화성특례시, 2026년도 본예산 3조 7523억 원 확정

화성특례시(시장 정명근)가 지난 17일 화성시의회 제246회 본회의 의결을 거쳐 2026년도 본예산을 총 3조 7523억 원으로 최종 확정했다. 이는 2025년도 본예산 3조 5027억 원 대비 2496억 원, 7.13% 증가한 규모로 일반회계 3조 3075억 원, 특별회계 4448억 원이다.화성특례시의회 예산결산특별위원회(위원장 김상수)는 17일 제246회 본회의에서 2026년도 본예산안을 3조 7523억 원 규모로 심사해 일부 사업을 감액한 수정안을 보고했다.2025년도 본예산(3조 5527억 원)보다 2496억 원이 증가한 규모로, 일반회계는 3조 3075억 원, 특별회계는 4448억 원이다. 2026년 일반회계 세출예산에서 3개 사업 2억 1480만 원을 감액해 3조 3073억 3253만 원으로, 특별회계 세출예산에서 2개 사업 3억 9,000만 원을 감액해 4444억 4887만 1000원으로 각각 조정했고, 2026년도 기금운용계획안은 원안대로 의결했다.화성시민신문 취재 결과 화성특례시의회가 삭감한 예산을 보면, 기획행정위원회에서 시민협력과에서 올린 통리장 지원 스마트 통리장넷 유지보수 비용 6백80만 원을 전액 삭감했다. 경제환경위원회 자원순환과 에코센터 위탁운영 자본비 2억 원을 일부 삭감, 문화복지위원회에서는 화성시 체육회 인건비 및 운영비 8백만 원을 일부 삭감했다.화성시는 본예산 편성 시 민생 안정, 미래성장, 균형발전이라는 세 축에 중점을 두는 한편 내년 2월 출범하는 4개 구청 출범을 위한 예산을 편성해 새로운 행정 체제 운영에 대비했다.먼저, 민생 분야에는 ▲전국 최대 규모로 꼽히는 1조 원 지역화폐 발행 ▲소상공인 미소금융 이자사업 등 60억 원 ▲운전자금 지원을 포함한 중소기업 지원 85억 원 ▲자살 예방 핫라인을 비롯한 자살예방센터 ▲금융복지상담지원센터 확대 운영 ▲화성형 돌봄체계 확대 예산 등을 편성했다.미래성장 분야에는 ▲ AI 및 첨단산업 육성을 위해 자율주행 실증도시 구축 16억 원 ▲반도체ㆍ바이오ㆍ모빌리티 산업 지원 26억 원 ▲아이돌봄지원사업 109억 원 ▲출산지원금 86억 원 ▲난임부부 시술비 지원 74억 원 ▲외국인근로자 자녀보육 지원 36억 원 등 저출생 지원을 위한 예산도 집중 편성했다.또한, 4개 구청 간 특색있는 균형 발전을 도모하고자 ▲트램 건설사업, 신안산선 향남 연장 사업, 여울공원 전시온실 건립사업, 황금해안길 조성 사업 등 인프라 조성에 3,970억 원 ▲구청 예산 74억 원을 편성했다.새롭게 편성된 예산으로는 ▲농촌형 자살예방센터 운영 ▲다자녀가구 주택자금 대출이자 지원 ▲재활용가능자원 무인수거기 설치 등의 예산을 새롭게 편성했다.정명근 화성특례시장은 "2026년은 구청 체제 출범에 따라 새로운 행정 체제의 운영이 시작되는 시기"라며 "편성된 예산이 계획된 목적에 따라 집행될 수 있도록 관리에 만전을 기하겠다"라고 말했다.배정수 의장은 "정례회 기간 행정사무감사와 예산안 심사를 통해 시정 전반을 점검하고 시민 눈높이에 맞는 행정과 재정 운영을 주문했다"라고 밝히고, "집행부가 감사 및 예산심사 과정에서 제기된 지적과 제안을 충실히 이행해 줄 것"을 당부했다.