귀질환자 가정에 한해 가족이 활동지원사 역할을 할 수 있도록 허용하는 제도)' 연장 요청에도 "(가족에 대한) 개인의 부양 의무와 국가의 보호 의무가 어느 정도에서 절충해야 하는데 결국 그것도 재정 능력에 달려 있다"며 공동체가 결국 어느 정도까지 같이 부담해줄 수 있을 것인지 국민 모두가 함께 고민해 봐야 한다고 했다.'서울·경기에서는 장애인 기저귀 지원이 50% 되는데 다른 지역도 동일하게 지원되길 바란다'는 전주 거주 희귀환자 가족의 민원을 전해들었을 땐, 각 시·군·구 혹은 광역 시·도가 별도로 추가하거나 새로 집행하는 복지정책에 따른 차이가 존재할 것이라며 "결국 지방정부 수장을 잘 뽑아야 한다"고 말했다.이와 관련 이 대통령은 "어떤 시장, 어떤 구청장 또는 어떤 지사가 하느냐에 따라 전혀 다르다"며 "'왜 우리 동네는 안 하냐'고 시장, 군수, 구청장, 시도지사에게 물어봐야 한다"고 했다. 이어 "잘하는 곳은 칭찬해줘야죠. 어느 동네인지는 모르겠는데 그 동네 가시면 이번엔 내년 선거를 잘하라고 하십시오"라고 말했다."김포시도 원래 지원이 안 됐는데 제가 시장님을 만나 '서울은 되는데 저희는 안된다' 하니깐 시장님이 (지원) 해주셨다"는 참석자의 답변에는 "행동하는 시민이 시정을 바꾸셨다"고 화답했다.한편 이날 현장에는 "작년 이맘때 여의도에서 응원봉을 들고 찬바람에 맞서며 대통령과 함께 했다"는 대학생도 참석했다. 태어나면서부터 열성 이영양성 수포성 표피박리증을 앓고 있는 그는 최근 침샘암까지 발병했다면서 "희귀질환자·장애인인 시민의 삶을 돌보기 위해서 어떤 복지 정책을 펼치실 것이냐"고 물었다.이 대통령은 "개인이 극복할 수 없는 그런 어려움들을 이겨낼 수 있도록 함께 노력하는 게 우리 국가공동체"라며 "공동체 모두의 문제를 해결하기 위해서, 또 노력하는 영역들이 있기 때문에 정부가 할 수 있는 역할들도 더 많이 찾아서 더 많이 노력하겠다"고 답했다.이어 "저에게 주어진 시간도 짧고 주어진 권한도 제한적이긴 하지만 모두가 절망하지 않고 희망을 안고 함께 살아갈 수 있는 세상을 만들기 위해 최선을 다하겠다"며 "학생도 꼭 완치되고 건강한 삶을 영위할 수 있기를 바란다"고 했다.마무리 발언 때도 "이런 문제들을 많이 완화하고 모두가 함께 행복한 세상을 만드는 것이 저에게 주어진 책무니깐 가능한 방법이 어떤 것이 있는지 그 방법들을 최대한 연구하고 함께 노력하도록 하겠다"라고 다짐했다.