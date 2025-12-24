성광진 "교실 안의 중립성, 교실 밖의 시민권은 지켜져야"

큰사진보기 ▲성광진 대전교육연구소장. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

성광진 대전교육연구소장이 24일 성명을 내 "교실 안의 정치적 중립성과 교실 밖 시민으로서의 권리는 분명히 구분되어야 한다"며 교사 공무원의 정치기본권 보장을 촉구했다.성 소장은 "교사와 공무원의 정치기본권은 특정 진영의 문제가 아니라, 교육의 전문성과 교사의 시민적 존엄을 보장하는 문제"라며 이같이 주장했다.이날 성 소장은 박영환 전국교직원노동조합 위원장과 이해준 전국공무원노동조합 위원장이 교사·공무원의 정치기본권 보장을 촉구하며 이어온 단식과 철야농성을 중단하기로 한 데 대해 "짧지 않은 기간 고통을 감내하며 현장의 절박함을 사회에 알린 용기 있는 선택이었다"며 환영의 뜻을 밝혔다.그러면서 "이번 단식은 갈등을 키우기 위한 행동이 아니라 더 이상 미룰 수 없는 과제를 공론의 장으로 끌어올린 불가피한 행동이었다"며 "김병기 더불어민주당 원내대표와 최교진 교육부 장관의 농성장 방문을 계기로 논의가 정부와 국회 차원의 책임 있는 단계로 나아가게 된 점은 매우 의미 있는 진전"이라고 평가했다.성 소장은 또 "교원과 공무원의 정치기본권 보장은 이재명 대통령의 대선 공약이자 새 정부 국정과제에 포함된 사안으로, 특정 집단의 요구가 아니라 정부가 국민 앞에 약속한 과제"라며 "이제는 이행 의지와 실행력을 분명히 보여야 한다"고 말했다.전교조대전지부장을 지낸 교사 출신인 그는 "아이들에게 비판적 사고와 민주적 참여를 가르치는 교육이, 정작 교사 자신은 시민으로서의 권리를 누리지 못한 채 이루어진다면 설득력을 가질 수 없다"며 "교사가 당당한 민주시민일 때 학생들도 살아있는 민주주의를 배운다"고 밝혔다.이어 "정부와 국회는 더 이상 시간을 미뤄서는 안 된다"며 "전교조와 공무원노조의 목소리가 반영되는 공식 논의기구를 구성하고, 구체적인 제도적 방안을 국민 앞에 제시해야 한다"고 촉구했다.성 소장은 끝으로 "이번 논의가 다시 현장의 실망으로 돌아가지 않도록 대전시민들도 함께 지켜봐 달라"며 "책임 있는 정치와 행정이 그 역할을 다하기를 기대한다"고 말했다.