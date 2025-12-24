"몹시 나쁜..." 민주당 의원들 조용하게 만든 우원식 작심 발언

큰사진보기 ▲우원식 국회의장이 24일 국회에서 열린 12월 임시국회 본회의에서 허위조작근절을 위한 정보통신망법 개정안을 가결 처리한 뒤 국회의 무제한 토론 방식과 의장단의 본회의 사회권에 대한 개선 필요성을 강조하는 발언을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"앞으로는 이런 식의 무제한토론은 없어야 합니다. 지금까지 10회에 걸쳐 535시간이 넘는 무제한토론이 있었지만 주호영 부의장이 사회를 본 시간은 33시간, 의장과 이학영 부의장이 약 502시간에 걸쳐 사회를 맞교대했습니다.

한 분의 국회부의장(주호영 부의장을 지칭)은 자신의 정당에서 제출한 무제한토론임에도 불구하고 자신의 정치 소신에 맞지 않는다고 아예 사회를 보지 않겠다고 합니다. 의장과 다른 한 분의 부의장의 체력에만 의존하는 이런 방식으로는 무제한토론에 지속 가능하지 않습니다."

큰사진보기 ▲더불어민주당 정청래 대표가 24일 국회에서 열린 12월 임시국회 본회의에서 전날 상정된 정보통신망법 개정안에 대한 무제한 토론(필리버스터) 종결을 위한 투표를 마친 뒤 우원식 국회의장과 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

우원식 국회의장이 2박 3일간의 국회 무제한토론(필리버스터)을 마치면서 작심 발언을 했다. 국회의장의 작심 발언은 세 군데를 향했다. 하나는 무제한토론 사회를 거부한 주호영 국회부의장, 다른 하나는 조희대 대법원장을 비롯한 사법부로, 마지막은 더불어민주당을 향해서였다. 의석을 메우고 있던 민주당 의원들은 자당에 대한 비판성 당부가 나오자 조용해지기도 했다.24일 낮 12시 50분께 소위 '허위조작정보근절법'(정보통신망법 개정안)이 민주당 주도로 국회 본회의를 통과한 뒤 우원식 국회의장은 마이크를 잡고 당부의 말을 남겼다. 첫 당부 대상은 주호영 국회부의장(국민의힘 몫). 주 부의장은 이번 무제한토론 국회 정국뿐만 아니라 과거 다수의 무제한토론에서도 사회를 보지 않았다.주 부의장이 사회를 거부하면서 우 의장-이 부의장 2명이 사회를 보기 때문에 현실적으로 국회 본회의 진행이 어렵다는 취지의 지적이다. 전날(23일) 우 의장은 주 부의장에게 밤 11시부터 다음날 새벽 6시까지 사회를 봐달라고 요청했지만 거부당했다. 주 부의장은 "사회 거부는 의회주의를 위한 최소한의 거부권 행사"라는 논리를 폈다.국회의장의 다음 당부는 조희대 대법원장을 비롯한 사법부를 향했다. 우 의장은 "이번 본회의에서 의결한 내란·외환·반란 범죄 등의 형사 절차에 관한 특례법이 국민들의 강도 높은 사법 불신을 바로잡는 계기가 되기를 바란다"면서 "입법까지 여러 곡절이 있었지만, 그 사실이 신속하고 엄정한 재판에 대한 국민의 절박한 요구를 묵살할 수 있는 것은 아니다. 문제의 핵심은 국민적 불신을 자초한 사법부에 있다"라고 지적했다.그는 "12.3 비상계엄의 위헌·위법성이 거듭 재확인되고 있는데도 사법부의 심판만 지연되고 있다. 게다가 재판부 자신이 정한 일정조차 아무 설명 없이 지연되고 있다"면서 "사법부 역시 국민의 신뢰를 통해서만 존립 가능하다. 국회가 의결한 법에 따라 판사회의는 전담재판부를 조속히 구성하기 바란다. 사법부 스스로 신뢰를 회복할 기회로 인식해야 할 것"이라고 강조했다.우원식 의장의 두 번째 작심 발언까지만 해도 본회의에 참석한 민주당 의원들은 의장의 발언에 동조하며 목소리를 높였다. 그러나 세 번째 당부가 나오자 이내 조용해졌다.우 의장은 "본회의 수정안 입법에 대해 말씀드린다. 반복적인 본회의 수정에 대해서는 짚지 않을 수 없다"라고 꼬집었다. 그는 "법사위 의결을 거쳐 본회의에 부의된 법률안이 불안정성 논란으로 본회의에서 수정되는 것은 몹시 나쁜 전례"라면서 "법사위 설치목적에 반할 뿐만 아니라, 국회라는 입법기관 자체에 대한 신뢰를 떨어뜨리는 일"이라고 짚었다.그는 "국회에 대한 신뢰와 닿아있는 이 문제에 대해 크게 우려하고 지적하지 않을 수 없다"면서 "입법의 예측 가능성과 안정성, 신뢰성이 훼손되지 않도록 각별한 주의와 개선을 당부한다"고 말했다. 국회의장의 이 발언은 국회 법제사법위원회의 체계·자구 수정을 거쳤지만 다시 수정돼 본회의에 부쳐진 '허위조작정보근절법'(정보통신망법 개정안)을 말한다.