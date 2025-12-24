위성락 안보실장 "핵잠 관련 한미 별도 협정 추진"

큰사진보기 ▲위성락 국가안보실장이 한미 정상회담 후속 조치 방안 논의를 위해 16일 인천국제공항 2터미널을 통해 미국으로 출국하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2025.12.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

위성락 국가안보실장이 24일 한미 양국이 핵추진잠수함(아래 핵잠) 관련 별도 협정을 맺기로 했다고 밝혔다. 또한 미국 실무단이 내년 초 방한해 한미정상회담을 통해 도출했던 조인트 팩트시트의 안보 분야 사항을 사안별로 본격 협의하기로 했다고 밝혔다.위 실장은 지난 16일 조인트 팩트시트 관련 후속 협의와 대북정책 공조 등을 위해 미국으로 출국한 바 있다.그는 이날 오전 춘추관에서 한 관련 브리핑에서 "마코 루비오 국무장관 겸 국가안보보좌관과 크리스 라이트 에너지부 장관 등 조인트 팩트시트 이행 과정에서 중요한 역할을 할 미국 정부의 주요 인사들을 만나 실질적이고 밀도 있는 협의를 가졌다"라며 이러한 내용을 밝혔다.위 실장은 "핵잠 협력에 관련해서는 양측 간에 별도 협정이 필요하다는 데 의견을 같이하고 이를 추진하기로 합의했다"고 했다. 호주가 미국·영국과 체결한 '오커스(AUKUS) 안보 협정'을 통해 핵잠 보유를 추진하는 것처럼, 별도 협정을 통해 미국 원자력법에 저촉되지 않는 '예외'를 확보할 수 있다는 설명이다.위 실장은 해당 핵잠에는 저농축 연료를 사용하는 원자로를 탑재할 것으로 구상됐다면서 "고농축 연료를 도입할 계획은 없다"고도 밝혔다.우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 문제에 대해서는 우리 측의 비확산 의지를 강조했다고 밝혔다. 일부 미국 관료나 싱크탱크 등이 여전히 한미 원자력 협정 개정에 대한 우려를 표명하는 데 대한 조치였다.이에 대해 그는 "대통령께서 여러 차례 비확산 의지를 강조하셨음을 설명했고 불안정한 세계 정세에서 우리의 역량이 한미 양국 에너지 안보 측면에서 전략적인 협력 사안이란 점을 강조했다"라고 설명했다.아울러 "한미 양측은 대통령실이 중심이 돼 정상 간 합의를 속도감 있게 추진해야 한다는 데 분명한 공감대를 확인했다"라며 "이번 방미 결과를 바탕으로 대미 협의 채널을 적극 가동하고 합의 사항을 신속하고 충실하게 이행할 수 있도록 노력을 다하겠다"라고 밝혔다.