메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.12.24 12:32최종 업데이트 25.12.24 12:32

위성락 안보실장 "핵잠 관련 한미 별도 협정 추진"

조인트 팩트시트 후속조치 협의 방미 관련 설명... 내년 초에 미국 실무단 방한해 협의 진행

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
위성락 국가안보실장이 한미 정상회담 후속 조치 방안 논의를 위해 16일 인천국제공항 2터미널을 통해 미국으로 출국하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2025.12.16
위성락 국가안보실장이 한미 정상회담 후속 조치 방안 논의를 위해 16일 인천국제공항 2터미널을 통해 미국으로 출국하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2025.12.16 ⓒ 연합뉴스

위성락 국가안보실장이 24일 한미 양국이 핵추진잠수함(아래 핵잠) 관련 별도 협정을 맺기로 했다고 밝혔다. 또한 미국 실무단이 내년 초 방한해 한미정상회담을 통해 도출했던 조인트 팩트시트의 안보 분야 사항을 사안별로 본격 협의하기로 했다고 밝혔다.

위 실장은 지난 16일 조인트 팩트시트 관련 후속 협의와 대북정책 공조 등을 위해 미국으로 출국한 바 있다.

그는 이날 오전 춘추관에서 한 관련 브리핑에서 "마코 루비오 국무장관 겸 국가안보보좌관과 크리스 라이트 에너지부 장관 등 조인트 팩트시트 이행 과정에서 중요한 역할을 할 미국 정부의 주요 인사들을 만나 실질적이고 밀도 있는 협의를 가졌다"라며 이러한 내용을 밝혔다.

AD
위 실장은 "핵잠 협력에 관련해서는 양측 간에 별도 협정이 필요하다는 데 의견을 같이하고 이를 추진하기로 합의했다"고 했다. 호주가 미국·영국과 체결한 '오커스(AUKUS) 안보 협정'을 통해 핵잠 보유를 추진하는 것처럼, 별도 협정을 통해 미국 원자력법에 저촉되지 않는 '예외'를 확보할 수 있다는 설명이다.

위 실장은 해당 핵잠에는 저농축 연료를 사용하는 원자로를 탑재할 것으로 구상됐다면서 "고농축 연료를 도입할 계획은 없다"고도 밝혔다.

우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 문제에 대해서는 우리 측의 비확산 의지를 강조했다고 밝혔다. 일부 미국 관료나 싱크탱크 등이 여전히 한미 원자력 협정 개정에 대한 우려를 표명하는 데 대한 조치였다.

이에 대해 그는 "대통령께서 여러 차례 비확산 의지를 강조하셨음을 설명했고 불안정한 세계 정세에서 우리의 역량이 한미 양국 에너지 안보 측면에서 전략적인 협력 사안이란 점을 강조했다"라고 설명했다.

아울러 "한미 양측은 대통령실이 중심이 돼 정상 간 합의를 속도감 있게 추진해야 한다는 데 분명한 공감대를 확인했다"라며 "이번 방미 결과를 바탕으로 대미 협의 채널을 적극 가동하고 합의 사항을 신속하고 충실하게 이행할 수 있도록 노력을 다하겠다"라고 밝혔다.

#위성락#핵잠#원자력협정#조인트팩트시트#핵연료

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

이경태 (sneercool) 내방

2007년 5월 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령 "불법조업 중국어선 아주 못됐다, 강력히 제재해야"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기