현장 '허리'가 끊겼다는 노장 석공의 호소

(이전 기사 : 광화문 월대 깎은 석장이 꺼낸 니체의 한 마디
에서 이어집니다.)
그의 발언을 토대로 우리는 대한민국 문화재 복원 현장의 구조적 모순이 있다는 것을 짐작할 수 있었다. 바로 국가유산수리 '기술자(Engineer)'와 '기능자(Craftsman)'의 간극이다. 현행 제도상 대개 감리와 관리를 맡는 '보수기술자' 자격증을 따면 높은 임금이 보장되는 것으로 알려져 있다. 젊은이들이 학원과 대학으로 몰리는 이유다. 이에 반해, 실제로 돌을 쪼고, 흙을 바르고, 기와를 올리는 '기능자'는 힘든 현실을 마주해야 한다. 석공 분야는 아예 '기술자'라는 직제도 없다.
노장의 진단
"현장에 관리 감독하는 기술자는 넘쳐나요. 그런데 정작 그 지시를 받아 돌을 깎을 사람이 없어요. 병사가 없는데 장군들이 모여서 작전만 짜고 있는 꼴입니다. 20년 뒤요? 기술자들이 직접 망치 들어야 할 겁니다."
통계상으로 보면 문제는 없어 보인다. 지난 8월 국가유산청 통계에 따르면 문화재수리기술자는 2200여 명, 기능자는 1만 4000여 명으로 등록되어 있다. 수치만 보면 기능자가 훨씬 많다. 하지만 임 석장은 고개를 가로저었다. 이 숫자는 현장의 현실을 가리는 '거대한 허수(虛數)'라는 주장이다.
"내 앞 번호 분들? 돌아가셨거나 아파서 현장 떠난 지 오랩니다."
가장 활발하게 움직여야 할 현장에 정작 '허리'가 끊겨 있다는 진단이다.
"광화문 월대 작업할 때 치석(돌 다듬기) 인원 15명, 설치 인원 7~8명 해서 한 25명이 팀을 이뤄서 했거든요. 그런데 그 25명 팀원 중에 20~30대는 눈을 씻고 찾아봐도 없어요. 다들 70세 넘으신 분들이 주로 작업하고 있습니다."
정부도 손을 놓고 있었던 건 아니다. 전통문화교육원 등을 통해 인력을 양성한다. 하지만 임 석장은 이마저도 "현장을 모르는 탁상공론"이라며 혀를 찼다. 그가 제시한 해법은 절박했다. 민관이 돈을 모아 교육생에게 '최저임금'이라도 보장해 주자는 것. 1~2년은 먹고살게 해줘야 기술을 익혀 현장에 투입되지 않겠냐는 노장의 호소는 뼈아팠다.
"뒤가 캄캄하다"
문화재 현장은 여름엔 찜통이고 겨울엔 동토다. 문화재 보호를 위해 불도 못 피우는 현장에서, 석공들은 언 손을 입김으로 녹여가며 정을 친다. 땅이 얼어 공사가 중단되는 겨울이면 수입도 끊기는 경우도 있다고 한다.
인터뷰 끝에, 임동조 석장은 "나야 앞으로 10년 더 한다지만, 그 뒤가 캄캄하다"며 먼 산을 봤다. 숭례문이 불탔을 때 온 국민이 울었다. 하지만 정작 그 숭례문을 다시 세울 손이 사라지고 있는 지금, 우리는 무엇을 하고 있는가. 묵묵히 정을 내리치는 '마지막 석장'의 경고를 흘려듣지 말아야 할 이유다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 cpn문화유산에도 실립니다.