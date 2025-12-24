진안3도시 공공주택지구 개발 관련 공청회 열려

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

경기 화성진안 공공주택지구 개발과 관련해 환경영향평가와 기후변화영향평가 초안에 대한 주민 의견을 듣는 공청회가 지난 18일 화성시 근로자종합복지관 대강당에서 개최됐다.이날 행사는 경기도 화성시 진안동, 반정동, 기산동, 병점 일원에 추진되는 공공주택지구 사업의 환경 및 기후변화 영향을 설명하고, 주민과 전문가, 사업 주체가 의견을 교환하는 자리로 마련됐다.사업은 약 452만5533㎡ 규모에 7만8405명, 3만4089세대가 입주할 계획으로, 2024년 2월 국토교통부의 지구 지정 이후 환경영향평가가 진행 중이다. 2025년 9월 초안 제출과 주민 의견 수렴을 거쳐 본 평가서 제출과 심의가 예정돼 있다.공청회에서는 사업 개요와 입지, 토지 이용 계획, 환경 및 기후변화 영향 평가 결과가 영상으로 소개됐다. 환경영향평가 초안에는 자연생태, 대기, 수질, 소음·진동, 위생·공중보건 등 다양한 분야별 영향과 저감 대책이 포함됐다. 식생 훼손과 생태계 교란에 대한 공원 조성 및 생태계 관리, 대기오염과 소음 저감을 위한 세륜시설, 방음벽, 저소음 포장 등 방안이 제시됐다. 기후변화 영향 평가에서는 온실가스 감축, 저탄소 자재 사용, 녹지 조성, 신재생 에너지 도입 등 적응 방안이 설명됐다.참석자들은 개발 필요성과 환경 훼손 우려를 두고 다양한 의견을 제시했다. 일부는 지역 발전과 인프라 확충의 필요성을 강조했으며, 환경단체와 주민들은 생태계 파괴, 수질 오염, 생활권 침해 가능성을 지적했다.전문가들은 환경 훼손 최소화를 위한 보완책과 관리 방안을 제안하며, 사업 추진 시 모니터링의 중요성을 언급했다. 주민들은 생활환경 변화에 대한 우려를 표하고, 향후 사업 과정에서 의견 반영을 요구했다.주민 패널 소진우씨는 이주자 택지 인근 열공급 시설 이격, 학교 위치 조정, 일조권 보호, 공원 및 상업시설 연결 산책로 확보, 단독주택 난방 공급 확대, 이주자 택지 재배치 등을 요청했다.김백유씨는 삼성전자 인근 교통 혼잡 해소를 위한 광역 교통 대책, 상업시설 부족에 따른 용지 조정, 공동주택 층수 상향, 자족시설의 문화시설 전환, 하천과 상업·근린시설 연계 개발 등을 제안했다. 방청객들은 항공기 소음 피해 저감 대책과 공공주택 공급의 실효성에 대한 질문을 제기했다.사업자 측은 열공급 시설 위치 선정의 불가피성, 학교 부지 조정 및 상업용지 연결 방안 검토, 난방 공급은 별도 에너지 사업자 결정 사항임을 설명했다. 또한 교통 혼잡 해소, 상업·문화시설 용지 조정, 하천 연계 개발 등도 검토하겠다고 밝혔다. 항공기 소음과 관련해서는 국방부 질의를 통한 추가 모델링 적용 가능성을 언급했다.공청회에서 제기된 주민 의견과 우려는 향후 환경영향평가서 본 제출과 심의 과정에서 반영 여부가 공개될 예정이다. 사업자는 추가 의견 수렴과 함께 과학적이고 체계적인 대책 마련을 약속했다.