김태선 "APEC 성공, 내란 혐의 덮는 도구 아냐... 명예시민증 거부

경주시가 '2025 APEC 정상회의 성공 개최 기념 명예시민증'을 개최도시 선정위원 21명과 부산·대구·울산광역시, 경상북도, 경상남도 지역 국회의원 49명에게 수여하는 안을 지난 18일 경주시의회에서 통과시켰다.그러나 명예시민증 수여 대상자 가운데 내란 연루 혐의를 받는 인사들이 포함된 사실이 알려지면서 비판이 이어지고 있다.24일, 울산광역시 유일의 더불어민주당 국회의원인 김태선 의원(울산 동구)은 "경주시가 12·3 내란 혐의자들에게 명예시민증을 수여하기 위한 절차를 진행 중이라는 것은 어처구니없는 일"이라며 "경주시 명예시민증 수여를 거부하겠다"고 밝혔다.김 의원은 이날 국회에서 열린 기자회견과 자신의 SNS를 통해 "APEC의 성공과 그 공로는 헌정질서를 훼손한 혐의를 덮는 도구가 아니다"라며 "경주시는 명예시민증 수여를 즉각 중단하고, 국민 앞에 분명히 사과해야 한다"고 촉구했다.그는 명예시민증 수여를 거부하는 배경에 대해 "대상자 명단에는 내란수괴 체포영장 집행을 방해해 재판에 넘겨진 김성훈, 증거인멸 의혹을 받는 정진석, 비상계엄 표결 방해 의혹의 추경호, 채 상병 사건 외압과 관련해 범인도피 공모 혐의로 기소된 장호진 등이 포함돼 있다"고 지적했다.김 의원은 경주시에 "이들이 과연 APEC의 '성공 공로자' 인가"라고 물었다.