화성시에서 드디어... 특별한 조례가 제정됐습니다

경기 화성시의회 본회의에서 김상균 시의원이 대표발의한 '화성시 무장애관광 조례'가 최종 통과·제정됐다는 소식은, 장애인 인권 현장에서 오랫동안 활동해 온 한 사람으로서 깊은 감동과 의미로 다가옵니다.이번 조례는 단순한 관광 정책을 넘어, 이동하고, 접근하고, 누릴 권리가 모든 시민의 기본권임을 제도적으로 선언한 중요한 성과이기 때문입니다.무장애관광은 종종 장애인을 위한 특별한 정책으로 오해되곤 합니다. 그러나 무장애관광이 지향하는 바는 장애인뿐 아니라 고령자, 아동, 임산부, 일시적 부상자, 유아차를 동반한 가족, 외국인 관광객까지 포함하는 모든 시민을 위한 보편적 관광 환경입니다. 이번 조례는 관광을 '선별적으로 누리는 혜택'이 아닌 '누구나 보장받아야 할 권리'의 영역으로 확장했다는 점에서 큰 의의를 지닙니다.저는 화성야간학교 교장으로 재임하던 시절부터 약 4~5년간 화성시 관광과 담당 부서와, 시장, 여러 시의원들께 무장애관광 조례 제정의 필요성을 지속적으로 제안해 왔습니다. 그 과정에서 무장애관광 북콘서트, 간담회, 현장 제안 등을 통해 당사자의 경험과 시민의 목소리를 전달하고자 노력해 왔습니다.이동의 어려움으로 관광을 포기해야 했던 현실, 정보 접근의 부재로 관광지 입구에서 되돌아설 수밖에 없었던 경험은 개인의 불편을 넘어 제도의 부재가 만들어낸 구조적 차별이었습니다. 이번 조례는 그러한 문제의식에 대해 행정과 의회가 정책으로 응답했다는 점에서 더욱 뜻깊습니다.특히 이번 조례는 장애인·고령자 등 관광 약자들의 이동과 접근의 어려움을 덜어주고, 누구나 자유롭게 관광할 수 있는 환경을 조성하기 위해 제정되었다는 점에서 명확한 목적성을 지니고 있습니다. 조례에는 무장애관광, 기본계획의 수립 및 시행, 무장애관광을 위한 구체적인 사업 내용 명시, 관광 관련 전문기관과의 협력체계 구축 등에 관한 사항이 포함되어 있어, 선언적 의미를 넘어 실질적인 실행을 가능하게 하는 제도적 틀을 갖추고 있습니다.김상균 시의원의 "금번 조례 제정을 통해 기존의 법령과 조례에서 다루지 못했던 무장애관광을 위한 세부적인 규정을 마련하게 된 만큼, 관광약자를 위한 효율적인 무장애관광 환경 조성이 가능할 것"이라며, "이동에 어려움을 겪는 장애인·고령자 분들이 물리적 장벽 없이 자유롭게 관광을 향유할 수 있는 실질적인 기회를 보장함으로써 시민의 복지 증진은 물론 화성시 관광산업 활성화에도 크게 기여할 것"이라고 밝혔습니다. 이는 무장애관광이 복지 정책을 넘어 지역의 지속가능한 발전 전략이 될 수 있음을 보여주는 인식이라 할 수 있습니다.전문가 관점에서 볼 때, 이번 조례의 또 다른 중요한 의미는 화성시가 유니버설디자인 도시로 나아가는 과정에서 핵심적인 연결고리가 마련됐다는 점입니다. 유니버설디자인은 '특별한 배려'가 아니라, 처음부터 모두를 고려하는 설계 철학입니다. 관광지의 물리적 접근성은 물론, 안내체계, 정보 제공, 서비스 전반에 유니버설디자인 관점이 적용될 때 화성시는 진정한 의미의 '열린 관광도시'로 자리매김할 수 있을 것입니다.무엇보다 이번 조례가 선언에 그치지 않고, 장애 당사자의 참여와 경험이 실제 정책과 사업에 반영되는 구조로 이어지기를 기대합니다. 장애인은 정책의 수혜자가 아니라, 정책을 함께 설계하고 평가하는 주체입니다. 현장을 가장 잘 아는 이들의 목소리가 담길 때 무장애관광은 비로소 현실이 됩니다.사회적 약자의 목소리에 귀 기울이며 인권의 가치를 정책으로 실현해 주신 김상균 시의원에게 깊은 감사의 마음을 전하며 박수를 보냅니다. 이번 무장애관광 조례 제정은 화성시가 다양성과 존엄을 존중하는 인권도시로 한 단계 더 도약하는 중요한 이정표가 될 것입니다. 또한 화성특례시 관광지 활성화에 있어서도 매우 의미 있는 전환점이 될 것이라 확신합니다.화성시장애인누릴인권센터는 앞으로도 장애 당사자의 관점에서 정책을 제안하고, 시민과 연대하며, 모든 사람이 일상에서 차별 없이 이동하고 머물고 즐길 수 있는 지역사회를 만들어 가는 데 끝까지 함께하겠습니다. 모두를 위한 관광은 곧, 모두를 위한 도시의 시작이기 때문입니다. 차별 없는 화성특례시의 관광 환경 조성을 위해, 이번 무장애관광 조례가 그 취지에 맞게 충실히 이행되기를 기대하며 지속적으로 모니터링해 나가겠습니다.