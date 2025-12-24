"공무원-교사 정치기본권 보장 입법 협의체 환영, 실제 법 개정돼야"

큰사진보기 ▲전국교직원노동조합, 전국공무원노동조합은 ‘교사·공무원 정치기본권 보장'을 요구하며 국회에서 농성투쟁을 해왔다. ⓒ 공무원노조 관련사진보기

AD

더불어민주당이 '교사·공무원 정치기본권 보장 입법 협의체'를 구성하기로 하자 농성 투쟁을 해온 전국교직원노동조합 경남지부(지부장 김지성), 전국공무원노동조합 경남본부(본부장 강수동)가 환영하면서 "실질적 법 개정 완수"를 촉구했다.전교조 경남지부와 공무원노조 경남본부는 "교사와 공무원의 정치적 기본권 쟁취를 위해 국회 앞 단식·노숙 농성을 이어온 지 7일째인 24일, 의미 있는 진전이 이루어졌다"라며 "민주당과 야2당이 '공무원·교사 정치기본권 보장 입법 추진 협의체' 구성에 합의하여 우리의 요구에 응답한 것"이라고 밝혔다.공무원노조·전교조는 최근 '공무원·교사의 정치기본권'을 위한 투쟁을 벌여왔다. 공무원노조 경남본부와 전교조 경남지부 등으로 구성된 경남지역공무원노동조합협의회는 8일 경상남도교육청 브리핑실에서 기자회견을 열어 법 개정을 요구했다.이후 박영환 전교조 위원장과 이해준 공무원노조 위원장은 국회 앞에서 단식농성을 벌이기도 했다.협의체 구성 합의 이후 공무원노조 경남본부-전교조 경남지부는 공동성명을 통해 "민주당의 '교사·공무원 정치기본권 보장 입법 협의체 구성' 약속을 환영하며,실질적 법 개정 완수를 위한 투쟁을 선언한다"라고 밝혔다.협의체 구성 합의에 대해, 이들은 "지난 63년간 교사와 공무원의 입을 막아온 반민주적 악법의 사슬을 끊어내고, 시민으로서의 당연한 권리를 회복하기 위한 중대한 분기점이다"라며 "이번 합의는 혹한의 추위 속에서도 '교사와 공무원도 시민이다'라는 자명한 명제를 증명하기 위해 온몸으로 저항해 온 우리 모두가 일궈낸 투쟁의 결실이다"라고 강조했다.이들은 "이번에 구성될 '협의체'는 민주당 원내수석부대표와 실질적 입법 권한을 가진 관련 상임위 간사들이 대거 참여하고, 2026년 1월이라는 구체적인 시한을 명시했다는 점에서 과거의 추상적인 약속보다 진전된 형태를 띠고 있다"라고 전했다.또 이들은 "상임위별로 파편화되어 공전하던 입법 논의를 단일한 창구로 집약했다는 점에서도 고무적이다"라며 "이에 우리는 국회 앞 단식농성을 일단락하고, 다시 현장으로 돌아가 더 큰 입법 투쟁을 준비하려 한다"라고 밝혔다.전교조 경남지부와 공무원노조 경남본부는 "오늘부터 경남도민과 함께 이번 합의가 선언적 의미를 넘어 실질적인 법률 개정으로 완성될 수 있도록 강력한 투쟁에 돌입할 것"이라며 "우리는 이 약속이 과거의 수많은 정치적 수사처럼 폐기되는 것을 결코 좌시하지 않을 것이며, 교사와 공무원을 옥죄어온 정치적 불능 상태가 완전히 해소되는 날까지 멈추지 않을 것"이라고 다짐했다.그러면서 이들은 "모든 시민의 보편적 기본권으로서 정치적 자유가 보장될 때, 비로소 한국 사회의 민주주의는 완성될 수 있다. 모든 시민에게 정치기본권이 보장될 수 있도록, 교사와 공무원의 기본권을 막아온 쇠사슬이 끊어지는 날까지 우리는 멈추지 않을 것"이라고 밝혔다.공무원·교사 노동자들은 "교사와 공무원의 정치적 표현의 자유와 기본권을 전면 보장하라", "120만 공무원·교사의 시민권을 회복시키고 민주주의를 완성하라"라고 촉구했다.