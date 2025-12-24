지역 교사·공무원 "정치기본권 없어 침묵 강요받아 와"

"정치기본권이 없어서 침묵을 강요받아 왔다."
전국교직원노동조합 울산지부, 전국공무원노동조합 울산지역본부가 24일, 국회 앞에서 이어 온 정치기본권 쟁취 단식과 철야농성을 중단하며 낸 성명의 요지다.
이들은 "울산의 교사와 공무원들은 정책의 결과를 현장에서 감당하면서도, 그 정책에 대해 말할 권리를 제도적으로 박탈당해 왔다"며 "정치적 중립이라는 이름 아래 비판과 의견 표명은 억압되었고, 침묵만이 안전한 선택으로 강요되어 왔다"고 밝혔다.
그러면서 "이는 중립이 아니라 정치로부터 교사와 공무원을 배제하는 비민주적인 구조였다"라며 "이로 인해 야기된 현장과 괴리된 정책 집행의 피해는 오롯이 울산의 학생과 시민들의 몫이었다"라고 토로했다.
특히 이들은 최근 사례를 들어 정치기본권의 필요성을 역설했다. 이들은 "실제 울산에서는 불법 계엄을 자행한 대통령에 대한 탄핵을 요구하는 시국선언을 알렸다는 이유만으로 교사와 공무원들이 공개적인 비난의 대상이 되었고, 일부 시의원은 이를 두고 부적절한 정치 행위라며 문제 삼았다"며 "헌정 질서 파괴와 민주주의 위기를 우려하는 민주시민으로서의 발언이, 정치기본권이 없다는 이유로 공격과 비난의 대상이 된 것"이라고 상기했다(관련기사 : '윤석열 탄핵' 시국선언 메일 보냈다고 징계 종용... 교사들 반발).
이어 "그동안 정치기본권이 보장되지 않는 현실 속에서, 울산의 교사와 공무원들은 실제로 징계와 조사, 불이익의 위험을 감내해 왔다"며 "사회 현안에 대한 최소한의 의견 표명조차 문제 삼는 구조는 헌법이 보장한 기본권이 제도적으로 제약되고 있음을 보여주는 증거"라고 지적했다.
그러면서 "공무원과 교사가 정치로부터 침묵을 강요받는 사회는 민주사회가 아니다"라며 "민주주의를 가르치고 민주적인 행정을 책임지는 사람들이 민주주의의 주체로 인정받지 못하는 사회는 지속될 수 없다"고 역설했다.
한편 이날 더불어민주당은 전교조와 공무원노조가 요구해 온 '교사·공무원 정치기본권 보장을 위한 입법 추진 협의체 구성' 을 공식적으로 수용하겠다고 밝혔다.
당 원내수석부대표를 위원장으로 하여 국회 행정안전위원회·교육위원회·환경노동위원회 소속 민주당 간사와 조국혁신당, 진보당, 전국교직원노동조합, 전국공무원노동조합이 참여하는 협의체를 구성하고, 교사·공무원 정치기본권 보장 방안을 열어 두고 책임 있게 논의하겠다는 것이다.
전교조와 공무원노조는 "철야농성 중단은 투쟁의 종료가 아니라 정치권의 약속이 실제 입법으로 완결되는지를 끝까지 확인하겠다는 새로운 국면의 시작"이라고 밝혔다.