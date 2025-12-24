메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

광주전라

25.12.24 15:15최종 업데이트 25.12.24 15:15

중국산을 섬진강 재첩으로 속인 일당 '덜미'

약 20t 유통 시가 17억 원 상당…가격 차·공급 부족 악용

원고료로 응원하기
섬진강 재첩으로속여 판 중국산 재첩.
섬진강 재첩으로속여 판 중국산 재첩. ⓒ 여수해양경찰서

중국산 재첩을 국내산 섬진강 재첩으로 속여 판매한 유통업자 등이 해경에 덜미를 잡혔다.

전남 여수해양경찰서는 중국산 재첩을 대량으로 구매한 뒤 국내산으로 둔갑시켜 대형마트(온·오프라인) 및 식당 등으로 납품한 일당 5명을 농수산물의원산지표시에관한법률 위반 및 식품위생법 위반 혐의로 불구속 입건했다고 24일 밝혔다.

해경에 따르면 이들은 20kg의 도매가격 기준 8만 원하는 중국산 재첩을 대량으로 구매한 뒤 17만 5000원 수준인 섬진강 재첩으로 속여 유통했다. 특히 섬진강 재첩 채취 시기는 매년 4~6월로 연중 약 3개월에 불과해 생산량이 수요를 따라가지 못하고 있는 점도 악용했다.

AD
경찰은 이들이 취급한 물량은 약 20t가량으로 시가를 17억 원에 이를 것으로 추산하고 있다.

여수해양경찰서는 "국민의 안전한 먹거리 확보를 위해 원산지 허위표시 등 불법 행위를 지속적으로 단속할 것"이라며 "먹거리를 수단으로 소비자를 기만하는 범죄에 대해서는 끝까지 추적해 단 한 치의 관용도 없이 엄정하게 사법처리 하겠다"고 밝혔다.

#중국산재첩#섬진강재첩#불법유통

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

최연수 (karma4) 내방

2007년 지역신문을 시작해서 남도일보를 거쳐 국회의원 보좌관을 지낸 바 있습니다. 여러 경험을 통해 좋은 기사를 만들어 내도록 노력하겠습니다.

이 기자의 최신기사김영록 전남지사 "2026년 동부권 100년 대도약 원년" 선포

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기