전교조·전공노 "민주당이 '정치기본권 입법 협의체' 구성 약속"

큰사진보기 ▲24일, 전교조가 만들어 교사들에게 돌린 홍보물. ⓒ 전교조 관련사진보기

큰사진보기 ▲24일 오후, 전교조와 전공노 위원장 등이 국회 소통관에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 전교조 관련사진보기

'교사·공무원 정치기본권 보장'을 요구하며 국회 앞에서 7일째 단식농성을 벌여온 박영환 전국교직원노동조합(전교조) 위원장과 이해준 전국공무원노조(전공노) 위원장이 "더불어민주당이 '공무원·교사 정치기본권 보장 입법 추진을 위한 협의체 구성'을 수용했다"라면서 "이를 투쟁의 성과로 평가하며 단식농성을 중단한다"라고 밝혔다.24일 오후, 전교조와 전공노 위원장은 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "전교조와 전공노는 더 이상 말로만 요구할 수 없다는 판단에 따라 지난 12월 18일 국회 앞에서 단식과 철야농성이라는 극한의 투쟁에 돌입했다"라면서 "단식 6일 차였던 지난 23일, 민주당 지도부가 농성장을 방문해 공무원·교사 정치기본권 보장을 위한 당 차원의 공식 논의 테이블을 구성하겠다는 입장을 공개적으로 밝혔다. 이는 그동안 상임위별로 흩어져 지연되어 온 입법 논의를 당 차원에서 책임 있게 정리하겠다는 약속"이라고 밝혔다. 그러면서 "이는 정치기본권 문제를 더 이상 미룰 수 없는 과제로 인정한 중요한 전환점"이라고도 평가했다.이어 양대 노조 위원장은 "오늘(24일), 민주당은 우리가 요구해 온 '공무원·교사 정치기본권 보장 입법 추진을 위한 협의체 구성' 요구안을 수용하겠다는 공식 답변을 전달해 왔다"라면서 "민주당이 이 요구를 수용한 것은, 이제 정말 정치가 책임을 져야 할 시간임을 인정한 결과라고 본다"라고 평가했다.전교조에 따르면, 이날 민주당은 '내년 1월 중 문진석 원내수석부대표를 대표로 하는 교사·공무원 정치기본권 보장 법안을 논의할 협의체를 구성하고, 이 협의체에는 해당 법안을 소관하는 3개 상임위원회(행정안전위원회, 교육위원회, 기후에너지환경노동위원회)의 민주당 간사와 조국혁신당 1인, 진보당 1인, 전교조 대표, 공무원노조 대표가 참여한다'라고 약속했다.이날 기자회견에서 전교조 박 위원장은 "오늘(24일) 민주당의 약속을 받고 단식을 마무리한다"라면서 "반드시 교사와 공무원의 정치기본권 보장이라는 권리를 쟁취할 것"이라고 다짐했다.양대 노조는 이날 낸 기자회견문에서 "우리는 민주당의 답변을 투쟁의 성과로 평가한다. 동시에 이는 이제부터가 진짜 시작임을 의미한다"라면서 "이에 따라 전교조 위원장과 전공노 위원장은 단식과 철야농성을 이 자리에서 중단한다"라고 밝혔다. 그러면서 "민주주의를 가르치는 사람이 민주주의를 누리지 못하고, 행정을 책임지는 공무원이 시민의 권리를 박탈당한 사회는 지속될 수 없다. 우리는 오늘 단식을 멈추지만, 투쟁을 멈추지 않는다"라고도 했다.