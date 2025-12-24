상설특검, '쿠팡 퇴직금 수사 무마 의혹' 김동희 검사 압수수색

큰사진보기 ▲더불어민주당 서영교 의원이 23일 국회 법제사법위원회에서 열린 2025년 국정감사에서 엄희준 검사와 김동희 검사의 쿠팡 수사외압 의혹과 관련된 종이를 들고 있다. 2025.10.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

(서울=연합뉴스) 박재현 전재훈 기자 = 쿠팡 수사 무마·퇴직금 미지급 의혹을 수사하는 안권섭 특별검사팀이 24일 김동희 부산고검 검사(전 인천지검 부천지청 차장검사)에 대한 압수수색에 착수했다.법조계에 따르면 특검팀은 이날 부산고검에 검사와 수사관을 보내 김 검사를 직권남용 혐의로 압수수색 중이다.김 검사는 올해 초 쿠팡의 퇴직금 미지급 의혹을 수사 중이던 문지석 부장검사에게 엄희준 당시 부천지청장과 함께 무혐의 처분을 하라고 압력을 행사한 혐의를 받는다.의혹을 폭로한 문 부장검사는 자신과 주임 검사는 쿠팡의 취업규칙 변경이 불법이라고 주장했으나 김 전 차장이 '무혐의가 명백한 사건'이라며 회유했고, 엄 전 지청장은 올해 2월 새로 부임한 주임 검사를 따로 불러 쿠팡 사건 무혐의 가이드라인을 줬다고 주장해왔다.특검팀은 엄 전 지청장(현 광주고검 검사)에 대해서도 조만간 압수수색에 나설 것으로 보인다.hee1@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>