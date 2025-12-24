메뉴 건너뛰기

사회

25.12.24 14:41최종 업데이트 25.12.24 14:41

상설특검, '쿠팡 퇴직금 수사 무마 의혹' 김동희 검사 압수수색

'무혐의 처분 압박' 의혹…직권남용 혐의

더불어민주당 서영교 의원이 23일 국회 법제사법위원회에서 열린 2025년 국정감사에서 엄희준 검사와 김동희 검사의 쿠팡 수사외압 의혹과 관련된 종이를 들고 있다. 2025.10.23
더불어민주당 서영교 의원이 23일 국회 법제사법위원회에서 열린 2025년 국정감사에서 엄희준 검사와 김동희 검사의 쿠팡 수사외압 의혹과 관련된 종이를 들고 있다. 2025.10.23 ⓒ 연합뉴스

(서울=연합뉴스) 박재현 전재훈 기자 = 쿠팡 수사 무마·퇴직금 미지급 의혹을 수사하는 안권섭 특별검사팀이 24일 김동희 부산고검 검사(전 인천지검 부천지청 차장검사)에 대한 압수수색에 착수했다.

법조계에 따르면 특검팀은 이날 부산고검에 검사와 수사관을 보내 김 검사를 직권남용 혐의로 압수수색 중이다.

김 검사는 올해 초 쿠팡의 퇴직금 미지급 의혹을 수사 중이던 문지석 부장검사에게 엄희준 당시 부천지청장과 함께 무혐의 처분을 하라고 압력을 행사한 혐의를 받는다.

의혹을 폭로한 문 부장검사는 자신과 주임 검사는 쿠팡의 취업규칙 변경이 불법이라고 주장했으나 김 전 차장이 '무혐의가 명백한 사건'이라며 회유했고, 엄 전 지청장은 올해 2월 새로 부임한 주임 검사를 따로 불러 쿠팡 사건 무혐의 가이드라인을 줬다고 주장해왔다.

특검팀은 엄 전 지청장(현 광주고검 검사)에 대해서도 조만간 압수수색에 나설 것으로 보인다.

hee1@yna.co.kr
댓글
