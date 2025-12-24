"거창 교육 발전 빌며 송년 음악회 열었어요"

큰사진보기 ▲24일 오후 교육지원청 3층 아우름누리에서 열린 ‘송년 작은 음악회’ ⓒ 거창교육지원청 관련사진보기

"보듬다. 돌아 보다. 함께 미래를 바라보다."경상남도교육청 거창교육지원청(교육장 신종규)이 24일 오후 교육지원청 3층 아우름누리에서 '송년 작은 음악회'를 열면서 이같이 밝혔다.교육지원청은 "음악회는 직원 70여 명과 관심있는 지역 교직원을 대상으로 한 해의 노고를 위로하고 새해를 맞이하는 마음을 담아 준비하였다"라고 설명했다.첫 공연은 어달선 교장(위천포)이 노래 "내 마음 그 깊은 곳에", "희망의 나라로"를 들려주었고, 황연주 선생은 "브라보 마이 라이프", 강만호 교장(연극고)은 오카리나 연주로 현장을 흥겹게 만들었다.이어 창원아르스오케스트라 김새현 악장은 "자신의 딸과 아들이 마을에서 어떤 과정을 경험하며 자랐는지에 대한 잔잔한 영상"을 배경으로 드라마 <응답하라 1988> 삽입곡 "혜화동"과, 김광석 노래 "바람이 불어 오는 곳"을 연주했다.전영태 교장(웅양초)은 춤산조를 대금으로 연주하여 우리 국악이 가진 풍부한 음악성과 감성을 여지없이 표현해 박수를 받았다. 주민들도 나섰다. 하희석‧백인영(거창)씨는 색스폰 "친구여", "모란동백", "부초같은 인생"을 연주했다.김동오 주무관은 대중가요 "막걸리 한잔"을 불렀다.사회를 맡은 최슬기‧양승연 선생은 재치있는 진행으로 장내를 들었다 놓았다 하면서 음악회의 분위기를 살렸다.신종규 교육장은 "멋진 공연을 보여준 출연자 분들께 힘찬 박수를 보내며, 거창 교육발전을 위해 헌신하시는 직원들께 조금이나마 위로가 되고 여유를 갖는 시간이 되었기를 바란다"라며 "함께 힘찬 새해를 맞이하자"라고 말했다.