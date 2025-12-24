"2015 한·일 위안부 합의, 피해자 배제한 최악의 외교 참사"

▲기자회견 직후 참석자들은 2015 한·일합의와 역사 정의 훼손 사례를 규탄하고 이를 해결하기 위한 이재명 정부의 즉각적인 행동을 촉구하는 상징의식을 진행했다. ⓒ 임석규 관련사진보기