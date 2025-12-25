"도서관 분들께 선물 주면 오버일까?" 남편의 답장, 그 후 생긴 일

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲감사의 마음을 담아 직원들이 나눠 먹을 수 있는 빵을 선물했습니다. 메리 크리스마스! ⓒ 이영민

"도서관 분들에게 작은 선물을 하고 싶은데, 너무 오버일까?"

"아니, 전혀."

큰사진보기 ▲자주 이용하는 동네도서관에 대한 감사를 도서관 직원들에게 손 편지로 전했습니다. ⓒ 이영민

크리스마스 이브. 별 감흥은 없지만, 아직 초등학생인 아이들에게 너무 무심한가 싶어 시내에 나가 장을 보고 왔다. 겨울 난방비가 무시무시한 시골살이에서, 이맘때면 가정 재정과 마음이 함께 긴축된다. 케이크 생략, 과자 생략, 음료 생략. 메인 메뉴 재료와 연휴 동안 먹을 것만 사다 보니, 딱히 크리스마스 분위기는 없다.아이가 하교하는 오후 네 시 픽업 전까지 시간이 남아 학교 옆 동네 도서관에 들렀다. 평일 아침 아이들을 등교 시킨 후 남편과 함께 산책하고, 매일같이 들르는 작지만 소중한 도서관이다. 오늘은 시내에 나가느라 아침 도서관을 누리지 못해 아쉬웠는데, 이렇게 남은 시간이 고마웠다.이 도서관은 첫째가 초등학교에 입학할 때부터 자주 이용해 왔다. 하교하는 아이를 이곳에서 만나기도 했고, 아이들은 <마법 천자문>과 <그리스로마신화>, <흔한 남매> 같은 책들을 자연스럽게 섭렵했다. 나는 넓은 책상을 차지하고 앉아 온라인 강의를 들으며 한국어학 학위를 땄고, 독서지도사 자격을 취득했다. 남편은 오후 출근 전 이곳에서 업무 준비와 공부를 했다. 인기 도서를 어렵지 않게 빌릴 수 있었던 것도, 여유 있는 책상에서 편하게 공부할 수 있었던 것도 경쟁이 치열하지 않은 시골 동네도서관이라 가능했다.그사이 관장은 서너 번 바뀌었고, 사서 선생님들도 지난해 대거 교체됐다. 리모델링으로 환경은 세련되고 쾌적해졌다. 꾸준히 신간을 확보해 주어 읽고 싶거나 필요한 책들은 대부분 빌릴 수 있다. 반면 공기는 싸해졌다. 2층 서가에 자주 올라오던 사서 선생님의 발걸음은 뚝 끊겼고, 눈이 마주치면 간단하게 인사를 건네던 풍경도 싹 사라졌다. 서가 정리는 노란색 조끼를 입은 대학생 자원봉사자들의 몫이 됐다.아이 픽업 시간까지 도서관에서 책을 읽고 있는데, 거동이 불편해 보이는 어르신이 서너 권의 책을 들고 무인 대출기 앞에서 서성이셨다. 옆에 있던 비슷한 연배의 어르신이 "책 빌리게요?"라며 말을 건네시고 대출을 도와주시다가, 마침 지나가는 노란 조끼의 자원봉사자에게 도움을 넘겼다.낯이 익지 않은 새로 온 봉사자였다. 신입 봉사자가 설명을 시작한 지 얼마 되지 않아 빠른 발걸음의 또 다른 '노란 조끼'가 나타났다. 그는 할아버지의 느릿한 말을 끝까지 듣고, 차분하고 친절하게 설명했다.'오, 저런 면이 있었구나.' 순간 마음속에 쌓아 두었던 경계가 스르르 무너졌다. '크리스마스 선물을 하고 싶은데?' 라는 마음까지 이어 찾아왔다.작은 쿠키라도 사서 도서관 직원들에게 감사의 마음을 전하고 싶어졌다. 동시에 '너무 오버인가?' 라는 생각이 따라붙어 도서관 메이트인 남편에게 문자를 보냈다.답을 받기도 전에 가방을 챙겼다. '얼른 사고, 이 마음을 글로 남기자'는 생각으로 순간의 감정을 붙잡았다. 도서관을 나온 발걸음은 어느새 동네 제과점으로 향하고 있었다. 가게에 도착했을 때 남편에게 답장이 와 있었다.피낭시에와 마들렌이 고루 들어있는 세트를 골랐다. 상주 직원들과 봉사자들이 두세 개씩 먹을 수 있는 개수였다. 설레는 마음을 품고 도서관으로 돌아와 메모를 적었다. 카드도 하나 살걸. 연습장을 찢어 적으며 아쉽고 미안했다. 고마운 마음이 가득했는지, 글도 술술 잘 써졌다.1층 사무실로 가서 선생님께 메모와 빵을 건넸다. 너무 당황하셨는지 "어? 어, 어!"라는 감탄사만 연거푸 뱉으셨다. "크리스마스라서요. 작지만 나눠 드세요"라는 말을 남기고 얼른 나오는데, 그 분의 얼굴에 번지는 미소를 분명히 보았다. 오랜만에 기분 좋은 떨림을 느꼈다.작은 불평이 쌓여 건너기 어려운 허상의 강을 만들기 전에, 이렇게 건너갈 수 있는 용기가 아직 내게 남아 있음에 감사했다. 작은 배려나 손 내미는 것 만으로도 열리는 부드러운 마음이 아직은 더 많은 사회라는 사실이 다행스러웠다.본래 성격대로라면 슬며시 책상 위에 무명의 메모와 선물을 두고 나왔을 것이다. 하지만 오늘은 대면해 마음을 전하고 싶었다. 당신의 업무로 인해 유익을 누리는 사람이 있고, 감사하고 있다는 것을 전하고 싶었다. 그리고 감사의 표현은 결국 이 공간에 온기로 돌아올 거라는 기대가 생겼다. 찬 기운이 느껴진다면 탓하기보다, 내가 먼저 온기를 불어 넣으면 된다는 걸 깨달았다.자주 마주치면서도 그냥 지나쳐 온 일상의 많은 무명의 이웃들에게, 먼저 마음을 전하는 일이 더 많아지길 바란다.온 세상을 비추는 큰 별의 찬란함도 좋지만, 눈앞에서 반짝거리며 작은 기쁨을 주는 귀여운 알전구의 소박함도 좋다. 온 세상을 사랑해 이 땅에 오신 아기 예수의 탄생을 기념하는 크리스마스엔, 이렇게 소박하게 반짝이며 작은 마음과 공간을 밝히는 알전구 같은 사람들이 많았으면 좋겠다.나와 내 가족, 지인들 뿐 아니라 우리 모두의 메리 크리스마스를 위하여. 추운 겨울, 일상의 온도가 1도쯤 올라가는 우리의 삶을 위하여. 오늘, 내 마음에도 크리스마스의 전구가 켜졌다.