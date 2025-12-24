'대신 넣어달라'며 손에서 손으로, '빨간 냄비'에 도착한 것

큰사진보기 ▲지난 23일 구세군진주교회 박은빈 담임사관과 김금순 목양담당사관이 중앙시장 입구에서 거리모금에 나섰다. ⓒ 박보현 관련사진보기

큰사진보기 ▲구세군 진주교회 박은빈 사관이 성탄의 의미를 설명하고 있다. ⓒ 박보현 관련사진보기

"자선냄비는 성탄절의 의미를 가장 잘 드러내는 행동입니다. 예수님께서 강조하신 '이웃 사랑'을 거리에서 실천하는 일이죠. 누가 알아주지 않아도 모금에 동참하는 것은 가장 성서적인 행동입니다."

"다른 사람을 위해 내 것을 내놓는 일이 쉬운 건 아니잖아요. 그런데 사람들 마음속에는 누군가를 돕고 싶은 마음이 있어요. 우리가 종을 흔들면, 그 소리가 그 마음을 깨운다고 할까요. 그냥 지나쳐도 괜찮아요. 다만 한 번쯤 '나 말고 다른 사람'을 떠올리는 시간이면 충분하죠."

"이 돈이 정말 어려운 이웃에게 쓰이나요?"

큰사진보기 ▲구세군 진주교회 자선냄비에 한 중년 여성이 모금에 동참하고 있다. ⓒ 박보현 관련사진보기

"한 중학생이 '모금에 동참하고 싶은데 카드로 결제할 수 없느냐'고 묻더니, 안 된다고 하자 '그럼 내일도 나오느냐'고 물었어요. 제가 내일도 같은 자리에 서겠다고 했더니, 꼭 다시 오겠다고 하더라고요. 그런 분들을 만날 때마다 이 일이 얼마나 소중한지 느끼게 됩니다."

지난 23일 오전, 진주 중앙시장 앞 횡단보도 옆에서 구세군 종소리가 울려 퍼진다. 무심히 지나치려던 사람들도 잠시 발걸음을 늦추고, 잠깐 머뭇하던 사람도 다시 자선냄비 앞으로 돌아와 손을 내민다. 두 사관은 시민들이 내민 손길에 공손히 고개를 숙여 고마운 마음을 전한다.구세군 진주교회 박은빈 담임사관과 김금순 목양담당사관은 지난 11일부터 이 자리에 섰다. 오전 9시 30분부터 약 한 시간 동안 거리모금을 진행한 뒤, 오전 10시 30분부터 오후 5시까지는 교회 신도들이 자리를 이어받아 자원봉사로 모금을 이어간다.지난 23일 오전 10시 30분, 평거동에 있는 구세군 진주교회에서 박은빈 담임사관과 김금순 목양담당사관을 만났다. 박은빈 담임사관은 자선냄비의 의미를 이렇게 설명했다.김금순 목양담당사관은 구세군 종소리의 역할을 이렇게 말했다.성탄절을 앞둔 12월이면 중앙시장 거리에는 어김없이 구세군의 종소리가 울려 퍼진다. 자선냄비 앞에서는 기꺼이 걸음을 멈추는 사람들이 있다. "현금이 없는데…"라며 아쉬워하던 시민이 횡단보도를 건너 은행 자동화기기로 향한다. 아이의 손을 잡고 지폐를 직접 넣어보게 하며, '누군가와 함께 나누는 일'이 무엇인지 들려주는 부모도 있다. 김금순 사관은 한 청년을 떠올렸다. 그 청년은 이렇게 물었다고 한다.뉴스에서 접한 기부 관련 사건들로 선뜻 믿음이 가지 않았던 청년이었다. 김 목양사관은 지난해 구세군의 모금·나눔 내역이 담긴 책갈피를 건네며 "더 자세한 내용은 홈페이지에 있다"고 설명했다. 다음 날, 그 청년은 오만 원을 들고 다시 나타났다. 김 사관은 "그런 청년을 만나면 마음에 깊이 감동이 밀려온다"고 말했다.자선냄비에 가장 자주 손을 내미는 이들을 묻자, 두 사관은 지역에 상관없이 50대~60대 시민들이 가장 적극적이라고 입을 모았다. 박은빈 사관은 "어려운 삶을 살아본 분들일수록 금액과 상관없이 그냥 지나치지 않는다"고 말했다. "작은 돈이라서 미안하다"며 고개를 숙이는 이들의 모습에서 그는 오히려 깊은 이웃 사랑을 느낀다고 했다.구세군 자선냄비에는 모금 목표액이 없다. 박 사관은 "많은 사람의 마음이 모인 돈을 숫자로 평가할 수는 없다"고 말했다. 실제로 가장 많이 들어오는 것은 천 원권이다. 주말이면 하루에 200장 넘게 쌓이기도 한다. 사관들이 공통으로 강조하는 것은 금액이 아니라 '사람들이 이웃을 위해 나누겠다고 마음'이라고 설명했다.지난해 진주에서 구세군 거리모금으로 모인 성금은 870여만 원이다. 세상이 각박해지고 경기가 어려워졌지만, 나보다 더 어려운 이웃을 떠올리는 마음은 여전히 남아 있다고 사관들은 말했다. 박은빈 사관은 "2년 전까지만 해도 성탄축하의 밤을 시내 차 없는 거리에서 열었지만, 이제는 사람이 줄어 교회 안에서 이어가고 있다"며 "사람의 발길이 끊기고 빈 점포만 늘어선 도심 풍경이 해마다 더 쓸쓸해진다"고 말했다.구세군 자선냄비는 한국에서 올해로 97년째 이어지고 있다. 김금순 사관은 "6.25 전쟁 때도 단 한 해도 종을 멈춘 적이 없다"고 말했다. "나라 전체가 가장 힘들 때였기 때문에 오히려 멈출 수 없었던 것"이라는 말했다. 구세군 진주교회의 거리모금은 두 사관을 비롯한 신도들의 자발적인 참여로 이어진다. 바쁜 일상 속에서도 자신의 시간을 내어 거리로 나선 이들에게 두 사관은 고마움과 존경의 마음을 전했다.자선냄비의 시작은 1891년 미국 샌프란시스코 항구다. 난파 사고로 어려움에 처한 선원과 가족들을 돕기 위해 한 여사관이 거리에서 솥을 걸고 종을 울렸다. "이 솥을 끓게 해달라(배고픈 이웃들이 없도록)"는 외침은 오늘날 전 세계 구세군의 상징이 됐다. 구세군의 창시자 윌리엄 부스(William Booth)는 가난 속에서 성장하며 빈민의 현실을 몸으로 겪었다. 거리의 사람들을 외면하던 당시 교회의 모습에 환멸을 느낀 그는, 이들을 향해 손을 내미는 교회를 만들고자 구세군을 세웠다.지난해 거리 모금으로 모인 성금은 전국적으로 약 27억 원. 기업 모금까지 포함하면 100억 원이 넘는다고 한다. 그러나 사관들이 강조하는 것은 여전히 액수가 아니다. 구세군 자선냄비는 100여 년 동안 모금 논란이 한번도 없이 이어져 왔다.박 사관은 "설령 수십억 원을 모은다고 해도, 대형 모금 기관이나 방송 모금과 비교하면 규모는 크지 않다"며 "하지만 거리에서 시민 한 사람 한 사람이 마음을 내어 놓는 그 순간의 가치는 돈으로 환산할 수 없다"고 강조한다. 그는 임관 직후인 2003년 서울 명동에서 처음 거리모금에 나섰던 기억을 잊지 못한다고 했다.당시 크리스마스를 앞둔 명동 거리는 인파로 가득 차 있었고, 사람들에 떠밀려 자선냄비를 제대로 세울 수도 없는 상황이었다. 박 사관은 "이날은 모금이 어렵겠다고 생각했다"며 당시 상황을 떠올렸다. 그러나 예상치 못한 장면이 펼쳐졌다고 한다.구세군 자선 냄비와 먼 거리에 있던 시민들이 앞 사람에게 대신 돈을 좀 넣어달라며 옆 사람에게 건네기 시작했고, 기꺼이 사람들은 자신의 주머니를 털어 또 돈을 보태어 손에서 손으로 전달된 성금이 자선냄비로 이어졌다는 것. 박 사관은 "그날 평소보다 훨씬 많은 성금이 모였다"며 "사람들이 기꺼이 서로를 도우며 나눔에 동참하는 모습이 너무 감사했고, 지금도 큰 감동으로 남았다"고 했다.박 사관은 거리모금 현장에서 만난 또 다른 기억도 전했다.성금은 재난 구호와 긴급 생계 지원, 장학 사업 등으로 다시 지역에 쓰인다. 지난해 진주와 산청 일대 산불과 수해 당시에도 구세군은 도시락과 생활 물품 지원에 나섰다. 당시 도움을 받았던 한 주민이 "어려운 이웃을 위해 써 달라"며 50만 원을 보내온 일도 있었다. 각박한 세상처럼 보이지만, 나눔은 그렇게 이어진다.구세군진주교회는 1939년 8월 6일 진주시 계동에 설립됐다. 남부 지역에서 교인 수와 규모 면에서 가장 큰 구세군 교회로, 현재 약 130명의 교인이 함께하고 있다. 구세군의 특징 가운데 하나는 '부부 공동사역'이다. 사관학교를 졸업한 이들만 사관으로 임명되며, 부부가 함께 훈련 받고 함께 목회한다. 김금순 사관은 "구세군은 처음부터 여성을 보조가 아닌 독립적인 사역자로 세워온 교단"이라고 말했다.박은빈 담임사관은 외할아버지 때부터 3대째 사관의 길을 이어오고 있다. 그는 자신의 선택을 "특별한 결단이라기보다 자연스러운 선택"이라며, "어릴 때부터 교회와 봉사의 현장을 보며 나도 저런 길을 가야지라고 삶의 방향을 정했다"고 말했다. 올해 진주서 울리는 구세군 종소리가 멀리멀리 울려 퍼진다.